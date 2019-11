L'Oroscopo del 7 novembre svela cosa aspettarsi nella giornata di domani. Nel corso di questo giovedì ci sarà chi avrà delle difficoltà amorose da superare e chi vivrà delle inaspettate emozioni. Dalla famiglia all'amore, dall'economia al lavoro, dalla fortuna al benessere psicofisico, scopriamo all'istante le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata cercate di essere più positivi e riuscirete a risolvere i vostri dubbi in modo veloce.

Sarete propensi a prendere delle decisioni definitive. Se qualcuno non vi capirà non avrà importanza, il tempo penserà a convincerli. Fra voi e la persona amata l’intesa si farà più forte e il vostro rapporto sarà più felice.

Toro – Periodo positivo per incrementare la vostra produttività, soprattutto se avete un lavoro autonomo. Tutto andrà secondo i vostri piani e non avrete bisogno di chiedere aiuto ai colleghi invidiosi.

In questo mese di novembre risultano facilitati gli incontri e i nuovi amori che daranno vita a un rapporto stabile e duraturo.

Gemelli – Spesso avete bisogno di essere guidati, quindi nelle prossime giornate seguirete dei consigli. Applicate tutto ciò che vi verrà detto e sicuramente vi sentirete meglio e più utili. L’intesa con il partner diventerà più forte e crescerà l’armonia che renderà il rapporto più felice.

Cancro – Siete in perfetta armonia con le persone che vi sono vicine soprattutto con il partner e con gli amici. Godetevi questo momento e sfruttatelo al meglio. Nel lavoro popolarità e carriera fanno passi avanti, ma questi casi portano anche a dolorose rotture con soci o collaboratori. Coloro che attendono un primo lavoro faranno meglio ad accontentarsi di ciò che viene offerto.

Leone – In questa giornata di giovedì ci saranno delle buone opportunità da prendere al volo e farle fruttare.

Avete dei progetti che possono essere convenienti anche economicamente perciò non perdete tempo e terminate tutto subito. Cercate di essere più socievoli e simpatici con le persone che vi sono vicino. Non arrabbiatevi, come fate di solito, e non siate vendicativi.

Vergine – Dovete prendere il meglio da questo giovedì senza farvi troppe domande. Dovete essere positivi per l’intera giornata e convincervi che tutto andrà bene e che potete fare qualsiasi cosa.

Solo credendoci fortemente tutto si avvererà. I single avranno dei colpi di fulmine che porteranno ad amori passionali e fugaci, destinati ad andar via in breve tempo.

Le previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – Sarà una giornata accomodante. Solo voi siete capaci di mettere a tacere alcune discussioni. Siete diplomatici e riuscite a mettere tutti d’accordo. Novembre potrà creare dissidi, tensioni e gelosie nelle questioni di coppia.

Chi ha un rapporto già in bilico potrebbe arrivare una chiusura definitiva e in tempi brevi.

Scorpione – Sarà una giornata in cui sarete intuitivi e riuscirete a risolvere certe situazioni che richiedono intelligenza e pratica. Qualcuno vi porrà degli ostacoli ma ciò non dovrà bloccarvi. Pensate solo a voi stessi e ai vostri affari. In questa settimana dovrete prendervi più cura di voi stessi. Adottate un’alimentazione più sana e praticate un’attività fisica che vi darà più energia.

Sagittario – Avete voglia di fare esperienze diverse sia in campo lavorativo che in quello sentimentale. Potreste realizzare i vostri sogni. Il futuro si avvicina a piccoli passi e dovete considerare l’opportunità di crescere per il vostro avvenire. Sarete particolarmente attenti a chi vi passerà accanto poiché l’occhio vuole la sua parte e non c’è nulla di male nel farsi notare.

Capricorno – In questa settimana particolare siete ispirati e riuscirete a cambiare in meglio la vostra vita. Saprete adattarvi con successo a ogni situazione che si presenta. Nella coppia non mancherà il dialogo e l'intesa. Nel lavoro ci saranno avanzamenti di carriera o promozioni e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Approfittate del weekend per ricaricarvi di energia.

Acquario – Sono giorni in cui vi tornerà alla mente il passato, soprattutto guardando delle fotografie. Vi renderete conto di quanto sia stato importante il passato, ma anche di quanto lo sia il futuro. Lasciate indietro i brutti ricordi. In questo giovedì dovrete prendere una decisione importante, soprattutto se si tratta di investimenti. Tutto andrà bene e a fine anno il bilancio sarà positivo.

Pesci – In questa giornata vi sentirete forti e avrete grande capacità di comunicazione. Cercate di condurre una vita tranquilla facendo molta attenzione ai dettagli e al comportamento delle persone che vi circondano. Diversi avanzamenti di carriera o promozioni saranno a portata di mano. Non siate impulsivi e valutate attentamente la mossa giusta da compiere. Questo fine settimana, sarà ottimo per dare il via a nuove iniziative.