Durante la giornata di giovedì 28 novembre, Saturno positivo nel segno dell'Acquario conferirà ai nativi del segno la possibilità di ricevere buoni risultati sul posto di lavoro, mentre Gemelli avrà una grande carica erotica, conferitagli dal pianeta Urano.

Mercurio in trigono nel segno dello Scorpione, renderà i nativi del segno particolarmente generosi nei confronti della loro dolce metà, mentre Toro sentirà il bisogno dei propri affetti familiari.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 28 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 28 novembre 2019 segno per segno

Ariete: gli influssi della Luna nel segno della Bilancia vi permetteranno di dare inizio a nuove attività per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

In quanto ad amore Venere e Giove in Sagittario continuano a fornirvi le doti di sensibilità e di percezione delicata degli stati d’animo. Sarete particolarmente comprensivi nei confronti della vostra anima gemella, e avrete anche qualche idea da proporre, utile per portare avanti la vostra storia d'amore. I single potranno realizzare molti dei loro desideri e conquistare chi piace. Voto - 8

Toro: desiderate stare nella quiete del nido, nel vostro tiepido guscio in compagnia esclusiva della persona che avete scelto come partner di vita, oppure in compagnia dei vostri familiari.

Ciò nonostante cercate nuovi stimoli in quanto non è carino rimanere sempre rinchiusi in casa o a lavoro, per questi motivi dovete essere più aperti e più socievoli con gli altri, soprattutto i single nati nella seconda e nella terza decade. In ambito lavorativo, Nettuno nel segno dei Pesci vi permetterà di esprimere al meglio le vostre doti per cercare di raggiungere il successo. Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale fortemente votata all'ambito sentimentale durante la giornata di giovedì. Se siete single vi piacerà lanciarvi in audaci conquiste, mettendo alla prova le vostre qualità di seduttori.

Le relazioni fisse invece, avranno bisogno solo di un po’ di pazienza prima di riuscire nuovamente a dare il meglio di loro. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, provate a coinvolgere di più anche chi ha poca voglia di collaborare, soprattutto se vivete in un ambiente in cui la cooperazione è importante. Voto - 7,5

Cancro: sarete abbastanza fortunati sotto ogni ambito grazie agli influssi di Mercurio nel segno dello Scorpione. Cercate solo di non tirare troppo la corda in ambito sentimentale, considerato che Saturno si trova in opposizione al vostro segno.

Novità per i single, tanti gli incontri che faranno e anche molto interessanti. Molti potranno conoscere l’anima gemella. In ambito lavorativo, la Luna in Bilancia vi regala la vitalità e l’umore giusti per non farvi sentire la stanchezza. Approfittate per portare avanti i vostri progetti, oppure per portarli a termine. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale formata da un Sole positivo, assieme ai pianeti Venere e Giove, vi regala un tripudio di novità e di vivacità che si susseguono nella vostra vita sentimentale.

Traetene il massimo del divertimento, specie se siete nati nella terza decade. Se siete single approfittate per uscire con gli amici, e magari con un po’ di fortuna, trovare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, Un’aria di nervosismo può aleggiare nell’ambiente, malgrado la notevole positività di tutto un quadro dei transiti. Non vi preoccupate in quanto Giove vi consente comunque di portare a termine i vostri incarichi. Voto - 7,5

Vergine: qualche momento di nervosismo con amici di vecchia data potrebbe tormentare la vostra giornata di giovedì.

Cercate di mantenere la calma e non arrabbiatevi per motivi inutili. In amore, sia che siate in coppia oppure che cercate ancora la vostra anima gemella, il vostro cuore è nello stato d’animo più propizio per amare, specie se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo, sarete guidati da una bella capacità di scegliere e di decidere al momento giusto. Voto - 7

Bilancia: con la Luna nel vostro segno zodiacale, assieme al pianeta Venere, avrete la possibilità di mettervi in ascolto delle esigenze della persona amata con particolare sensibilità e dedizione, specie se nati nella prima e nella seconda decade.

Per quanto riguarda i single ci saranno momenti dolcissimi. In ambito lavorativo farete dei buoni affari e rimarrete soddisfatti da ogni acquisto e dai buoni risultati che otterrete. Voto - 8,5

Scorpione: Mercurio stazionario nel vostro segno zodiacale, vi renderà particolarmente generosi nei confronti della vostra anima gemella durante la giornata di giovedì. Saprete essere più teneri e affettuosi e non vi mancherà un tocco di romanticismo. Ciò nonostante dovrete fare attenzione ad alcune battute umoristiche che potrebbero interrompere un'atmosfera abbastanza magica. Per i cuori solitari in incontro fortunato potrebbe cambiare le carte in tavola.

In ambito lavorativo siete in ottima forma, e vogliosi di svolgere tutte le vostre mansioni. Voto - 8

Sagittario: giornata particolarmente intrigante e fortunata per i nativi del segno. C’è il fuoco della passione che fa la sua parte di protagonista e voi ne sarete investiti con tutto il vigore possibile. Sarà l'occasione perfetta per portare l'intesa di coppia alle stelle. Se siete single non vi mancherà il fascino per cercare di conquistare la vostra fiamma. In quanto a lavoro, avrete una grande voglia di dimostrare ai vostri colleghi quanto valiate. Avrete però bisogno di tanto impegno e determinazione.

Voto - 8

Capricorno: Venere e Giove in congiunzione nel buon vicino Sagittario vi strizzano l’occhio, esaltando la vostra sensualità. Fate una sorpresa al partner o a un vecchio amore che non sentite da qualche tempo. Se siete single, cercherete di fare chiarezza all'interno del vostro cuore e capite qual è davvero la vostra dolce metà. In ambito lavorativo, Saturno benefico vi dona le qualità di programmazione per importanti mete professionali che sono decisamente alla vostra portata. Voto - 8,5

Acquario: riceverete dei buoni risultati in ambito lavorativo durante la giornata di giovedì. Non vi mancherà la grinta per portare a termine i vostri incarichi, causando anche un po’ di invidia da parte dei colleghi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere e Giove vi conferiscono le capacità necessarie per soddisfare le esigenze del vostro partner. Se siete single farete breccia nel cuore di qualcuno che vi piace già da un po’ di tempo e riuscirete a conquistarlo. Voto - 8

Pesci: alti e bassi per una giornata comunque vivace e in cui non rischierete certo di annoiarvi. Godete del favore di persone importanti e capaci di dare una svolta alla vostra vita professionale. Giove e Venere bisticciano in cielo con il vostro segno e tale aspetto condiziona la vostra vita emotiva. I cuori solitari saranno alla ricerca di nuove conquiste.

Saprete godete del favore di persone importanti e capaci di dare una svolta alla vostra vita professionale. Voto - 7