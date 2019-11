Durante la giornata di domenica 10 novembre, la Luna, in congiunzione al segno dell'Ariete, offrirà degli slanci volti alla sfera sentimentale, lasciando dunque più spazio all'amore di coppia. Il Sole, in quadratura al segno dello Scorpione, influenzerà negativamente i nativi Leone, anche se sarà spalleggiato da altri movimenti astrali positivi. Venere in opposizione al segno del Sagittario, accompagnato dal pianeta Giove, regala forza e vitalità ai nativi del segno, specie se nati nella seconda decade, mentre Gemelli avrà voglia di dedicarsi esclusivamente al partner e alle amicizie.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 10 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 10 novembre 2019 segno per segno

Ariete: giornata di domenica positiva per i nativi del segno, grazie agli influssi della Luna in congiunzione. Vi preparate mentalmente a dar largo spazio all’amore, specie se avete in pentola qualcosa che sta bollendo da qualche tempo.

Venere vi renderà molto fortunati, specie se siete nati nella seconda decade. Se siete single avrete dalla vostra parte un forte potere seduttivo. Non abbiate paura e fatevi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, avvertite la consapevolezza che avete dalla vostra considerevoli risultati da esibire, utili per guadagnarvi il rispetto dei colleghi. Voto - 8,5

Toro: con Sole e Mercurio in opposizione al vostro cielo, le incomprensioni potrebbero prendere il sopravvento nell'ambito sentimentale durante la giornata di domenica.

Non fate finta di nulla. Cercate invece di affinare le capacità di ascolto: vedrete che la situazione migliorerà. Se siete single, sarete pieni di grinta, ma avrete un po’ di concorrenza da superare. In ambito lavorativo, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui, piuttosto risolvete quelli che riguardano il vostro lavoro. Voto - 6

Gemelli: quadro astrale sgombro da eventuali nubi durante il fine settimana.

Marte amico nel segno della Bilancia, vi rende passionevoli in ambito sentimentale, mentre la Luna nell’altro segno amico dell’Ariete vi aiutano ad affilare le armi della seduzione se siete ancora single. Sul posto di lavoro, avvertirete un’aria nuova nella vostra attività di lavoro libera o indipendente, che in certi casi è anche di rivendicazione battagliera. Voto - 7,5

Cancro: Sole amico nel segno dello Scorpione vi mette voglia di uscire e fare attività all'aperto.

Siete carichi di energie, non volete rimanere in casa a non far nulla. In ambito sentimentale siete in una forma smagliante e, coi favori di una buona configurazione celeste, siete di ottimo umore. Sono previsti incontri fortunati per i single. Per quanto riguarda il lavoro, Nettuno in aspetto strepitoso specie se siete nati nella seconda decade vi regala un’ottima giornata per fare nuovi affari. Voto - 8

Leone: quadro dei transiti planetari discreto per i nativi del segno durante la giornata di domenica. Venere in aspetto positivo vi rende irresistibili, specie se nati della terza decade. Se siete single, provate ad organizzare qualcosa in compagnia dei vostri amici, mentre per chi è in coppia, provate a stupire la vostra dolce metà con qualcosa di unico. Per quanto riguarda il lavoro, Se avete in programma un investimento, fareste meglio prima a valutarne tutti i pro e i contro. Voto - 7,5

Vergine: Plutone, in transito nel vostro segno zodiacale, permetterà di godervi al meglio questa giornata di domenica. Cercherete di smussare alcuni lati della vostra relazione, ne beneficerà l'affiatamento di coppia. Se avete cominciato da poco una nuova storia potreste avere qualche dubbio in più. Per quanto riguarda il lavoro, un luminoso Plutone vi è prestigioso astro amico, specie se siete nati a metà settembre. Approfittatene per gestire meglio i vostri affari. Voto - 7,5

Bilancia: Marte in quadratura al vostro segno potrebbe crearvi qualche contrattempo in ambito sentimentale. Cercate di trovare una scappatoia che vi possa far prendere un attimo il fiato, giusto il tempo per capire cosa sia meglio per voi e decidere senza restrizioni. I single si sentiranno parecchio fortunati, e avranno maggiori possibilità di trovare l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, Venere vi regala una bella sferzata di energia, ma ricordate, l’iniziativa quando arriva porta sempre con sé qualche piccolo stress. Voto - 7

Scorpione: quadro dei transiti abbastanza positivo per i nativi del segno durante la giornata di domenica. Venere dal fidato alleato buon vicino Sagittario benedice il vostro segno, mentre Saturno e Plutone si trovano in angolo benefico dal Capricorno. Abbiate il coraggio di osare in amore. I single potrebbero ricevere una piccola delusione, che però non frenerà il loro entusiasmo. Al lavoro state svolgendo bene le vostre mansioni e presto riceverete i riconoscimenti che meritate. Voto - 8

Sagittario: Giove, stazionario nel vostro segno, regalerà nuove esperienze per i cuori solitari, che dovranno avere più grinta del solito per riuscire a battere la concorrenza. Le relazioni stabili prenderanno in considerazione l'idea di fare qualcosa che porti nuova linfa nella loro storia d'amore. In ambito lavorativo, la Luna vi sorride e vi aiuterà a portare a bordo un progetto lavorativo a cui tenete molto, al punto che ignorerete eventuali collaborazioni con i vostri colleghi. Voto - 7,5

Capricorno: influenzati da una magnifica Luna nel segno dell'Ariete, cercate di non essere frenetici nello svolgere le vostre mansioni lavorative, esse si fanno altrettanto bene con calma e riflessione e con l'aiuto di qualcun altro. Per quanto riguarda i sentimenti, specie se avete il partner lontano, sentirete ancora di più il distacco. Se invece siete single, dovrete scavare a fondo prima di capire se una nuova conoscenza fa per voi. Voto - 7

Acquario: influssi astrali discreti per i nativi del segno durante la giornata di domenica, specie se appartenete alla terza decade. Sarete sostenuti da Giove in Sagittario, che vi rende particolarmente ottimisti. In amore sarete affascinanti agli occhi del partner, tanto da aumentare a dismisura l'intesa di coppia. Questo potrebbe essere il momento adatto per avanzare progetti, o semplicemente lasciarvi andare alla passione più sfrenata. Se siete single, sarete chiamati a compiere una scelta importante. Al lavoro saprete sfruttare il tempo a vostra disposizione per portare dei progetti a regola d'arte. Voto - 8,5

Pesci: Nettuno vi protegge anche durante la giornata di domenica, regalandovi una forte intesa di coppia e tanta voglia di crescere sentimentalmente. Se siete single, Mercurio favorevole regala nuovi incontri interessanti, ma approfondirli potrebbe diventare più difficile del previsto. Lavorare con altre persone potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri. Sarà una buona occasione per crescere. Voto - 7,5