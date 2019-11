Un nuovo weekend bussa alle porte. In primo piano, predisposto per esaudire curiosità o quantomeno stemperare eventuali ansie, l'Oroscopo di domani sabato 30 novembre 2019. Diretti interessati alle odierne previsioni, oltre che ovviamente anche all'attesissima classifica a stelline quotidiana, sono i sei segni rientranti nella prima metà zodiacale, ovvero i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Mettiamo subito in evidenza i simboli astrali più fortunati in questo primo giorno di weekend: Ariete e Vergine, nel frangente ambedue meritatamente valutati in periodo "top".

A seguire a ruota, ovviamente interessati da una giornata abbastanza soddisfacente sia in amore che nel lavoro, Gemelli e Cancro. Invece, secondo quanto reso evidente nelle previsioni zodiacali del 30 novembre, a dover soffrire il periodo un po' più degli altri saranno coloro appartenenti a Toro e Leone. Tra i due appena citati, ad avere la peggio sarà senz'altro il segno di Fuoco, giudicato al momento in periodo da "ko". Meno peggio se così si può dire, il Toro: allo splendido segno di Terra arriveranno turbolenze astrali generate da Marte, nel frangente in diretta opposizione al pianeta di settore: Urano. Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione messa in conto al prossimo sabato.

Classifica stelline 30 novembre 2019

Andiamo subito a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 30 novembre 2019. Il prossimo sabato ad avere la meglio astrologicamente parlando, come già in precedenza annunciato, saranno sicuramente Ariete e Vergine, meritatamente classificati a cinque stelle, quindi alla testa della nostra scaletta con le stelline quotidiane. In buona posizione altresì, troviamo quest'oggi altri segni con, purtroppo, due altri con preannunciate difficoltà.

Andiamo pure a togliere definitivamente il velo dal resoconto estrapolato dall'Astrologia del momento, come sempre condensato nella scaletta posta di seguito:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Oroscopo sabato 30 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. La giornata in questione, per molti di voi nativi dell'Ariete, inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino. In conseguenza di ciò, preparatevi a fare faville in molti comparti della vita: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita.

Oltre la media la carica d'energia su cui contare. Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, la vita di coppia non presenterà problemi difficili da debellare. Diciamo che la maggioranza delle cose procederanno tranquillamente, in un atmosfera di grande armonia e complicità. In questa giornata, le stelle dovrebbero portare anche un maggiore affiatamento con il partner: aspettatevi pure ore di felicità intrisi in spicchi di vera passione! Single, Mercurio in Scorpione, a voi speculare positivo al 85%, vi guarderà con occhi benevoli invitandovi a comunicare le vostre intenzioni a chi sapete.

Agite con la vostra testa ma date precedenza al cuore, sicuramente pieno d’amore da dare e ricevere. Venere sarà in massima parte benevola agevolando scelte anche abbastanza sofferte. Nel lavoro non mancherà lo slancio giusto per superare d'un balzo ostacoli e/o contrattempi. In molti sarete ingegnosi e strategici: decidete cosa fare e fatelo, senza problemi.

Toro: ★★★. La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative per tanti di voi Toro. Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro ma l'ago della bilancia, purtroppo, penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del "sottotono".

In amore, Marte in opposizione al vostro pianeta di settore, Urano, renderà vana la positiva specularità restituita da Venere in Capricorno: potrebbe essere non facile ristabilire un clima di serenità in famiglia. Forse con il partner mancherà quel pizzico di passione iniziale, ma tranquilli, presto recupererete alla grande! Single, pazientate fino a domenica, giorno in cui la Luna sarà lievemente favorevole al vostro segno (avrete una ricaduta lunedì, ma di questo ne parleremo a tempo debito). Nel frattempo, fate ordine attorno a voi: nella vostra mente e nel vostro cuore in particolare, perché potreste ritrovarvi presi tra due fuochi e non sapere cosa fare.

Nel lavoro, Marte (ancora lui!) dissonante creerà qualche ostacolo, ma non saranno insormontabili. Grazie alla vostra intraprendenza li risolverete quasi tutti.

Gemelli: ★★★★. Una giornata che non contempla eccessive negatività a vostro sfavore, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti anche abbastanza impegnativi. Per tanti di voi Gemelli, parlando in questo caso d'amore, sarà una giornata discreta specialmente per quelle coppie che condividono gli stessi interessi: le passioni in comune sono un ingrediente vincente in un rapporto, sappiatelo! In massima parte tutto procederà per il meglio, anche se sappiamo che vorreste qualcosa di più dal vostro attuale legame di coppia.

Cercate di usare la fantasia perché avete forza e opportunità per poter assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro partner. Single, le vostre stelle protettrici continueranno a sussurrare all'orecchio strategie amorose. Non ascoltarle sarebbe un vero delitto, un crimine contro la fortuna che spesso tende la mano e voi puntualmente la evitate... Nel lavoro infine, sarà una giornata buona per tanti nativi (soprattutto per coloro in carriera); perfette saranno anche le premesse per lanciarsi nell'arena professionale con passione. Basterà un niente per segnare punti a vostro favore e riempirvi di soddisfazioni!

Astrologia del giorno 30 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata del prossimo 30 novembre è prevista in gran parte semplice e ordinaria per voi del Cancro. Con astri, in questo caso parzialmente a favore, indicano che avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale, in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. Le previsioni di sabato invece, per quanto concerne l'amore, preannunciano una buona gestione (al meglio) di quasi tutti i rapporti interpersonali, senza nervosismi di sorta.

La Luna si troverà in aspetto armonico insieme a Venere, Giove, Plutone e Saturno, quartetto speculare positivo al 90% rispetto al vostro segno. Peccato per quel Marte opposto a Urano pronto a rompere in parte le uova nel paniere! Malgrado ciò, piaceri ed emozioni fonderanno in voi sufficiente gioia e serenità: in amore non vi sarà alcun conflitto in vista. Vivrete così un'atmosfera di grazia e, nel caso foste single sarete pronti per nuove avventure... Nel lavoro, coraggio e decisione saranno le vostre parole d'ordine per tutto il giorno. Discreti i risultati professionali.

Leone: ★★. In arrivo un inizio di weekend al limite della sopportabilità, ovviamente solo sulla carta.

Dire che sarà un giorno "brutto" forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale. Diciamo comunque che, in generale, la giornata di fine settimana sarà abbastanza negativa e questo è quanto. In amore intanto, un esercito di pianeti è pronto a girarvi le spalle, questo per via della barriera imposta dalla solita coppia Urano-Marte, tra loro in opposizione, il che non permetterà il passaggio di flussi positivi verso il vostro settore. Qualcosa nella vita di coppia non riuscirà come voi vorreste o, forse, come il partner si aspetta che fosse. Sarà quindi prevedibile qualche seccatura o scontri verbali con la dolce metà: pazienza!

Single, sarete presi da troppi pensieri, soprattutto da quelli che riguardano l’amore (che non c'è...). Ancora avrete dubbi o tentennamenti su una situazione amorosa che stenta a decollare: decidere sarà difficile, ma aspettare ancora potrebbe essere fatale... Nel lavoro, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora e non prendetevela con i vostri colleghi.

Vergine: ★★★★★. In programma un giorno sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte finale della settimana. In generale diciamo che per voi nativi la cosa che conterà di più sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo.

L'oroscopo di domani 30 novembre pertanto, viste le ottime effemeridi a disposizione, consiglia in amore di dare il massimo. La Luna in Capricorno vi riempirà di fascino e gratificazioni. Non dovrete sforzarvi minimamente per ottenere ciò che vorrete anzi, tutto avverrà in maniera naturale e spontanea: il partner è già pronto ad esaudire i vostri desideri più intimi... Single, avete davanti a voi un sabato ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Belle soddisfazioni vi attendono, grazie a un buon mix di energia e di tolleranza nei confronti delle persone che più vi piacciono. Nel lavoro intanto, una situazione difficile finalmente potrebbe sbloccarsi oppure troverete soluzioni tali da agevolare alcune vostre esigenze.

Riuscirete a condurre trattative d'affari con grande abilità, in modo strategico e senza dare l'impressione di forzare la mano.

