Durante la giornata di venerdì 8 novembre, il Sole in opposizione al segno dello Scorpione, influenzerà i nativi Toro, che nel raggiungere i loro obiettivi, dovranno tenere conto di alcune variabili, mentre Leone si preoccuperà in primo luogo della propria relazione sentimentale. i nativi Sagittario saranno ancora sotto gli influssi del pianeta Giove, e avranno voglia di nuove esperienze, mentre Acquario farebbe meglio a chiarire alla svelta alcuni malintesi in amore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 8 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 8 novembre 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno momenti di frustrazione sul posto di lavoro, per non essere riusciti a terminare ciò che si doveva, alternati a momenti di rabbia ed ansia, dovuti al continuo pensare alle conseguenze. Cercate di essere meno precisi e improvvisate ogni tanto.

In amore non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragini tra voi e il partner, cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo. I single daranno poca importanza all'amore e porteranno avanti le loro faccende. Voto - 6,5

Toro: amicizie in prima linea durante la giornata di venerdì. Avrete poca voglia per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Da un lato potrete dedicarvi più alle vostre relazioni personali, dall'altro potreste avere qualche problema con il partner.

I single avranno poche preoccupazioni. In ambito lavorativo ci saranno grandi responsabilità da mantenere, che potrebbero tenervi impegnati qualche ora in più. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi di Giove nel segno del Sagittario, vi metteranno tanti pensieri per la mente, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dove state cercando di portare avanti alcune idee piuttosto complesse. Potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualche spesa pur di guadagnare qualcosa in più.

Le faccende di cuore vi stanno dando un gran da fare, tanto da ritrovarsi spesso occupati con poco tempo libero a disposizione. Single non avranno tanta voglia di uscire solo per trovare la loro anima gemella. Voto - 7

Cancro: a poco a poco, state cercando di allontanare tutti i dubbi che avete della vostra relazione di coppia. State recuperando molto e presto le cose si aggiusteranno. Per i single sarà una giornata piuttosto tranquilla, ciò nonostante l'amore potrebbe sbucare fuori da un momento all'altro.

Al lavoro vi darete da fare e sarete particolarmente inclini alla socializzazione con i colleghi. La vostra positività dovrà essere usata a vostro esclusivo vantaggio. Voto - 7,5

Leone: Sole in quadratura al segno dello Scorpione, farà in modo che vi preoccupiate di più della vostra relazione sentimentale durante la giornata di venerdì. L'importante è che riusciate alla fine a farvi capire e a esprimere quali siano i vostri reali sentimenti nei confronti del partner.

I single prenderanno le cose così come vanno, nel bene e nel male. In ambito lavorativo, se non siete sicuri di quello che state per fare, sarebbe meglio fermarsi in tempo. Voto - 7,5

Vergine: la vostra situazione finanziaria va avanti abbastanza bene, ciò nonostante adesso sarebbe il caso di mettere da parte quanto avete guadagnato. Anche se il lavoro procede bene, potrebbe in ogni caso essere una buona idea. In amore, sempre il fluido Nettuno dal segno dei Pesci può ostacolarvi, mettendo in crisi la vostra relazione di coppia. Se invece siete single, aspettatevi delle novità. Voto - 7

Bilancia: Marte in congiunzione al vostro segno, farà in modo che respiriate aria nuova per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete modo di provare nuove esperienze, riuscendoci anche molto bene, e per voi sarà molto appagante. In amore, vi sentirete rifiorire, acquisendo sempre più fascino e sicurezza nelle vostre possibilità seduttive. Se siete single e siete vogliosi di nuove frequentazioni, cercate prima di conoscere a fondo la persona che desiderate, prima di compiere qualche azzardo. Voto - 8

Scorpione: giornata frizzante in cui i transiti ottimali dei pianeti lenti, come Nettuno e Plutone, sono enfatizzati ulteriormente da un buon aspetto offerto da Luna e Venere in congiunzione nel vostro segno. Cordialità comunicativa e competenza brillante saranno fondamentali per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Bene anche i sentimenti. State attraversando un ottimo periodo, con tante buone notizie che vi rendono di buon umore, e con la giusta carica per affrontare con il sorriso la giornata. Voto - 8,5

Sagittario: Giove stabile nel vostro segno, vi farà venire voglia di fare nuove esperienze per quanto riguarda il lavoro. Vi sentirete particolarmente dinamici e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronte a captare, con ottime possibilità di successo. In amore qualche piccolo cambiamento potrebbe mettervi in crisi. Ciò nonostante non c'è alcun bisogno di innervosirsi per delle piccolezze, che alla fine non cambieranno più tanto la vostra routine. Voto - 7,5

Capricorno: Luna transitante nel vostro segno, vi darà una mano in famiglia, con un'atmosfera più che positiva che vi renderà leggeri come l'aria. Venere inoltre, vi aiuterà nella vostra relazione sentimentale, portando tanta passione e voglia di mettere in cantiere nuovi progetti per il vostro futuro insieme. I cuori solitari potrebbero essere fortunati nella giornata di venerdì. Al lavoro, sappiate che se volete continuare a guadagnare, dovete fare qualche sacrificio, non continuare a campare di rendita, e avere qualche nuova idea. Voto - 8

Acquario: sarete influenzati dal Sole, attualmente nel segno dello Scorpione, che vi darà una bella grinta per affrontare la vostra giornata lavorativa. Mostrerete spesso di non importarvene molto dei beni materiali, anche se importanti, ma della volontà di portare avanti le vostre mansioni. In amore questo è il giorno delle idee stravaganti, anche la vostra mente vi chiede di essere confusa, ma che beneficerà in ogni caso sulla vostra relazione di coppia. I single saranno intriganti e vorranno conoscere persone intriganti. Voto - 8

Pesci: il vostro buon carattere, e un profilo astrale favorevole, saranno fondamentali per riuscire a trascorrere una giornata lavorativa ricca di successi, anche se sarà richiesto qualche sforzo fisico o mentale. Nuove fortune si prospettano in amore, grazie agli influssi di Giove. Se siete single potrebbero esserci delle buone notizie in ambito sentimentale, che vi avvicineranno ad una persona a voi cara. Voto - 8,5