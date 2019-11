L'Oroscopo di domani, giovedì 7 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo in un periodo particolare in cui si alternano alti e bassi. Il freddo è sempre più pungente e le giornate estremamente corte. Per tale ragione spesso si finisce per rivangare le cose passate e i bei momenti. Nonostante ciò, la fase lunare di questa giornata favorisce la nascita dei nuovi progetti e le trasformazioni interiori.

Presto si verificherà il plenilunio, per questa ragione l'atmosfera si presenta particolare. Amore, lavoro, famiglia, salute: approfondiamo ciascun aspetto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 7 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 4° posto - Il vostro è un segno particolarmente creativo e amante della buona compagnia.

Questa giornata si presenta abbastanza promettente sia in campo lavorativo che sentimentale. Coloro che gestiscono casa e figli avranno un bel po' di incombenze da sistemare. Nel pomeriggio sono previsti intensi scambi di opinioni, ma sarà bene tenere presente che ciascuno ha il suo punto di vista. Se ci sono delle cose da riparare o da mettere a posto, non rinviate e toglietevi subito il pensiero.

Toro - 7° posto - Siete un segno materiale e a tratti tirchio. Quando c'è da fare la spesa guardate attentamente le offerte. Il che è positivo, soprattutto di questi tempi. Siete realistici, razionali e non lasciate nulla al caso. Sognate di vincere alla lotteria o di avere uno strepitoso successo lavorativo. In questa giornata dovrete affrontare un imprevisto amoroso o lavorativo e probabilmente dovrete prendere delle decisioni di un certo spessore.

Sfruttate questo giovedì, in cui siete estremamente lucidi e concentrati, per programmare nel dettaglio i viaggi, le festività o i compiti da svolgere entro la fine della settimana.

Gemelli - 3° in classifica - Siete di natura molto vivaci e giocherelloni. In amore detestate le discussioni e le frequenti richieste del partner. Quando vi innamorate non pensate ad altro, ma con il tempo tendete a perdere l'ispirazione.

Attenzione a non dare qualcuno per scontato, potrebbero verificarsi dei disastri. In passato avete sofferto per un rifiuto o una rottura. Nell'arco della giornata ritagliate del tempo da trascorrere insieme ai vostri cari. Chi ha dei figli o dei nipoti, deve prestarli maggiormente attenzione perché potrebbero aver bisogno di aiuto. Non si escludono movimenti economici inaspettati.

Cancro – 6° posto - L’Oroscopo del 7 novembre vi vede un pochino preoccupati. In fondo siete un segno apprensivo, empatico ed eternamente in lotta con l'ansia. A volte vedete tutto nero e siete pessimisti, ma i problemi sono solo nella vostra mente. Novembre è un mese transitorio e carico di lavoro, per questo evitate di rimandare i vostri compiti. Vi sarà chiesto un favore, in serata sarete piuttosto stanchi. Riposatevi davanti a un buon libro, fate minor uso di tecnologia e non procrastinate. Scintille sotto le lenzuola per le giovani coppie e non.

Leone - 10° in classifica - Esattamente come l'elemento che vi rappresenta (fuoco), ardete di passione e siete estremamente determinati. Quando vi mettete in testa una cosa, è difficile farvi cambiare idea. Tuttavia, in questa giornata sarete chiamati a far fronte ad un certo imprevisto. Controllatevi davanti a eventuali discussioni e non eccedete con le critiche. Siete troppo severi con voi stessi, avete numerose qualità e dovete tirarle fuori una ad una. Fate vedere di che pasta siete fatti e tutto andrà bene.

Vergine - 12° in classifica - ll vostro è un segno di terra, per questa ragione tendete ad essere molto pragmatici e concreti. Non amate le cose campate per aria, avete necessità di stabilità e controllo. Per cui in giornata qualcosa potrebbe scuotere la vostra serenità, infatti, non si escludono imprevisti. Chi lavora avrà delle richieste da smaltire, provate a delegare se volete finire prima del solito. Coloro che gestiscono il duro lavoro domestico, saranno alle prese con cucina, pulizie e spesa. In arrivo delle notizie inaspettate.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - Siete nel bel mezzo di un periodo turbolento ma le previsioni astrologiche di questo giovedì vi sorridono abbastanza. Dei familiari avranno bisogno di una mano. Ultimamente state vivendo una sorta di trasformazione interiore, vi sentite nervosi e siete preoccupati per il futuro. Non sapere cosa vi riserva il giorno dopo vi fa impazzire. Soffrite d'insonnia e la colpa potrebbe essere dei troppi caffè o tè. Uscite e fate vita mondana, non è salutare rinchiudersi in casa. Trascorrete del tempo con i vostri cari, ci saranno dei dialoghi da affrontare.

Scorpione - 1° posto - Avete una fervida immaginazione e agli occhi altrui apparite misteriosi e avvincenti. Emanate una certa energia positiva anche se delle volte siete apatici e nervosi. Qualcuno potrebbe turbare la vostra carica, ma evitate le discussioni. Delle volte vi sentite attaccati ingiustamente, specie quando dite la vostra opinione. Tuttavia, cercare di far cambiare idea agli altri è una gran perdita di tempo. Nel pomeriggio o in tarda serata, sono favorite le uscite e gli appuntamenti galanti. Le coppie sposate o conviventi, dovrebbero cercare di essere più apprensivi nei confronti del partner.

Sagittario - 9° in classifica - Appartenete ad un segno romantico e passionale. Stare con voi è sempre divertente perché siete molto simpatici e pieni di iniziative. Ed ecco che con il vostro entusiasmo e carattere riuscirete a rendere questa giornata di novembre avvincente ed interessante. Tuttavia, aspettatevi degli incontri particolari e delle transazioni di denaro inaspettate. Attenzione alle spese. Salute in netto miglioramento.

Capricorno - 11° posto - Difficilmente prendete una decisione spontanea. Siete soliti studiare una determinata circostanza e valutare i pro e i contro. Avete timore di sbagliare strada o di commettere un errore. Sbagliando si impara, provate a gettarvi nella mischia e a lasciarvi andare. Chi frequenta qualcuno da poco, non deve avere fretta di mettere su famiglia. Chi sta per compiere un grande passo, vive un mix di emozioni particolari. In questo giovedì qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta, per sicurezza sistemate l'abitazione e il look.

Acquario - 8° in classifica - Siete un segno idealista e imprevedibile. La vostra originalità suscita curiosità e attrae l'attenzione della gente. I vostri amici, parenti o partner vi trovano intelligenti e intriganti. Siete degli abili comunicatori, sapete raccontare le cose in maniera avvincente. In questa giornata risultano favorite le iniziative sia lavorative che personali. In casa potreste dedicarvi a del bricolage, aiuta a rilassare la mente. Possibili uscite in giornata, ma attenzione ai temporali e al traffico.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani vi vede alle prese con del lavoro urgente da ultimare. Questo vale sia per chi ha una professione e per chi si occupa della famiglia. Spesso vi sentite dati per scontati o magari vi sembra di non essere capiti. In fondo avete una personalità complessa e tendete a sognare ad occhi aperti. Stare con voi risulta molto interessante, ma il vostro essere lunatico potrebbe allontanarvi da qualcuno di importante. Siete soliti alternare momenti di dolcezza a quelli di rabbia. Provate a meditare.