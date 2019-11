L'Oroscopo del weekend compreso fra venerdì 29 novembre e domenica 1° dicembre punta un riflettore sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale e indica una strada da perseguire per raggiungere la felicità.

Concretizzando i propri sogni amorosi grazie agli incroci planetari che garantiscono sensibilità, passione e intuizione, ogni simbolo zodiacale potrà beneficiare di splendidi momenti a due, romantici e ricchi di serenità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luci e ombre nell'oroscopo del weekend

Ariete: a inizio weekend Luna in Capricorno sarà in quadratura e dovrete fare i conti con un modo di amare troppo severo e controllato.

Quest'influenza avversa sarà mitigata domenica dal passaggio dell'astro d'argento in Acquario, che garantirà un modo di amare più libero.

Toro: buone le sensazioni a inizio weekend con una Luna favorevole dal Capricorno. L'amore diventerà più rigoroso e smorzerà un influsso ribelle di Urano, sempre pronto a rivoluzionare le relazioni in maniera imprevedibile. Attenzione alla giornata di domenica che vedrà sentimenti un po' tesi e nervosi.

Gemelli: se venerdì e sabato saranno messi a dura prova i sentimenti, domenica Luna in trigono assicurerà sensazioni entusiasmanti in amore.

Ospitali e originali, potrete organizzare incontri in totale armonia e il divertimento sarà assicurato.

Cancro: un'eccessiva tendenza ad ascoltare il giudizio altrui potrebbe influenzarvi negativamente, facendovi prendere decisioni che il vostro inconscio non ritiene giuste. Dovrete riflettere quindi prima di fare una scelta, Luna in dissonanza confonderà un po' le idee a inizio weekend. Buona invece la giornata di domenica.

Leone: attenzione alla giornata di domenica che vedrà l'astro d'argento in opposizione.

Una sorta di distacco emotivo sarà sprigionato in amore e l'insofferenza sarà accentuata. Il tutto sarà arginato puntando sull'influenza benevola di Sole e Giove dal Sagittario che approfondiranno in modo fortunato l'affermazione della vostra personalità.

Vergine: severi nei confronti dei sentimenti, amerete con bontà d'animo e lealtà anche se l'influenza del satellite notturno renderà le sensazioni molto oculate e piuttosto fredde. Venere cercherà di rendere il tutto più romantico, vincendo una congiunzione di Saturno rigorosa e molto puntigliosa.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: puntate tutto su una domenica molto profonda per i sentimenti. L'astro d'argento diverrà complice nell'aprire una strada che porterà alla concretizzazione dei sogni amorosi, indicando il modo di superare alcuni ostacoli.

Scorpione: in questo weekend assumerete un ruolo-guida, prendendo in mano le situazioni con slancio e forte senso pratico. Mercurio e Marte daranno l'approfondimento intellettuale e il dinamismo giusti per evolvere, anche attaccando apertamente gli altri se lo riterrete giusto.

Sagittario: splendido il sestile astrologico che si andrà a formare tra Sole e Luna nelle giornate di venerdì e sabato. La sensibilità camminerà a braccetto con una nuova consapevolezza, che farà capire le proprie necessità e troverete il modo giusto per raggiungere i vostri obiettivi amorosi.

Capricorno: Luna nel segno acuirà le sensazioni e farà approfondire le responsabilità amorose. Insieme a Venere vi sarà la voglia di costruire una storia amorosa stabile, vivendo i sentimenti con riservatezza.

Acquario: estroversi e socievoli, accoglierete Luna in Acquario domenica che porterà fortuna in amore. Una grande apertura al dialogo sarà benefica anche per i single, che potranno approcciarsi all'amore in modo molto indipendente e originale.

Pesci: concreti e molto riservati in amore, manifesterete poco i sentimenti che provate anche se non è detto che non amiate. Anzi, nasconderete una sensualità fantasiosa che non chiederà altro che di salire a galla, partendo dalla mente e fuoriuscendo dal cuore attraverso l'approfondimento di splendide emozioni.