L'Oroscopo di domani giovedì 28 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La Luna in fase crescente comporta rinnovamenti e voglia di riscoprirsi a fondo. Novembre non è stato un mese facile per molti di voi. In questo giovedì c’è chi si sente ancora affaticato e chi invece è in netto recupero, esattamente con i nativi del Toro e del Cancro. Per la Bilancia, invece, sono previsti dei cambiamenti generali. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’immancabile classifica.

Classifica e previsioni del 28 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 3° posto - Ne avete vissute di cotte e crude nella vita. Questa, però, si prospetta una giornata migliore del solito. Avete bisogno di sentirvi apprezzati per l’impegno che ci mettete. Nei sentimenti, se non vi sentite appagati o ricambiati, fate sempre in tempo a rompere e a guardarvi attorno. Chi è in cerca di un lavoro, forse deve riconsiderare alcune proposte. In questo periodo siete contrariati da quello che trasmettono in tv.

Toro - 8° in classifica - In passato avete sofferto le pene d’amore. Ancora oggi faticate ad aprire il cuore alle nuove conoscenze. Quando tutto va male avete la tendenza a innervosirvi e a scaricare la rabbia sui vostri cari. Dovete dire basta a questo tormento, non si può vivere sempre infelici e turbati. La vita è breve, quindi prendete posizione e tagliate corto. Non dovete permettere a nessuno di stravolgere la vostra serenità, altrimenti rischiate di compromettere anche la salute.

Gemelli - 4° posto - Siete degli abili conversatori, amate i pettegolezzi e stare in mezzo alla gente.

Con dicembre che si avvicina a grandi passi, ci sono certe faccende casalinghe da sistemare. Si prospetta un giovedì importante e pieno di lavoro. Chi ha un’attività in proprio, può contare su delle buone entrate finanziarie. In casa c’è bisogno di una maggiore manutenzione. Attenzione al portafoglio.

Cancro - 5° in classifica - L'oroscopo del 28 novembre vede rialzarvi in piedi dopo una cocente caduta. Riprendete in mano i vostri sogni e portate avanti quello che avete iniziato in questo difficile mese.

Con tutti che vi remano conto non è facile vivere serenamente, ma queste battaglie vi rendono più forti e incrollabili. L’amore, per chi è felicemente in coppia, appare più solido che mai grazie al sostegno del partner. Dicembre porta una ventata di sogni e novità, non abbiate timore di osare.

Leone - 9° posto - Nel lavoro un collega potrebbe svoltarvi la giornata. Tenete le orecchie e gli occhi bene aperti. In amore potrebbe nascere una certa intollerabilità, siete stanchi di provvedere sempre voi a tutte le cose.

Chi convive o è sposato, spesso si scontra con il partner per via del mancato aiuto nelle faccende quotidiane. Diverso il discorso per i single under 40 che si godono la vita con delle avventurose frequentazioni.

Vergine – 10° in classifica - State attraversando un mese estremamente complicato. In amore sentite una mancanza, in famiglia c’è un’aria particolarmente tesa e nel lavoro tutto procede a rilento. Anche la vostra mente sembra remarvi contro dato che siete sempre stanchi e assonati. Spesso avete voglia di mandare tutto all'aria e fuggire ai Caraibi. Cercate di bere meno caffeina e di fare movimento.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi vedono alle prese con dei cambiamenti in atto. Dentro di voi coltivate un sogno d’amore o una speranza per il futuro. In questa giornata non lasciate niente al caso. Cercate di essere molto pazienti e di tenere a bada il forte senso di agitazione che provate in questo periodo. Presto le cose cambieranno, specialmente in vista del 2020. Possibili discussioni in vista, cercate di tagliare corto.

Scorpione - 12° in classifica - Ultimamente siete un po’ pressati, magari nel lavoro c’è un problema con i colleghi o con il superiore.

Non prendete in gran considerazione quello che pensano gli altri di voi. Siete un segno governato da Marte e Plutone, per questo motivo siete abili lottatori. Se c’è una cosa da fare, la fate senza perdere tempo. In questo giovedì l’amore trionfa per chi è felicemente in coppia mentre i single potrebbero fare un nuovo incontro affascinante.

Sagittario - 7° posto - L’amore è un po’ capriccioso e voi lo sapete bene. I cuori solitari sono in attesa di una persona speciale che però dovrebbe arrivare nella prossima primavera-estate. Godetevi questi ultimi giorni di novembre e cercate di portarvi avanti con un compito, una commissione o un lavoro.

Presto avrete modo di staccare la spina e riposare. Si presenta una giornata valida per organizzare una bella vacanza con una persona cara, avete bisogno di viaggiare e di vedere posti nuovi.

Capricorno - 11° in classifica - Giornata stancante, siete stufi della solita monotonia e di vedere sempre le stesse facce. Inventatevi qualcosa di diverso, magari una nuova abitudine o un hobby appagante. In amore divertitevi a stupire e non abbiate timore di prendere l’iniziativa. Chi ha dei bambini da badare deve prestare maggiormente attenzione. Dialoghi in famiglia, non alzate la voce altrimenti vi rovinerete la serata.

Staccate i dispositivi elettronici un’ora prima di andare a dormire.

Acquario - 1° posto - Il cielo vi sorride e finalmente vi supporta anche se dovrete effettuare dei movimenti economici inaspettati. Avrete modo di incontrare una persona segretamente innamorata di voi, ma se siete in coppia evitate di tenere il piede in due scarpe. Chi ama cucinare può cimentarsi in nuove ricette e stupire i commensali. Organizzate una giornata di shopping in compagnia, ma fate attenzione a non sperperare troppo.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede in netta ripresa, specie se avete avuto dei problemi di salute o in famiglia.

Avete bisogno di ottenere consensi, per questo siete competitivi e perennemente insoddisfatti. Potete sempre contare sull'appoggio dei famigliari quando le cose vanno male. Ultimamente siete molto indaffarati e privi di energia, nonostante ciò, non vi arrendete mai. Qualcuno a cui volete immensamente bene ha bisogno del vostro aiuto.