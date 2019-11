Il mese di novembre è ormai terminato e quello di dicembre sta finalmente ingranando la marcia, portando aria di novità a molti tra i segni zodiacali. L'Oroscopo della prima settimana di questo mese annuncia un periodo fortunato per il segno del Sagittario, mentre per altri segni non sembra essere lo stesso. L'Acquario potrebbe accusare la stanchezza, soprattutto con il sopraggiungere del weekend, mentre coloro nati sotto al segno della Bilancia si sentiranno stranamente ed inspiegabilmente nervosi ed irascibili.

Le posizioni astrali, che tornano nuovamente a modificarsi, influenzeranno in maniera diversa i vari segni, favorendo maggiormente alcuni di loro, mentre altri si ritroveranno ad essere in cattiva luce.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Da Ariete a Vergine

Ariete - probabili discussioni potrebbero bussare alla porta di questo segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La situazione migliorerà con l'arrivo del weekend, dove le giornate diverranno più serene.

Toro - il periodo in arrivo sarà tra i più fruttuosi del mese nonostante alcuni astri in opposizione cercheranno di mettervi i bastoni fra le ruote.

La stanchezza potrebbe non mancare, ma nulla di cui preoccuparsi.

Gemelli - ottime notizie in arrivo per la prossima settimana. Sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale ci si potrà finalmente aspettare qualcosa di positivo. Meglio riservare il weekend al relax più assoluto.

Cancro - le giornate non saranno certo tra le più fortunate e qualche piccola discussione potrebbe anche nascondersi dietro l'angolo. Sarà necessario stringere i denti e cercare di non tirare troppo la corda.

Leone - lo sprint iniziale non sarà sicuramente tra i migliori.

La stanchezza ed il nervosismo potrebbero farsi sentire più dl dovuto. fortunatamente il tutto si alleggerirà da venerdì in poi.

Vergine - la fortuna sembra essere proprio dalla parte di coloro nati sotto al segno della Vergine. Potrebbero arrivare notizie riguardanti una eventuale promozione o un aumento di stipendio. In amore non ci si potrà lamentare.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - oroscopo non proprio positivo per la Bilancia. Il nervosismo si farà sentire e potrebbe essere necessario stringere i denti per evitare discussioni serie.

Meglio contare fino a 10 prima di dire qualcosa di cui ci si potrebbe pentire.

Scorpione - i nati sotto il segno dello Scorpione si ritroveranno con una carica di energia non indifferente che permetterà loro di portare avanti, senza apparenti intoppi, i propri piani e le proprie faccende. Anche in amore ci saranno novità in arrivo.

Sagittario - l'arrivo della prima settimana di dicembre porterà una dose di rinnovata fortuna per questo segno, prima che il mutamento della posizione astrale modifichi gli influssi nelle varie giornate.

Calma e serenità, nonostante da mercoledì la situazione "fortuna" potrebbe subire qualche mutamento.

Capricorno - se è il successo ciò che il Capricorno sta cercando, questo è il periodo adatto per ottenerlo. gli sforzi saranno sicuramente ricompensati, sia in ambito lavorativo che in amore. Chi è single potrebbe riuscire ad incontrare la persona giusta, mentre chi pensa al matrimonio potrà decidere finalmente di fare il passo decisivo.

Acquario - l'inizio di questo nuovo periodo risulterà essere decisamente fortunato, ma scarico per quanto riguarda le energie fisiche e mentali.

Più avanzeranno i giorni e meno lucidi ci si sentirà, consigliabile un po' di sano relax per ricaricare le batterie.

Pesci - le soddisfazioni non mancheranno di certo in questo periodo. Le giornate in arrivo potrebbero portare qualche notizia attesa e sperata, rallegrando lo stato d'animo dei Pesci. Attenzione a chi cerca di mettervi i bastoni fra le ruote.