Durante il weekend che va dal 30 novembre al 1° dicembre, i nativi Ariete saranno presi da una certa felicità che li metterà di buon umore, mentre il Leone farebbe meglio a non affaticarsi parecchio. Per la Bilancia l'ambito lavorativo sarà ancora piuttosto sottotono, mentre i Pesci decideranno di dedicarsi principalmente a divertirsi e a fare shopping.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend dal 30 novembre al 1° dicembre 2019 segno per segno

Ariete: vi sentirete particolarmente allegri durante il fine settimana.

In questo modo, la vostra relazione sentimentale andrà a gonfie vele, esaltando i lati affettivi ed erotici nei confronti della vostra anima gemella. Voto - 9

Toro: avrete di modo di poter iniziare una collaborazione con un collega, per portare a termine più in fretta gli incarichi e magari riuscire a fare qualche guadagno extra. Voto - 8

Gemelli: sentirete la necessità di riposarvi un po' considerate le giornate precedenti piuttosto pesanti. Tuttavia, ci saranno delle mansioni da svolgere con il partner, ma fortunatamente non così impegnative.

Voto - 7

Cancro: avrete del lavoro da svolgere durante il weekend, che potrebbe portarvi via tanto tempo libero. Ciò nonostante per voi sarà un'opportunità per cercare di mettervi alla prova. Voto - 7

Leone: fareste meglio a non affaticarvi troppo durante il fine settimana. Nonostante non ci siano particolari mansioni da svolgere, dovrete comunque pensare che ci saranno presto dei lavori che richiederanno parecchie risorse. Voto - 7

Vergine: avrete modo di trascorrere il vostro weekend in compagnia dei vostri amici, qualora siate single, e fare nuovi incontri, mentre le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto.

Voto - 8,5

Bilancia: l'ambito lavorativo sarà piuttosto sottotono. Ultimamente avete poche idee che si sono rivelate azzeccate. Provate a chiedere consiglio a un collega. Voto - 6

Scorpione: sarete particolarmente allegri, tanto da riuscire a stimolare con nuove proposte la vostra relazione di coppia. Approfittatene per portare in auge l'intesa e trascorrere una serata molto piacevole. Voto - 9

Sagittario: qualche amicizia vi farà riflettere molto. Ultimamente ci sono dei rapporti che non funzionano più correttamente, e fareste meglio a trovare una soluzione.

Voto - 6

Capricorno: ci sarà tanta vivacità all'interno della relazione di coppia. Provate a stimolare il vostro rapporto facendo qualcosa di diverso dal solito. Voto - 8

Acquario: sarete piuttosto soddisfatti del vostro andamento sul posto di lavoro, tanto che avrete intenzione di promuovere nuove idee ai vostri capi che ritenete molto valide. Voto - 8

Pesci: avrete voglia di fare qualcosa di eccentrico durante il fine settimana. Proverete infatti a organizzare una serata molto particolare con i vostri amici, oppure con la vostra anima gemella.

Voto - 7,5