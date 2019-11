L'Oroscopo di domani 27 novembre, è pronto a rivelare che mercoledì sarà per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna crescente favorisce i progetti, la comunicazione e la voglia di indipendenza. Per questo in molti desidereranno starsene da soli, magari a riflettere sulla propria vita oppure a cercare di capire che strada prendere. Nonostante ciò, questa sarà anche una giornata particolarmente uggiosa.

Tuttavia, i segni d'acqua, come Cancro, Scorpione e Pesci, avranno gli stimoli giusti per perseguire dei progetti ambiziosi.

Approfondiamo adesso le previsioni del giorno per ciascun segno, con la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 27 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 3° posto - Le coppie che stanno insieme da abbastanza tempo sognano di fare passi avanti come un matrimonio, dei figli o di una casa più ampia.

In questa giornata sarà piuttosto normale pensare in grande per via della fase crescente lunare. Per strada incrocerete una persona che vi sta inconsciamente antipatica. Cambiamenti in atto.

Toro - 11° in classifica - Durante la giornata vi ritroverete a battagliare con dei cali di energia che rischieranno di bloccarvi proprio nei momenti più indispensabili. Chi lavora alle dipendenze di qualcuno, sopporterà meno del solito i colleghi o le frequenti richieste di un superiore.

Se la situazione si presenta totalmente 'soffocante' prendete una posizione oppure iniziate a cercare un altro lavoro. Qualche difficoltà in famiglia.

Gemelli - 10° posto - Dovrete chiamare a raccolta tutta la vostra concentrazione perché ci saranno un bel po' di cose da sbrigare. Una persona cara vi chiederà un favore particolare e vi sarà posta una domanda curiosa. Siete un segno chiacchierone e socievole, non amate starvene fermi e chiusi in casa.

Cercate di pesare le parole prima di aprire bocca anche se durante la giornata il partner vi potrebbe irritare.

Cancro - 4° in classifica - Stando all’Oroscopo del 27 novembre, in questo mercoledì pioveranno dal cielo delle opportunità, cercate solamente di non lasciarvele sfuggire. Da tempo coltivate dei progetti ambiziosi, riguardanti in particolar modo la famiglia. Per raggiungere un obiettivo è importante avere un piano accurato e darsi da fare lavorando sodo.

Quindi, coloro che sono rimasti fermi, da questa giornata dovranno cominciare a pedalare. Chi invece si sta dando da fare, presto potrà raccoglierne i frutti. Imparate dalle esperienze passate, soprattutto dagli errori e aggiustate il tiro. Spesso piombate in uno stato di forte ansia e preoccupazione, fatevi aiutare.

Leone - 8° in classifica - Gli astri invitano a prestare attenzione alla guida o nel maneggiare alcuni oggetti taglienti.

Da un po' di tempo vi sembra che tutto vada storto a causa di certe discussioni e 'incidenti' che si sono verificati. Cercate di ritrovare la serenità di un tempo concentrandovi sulle belle cose. Chi è in coppia sarà più unito che mai. Cercheranno di scalfirvi ma riuscirete a tirare fuori il vostro carattere tosto e a dimostrare di che pasta siete fatti. Da tempo siete in attesa di un lavoro o di una certa somma di denaro.

Presto dovrete organizzare un evento.

Vergine - 1° posto - L'oroscopo del giorno dice che avrete a che fare con una nuova occasione, ma cercate di non farvela sfuggire. Chi di solito è costretto a viaggiare per lavoro, in questa giornata non ne avrà alcuna voglia. Evitate di fare il bucato e rimandate ogni commissione ad un altro giorno. A partire dal tardo pomeriggio pensate solamente a voi stessi e circondatevi dell'amore dei vostri cari. Chi vive da solo, per il momento si accontenta. Coloro che hanno perso una persona speciale, di tanto in tanto si lasciano cogliere dalla malinconia dei bei tempi andati.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° in classifica - Se si riflette bene, questo 2019 non è stato poi tanto male. L'amore per alcuni è arrivato o si è consolidato mentre, per chi ancora cerca l'anima gemella, per il momento non sono previsti colpi di fulmine. Dovrete attendere il 2020 per fare degli incontri interessanti e questo vale anche per chi lavora e sogna di fare carriera. Un esame o un test vi attendono e ciò vi impensierisce. Chi accudisce il focolare domestico, dovrà valutare un cambiamento da effettuare al più presto.

Scorpione - 9° posto - Le previsioni astrologiche dicono che coloro che sono single dovranno ampliare la cerchia di amicizia e uscire di più. Accettate un eventuale invito e sorridete anche a chi conoscete solamente di vista. In questo mercoledì avrete voglia di starvene al calduccio di casa a guardare la tv per ore intere. Non trascurate il movimento fisico o perderete tonicità. Potrebbe arrivare una richiesta d'amicizia sui social.

Sagittario - 2° in classifica - Il vostro è un segno che desidera viaggiare, scoprire nuovi mondi, fare tante conoscenze e arricchire continuamente il proprio bagaglio culturale.

Avete molti ammiratori tra le vostre amicizie ma il vostro carattere predominante tende a intimorirli. Presto arriverà un'interessante entrata economica, ma non esagerate con le spese se siete a corto di denaro. Prima di partire per lo shopping, cercate di capire cosa vi serve veramente e poi fatevi un'idea online. Non si escludono dei ritardi. Evitate di fare le ore piccole e mangiate meno del solito.

Capricorno - 12° posto - Nei sentimenti ci sarà qualcosa da rivalutare. Un dubbio o una preoccupazione vi frenerà bloccandovi al punto di partenza.

Per ripartire e dare una svolta significativa alla vostra vita, dovrete iniziare a guardarvi intorno e prendere delle decisioni ferme e concrete. Tagliate via tutte le cose superflue a abbracciate le novità. In giornata qualcuno vi proporrà di fare qualcosa insieme, ma non vi sentirete in vena. Sfruttate questo mercoledì uggioso per riposare e recuperare energie. Il vostro corpo chiederà maggiori attenzioni.

Acquario - 8° in classifica - Giornata da dedicare alla cura personale. Fuori il maltempo incomberà ma non lasciate che influenzi negativamente il vostro spirito interiore.

In casa avrete delle pulizie da fare, delle cose da aggiustare o da buttare via. La persona che vi piace si potrebbe far sentire, ma questo vale solo per i cuori solitari. Chi è felicemente in coppia, si riaccenderà la passione. Progetti e occasioni in dirittura d'arrivo.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con un riordino generale. In questi giorni state avendo a che fare con una serie di transazioni economiche, ma fate attenzione a quanto spendete altrimenti rischierete di non riuscire a sbarcare il lunario.

A partire da dicembre la tensione si allenterà, quindi sforzatevi di tenere duro e cercate di prestare maggiormente attenzione alle possibili opportunità che questa giornata potrebbe regalare. Ci saranno delle confidenze con una persona cara.