Durante la giornata di sabato 9 novembre, la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete regalerà tanto relax e un'intesa di coppia piuttosto alta, mentre Giove nel segno del Sagittario aiuterà soprattutto i single nella loro ricerca all'amore. I Gemelli dovranno lavorare di controvoglia a stretto contatto con i propri colleghi ma avranno soddisfazioni sentimentali, mentre gli influssi di Sole e Nettuno nel segno dei Pesci renderanno i nativi Capricorno più gentili e pazienti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 9 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 9 novembre 2019 segno per segno

Ariete: l'unico pensiero che avrete in mente durante la giornata di sabato è quello di rilassarsi. Una splendida Luna nel vostro segno zodiacale, regala tanta intesa di coppia, e vi permetterà di osare, portare avanti la vostra relazione in modo originale.

Se siete single preferirete godervi ancora per un po’ la vostra libertà. Sul posto di lavoro, non sopportate di subire un’ingiustizia, e con scatto felino riuscite a vendicare un torto subito. Cercate di non essere troppo aggressivi. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale piuttosto serena per i nativi del segno. Influenzati dal Sole in opposizione al segno dello Scorpione, sarete superbi in amore, riuscendo a gestire con efficacia la vostra relazione di coppia, senza superare alcuni limiti.

Per i single, ci saranno momenti di nostalgia, ma non mancherà nemmeno la voglia di amare. In ambito lavorativo, non avete più voglia di mostrarvi arrendevoli, tirerete fuori il carattere e affronterete i problemi faccia a faccia. Voto - 7,5

Gemelli: inizio di fine settimana positivo per i nativi del segno. Un bel Marte amico nel segno della Bilancia, accompagnato dalla Luna nel segno dell'Ariete, influenzerà positivamente la vostra relazione di coppia.

Siete veri seduttori, e cercherete di coinvolgere il partner. I single dovranno cercare a lungo la loro anima gemella, considerati i loro gusti. Possibili tensioni sul lavoro, discussioni col capo, confronti duri in una riunione potrebbero crearvi problemi. Non fatevi trascinare, restate tranquilli a lavorare per conto vostro. Voto - 7

Cancro: il Sole è ancora nel segno amico dello Scorpione a darvi sostegno.

In amore è arrivato il momento di dichiararvi, se avete qualcuno che vi fa emozionare, una fiamma che vi incendiare il cuore e i sensi. Non abbiate paura, ma soprattutto, non scoraggiatevi qualora le cose dovrebbero andare male. Novità intriganti potranno capitare alle coppie stabili, specie se siete nati nella seconda decade. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro; evitate però amici e parenti, buttatevi più su conoscenti, poiché la vita privata con il lavoro non va molto d’accordo.

Voto - 8

Leone: un discreto quadro dei transiti caratterizzerà la vostra giornata di sabato. Le persone che vi stanno intorno sono stufe di darvi i propri consigli, dato che non li prendete mai in considerazione. Cercate di essere più disponibili e più gentili. In amore Venere e Luna vi rendono attraenti e coinvolgenti. Approfittatene per godervi questo momento di passione. Se siete single sarete irresistibili e farete tante conquiste. Giornata impegnativa sul posto di lavoro. La Luna vi sorregge e vi rende instancabili e pieni di iniziative. Voto 7,5

Vergine: godetevi al meglio questa giornata autunnale smussando un po' per volta una vostra insolita scontrosità. La sfera sentimentale, nonostante un quadro astrale poco movimentato, regalerà dolci sensazioni da vivere accanto al partner. Ciò nonostante dovrete fare attenzione a non dire qualcosa di sbagliato. Se siete single, potreste ricevere una delusione. Se fate un lavoro che ha a che fare con il controllo e la verifica, siate più accorti prima di passare alla pratica successiva, non archiviate a cuor leggero. Voto - 8

Bilancia: Venere entra nel vostro quadro astrale, e assieme ad un Marte stazionario nel vostro segno, la sfera sentimentale potrebbe esibire un fascino alquanto speciale durante la giornata di sabato. Al contrario, gli influssi birichini della Luna potranno mettere nervosismo ai single. Per quanto riguarda il lavoro, dimostratevi all'altezza dei compiti che vi verranno affidati. In questo modo, guadagnerete la fiducia dei vostri capi, con un possibile aumento. Voto - 7,5

Scorpione: il Sole stazionario nel vostro segno riempie la vostra giornata di allegria per quanto riguarda l'ambito sentimentale. È giunto proprio il momento di osare, per tutte e tre le decadi scorpioniche, ma in particolare per quelli Scorpioni che nascano in novembre. I single avranno molte possibilità in più di poter incontrare la loro anima gemella. Sul posto di lavoro, sarete instancabili, e senza perdere di entusiasmo, riuscirete ad ottenere risultati incredibili. Voto - 8,5

Sagittario: Giove stazionario nel vostro segno, rende il vostro carattere eclettico, versatile, disponibile a trovare sempre nuove modalità d’azione e di espressione. Una persona nuova potrebbe sconvolgere la vostra routine se siete single, specie se siete nati nella seconda decade. Sarete pronti per dichiararvi e, come è nel vostro stile sempre particolarmente infuocato, pronti a buttarvi in una nuova relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete in ottima forma fisica e mentale, pronti per partire alla carica in ogni direzione. Voto - 8,5

Capricorno: al centro della vostra giornata ci saranno pazienza ed educazione, da utilizzare principalmente in ambito lavorativo. Ciò vi permetterà di conquistare nuove posizioni, ed evitare così di rimanere indietro rispetto ad altri colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, siete favoriti da una splendida combinazione planetaria. Sta a solo a voi cogliere la mela del desiderio che gli astri vi porgono. Se siete single, dovrete soltanto credere di più in voi stessi per riuscire a trovare la vostra dolce metà. Voto - 8

Acquario: quadro astrale positivo per i nativi del segno durante la giornata di sabato. Sarete corteggiati e desiderati in ambito sentimentale. Ciò vi permetterà di aumentare la vostra autostima, ma soprattutto, avrete più fiducia verso voi stessi, e avrete meno paura a farvi avanti di fronte ad una nuova conoscenza. Le relazioni stabili, invece, attraverseranno un periodo di crescita, utile a consolidare il loro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, vi frullano per la testa tante idee nuove e creative. Voto - 8

Pesci: una Luna favorevole illumina il vostro cielo astrale, e durante la giornata di sabato, vi dona fascino e bellezza anche se siete avanti negli anni, specie se siete nati nella seconda decade. Ciò nonostante Venere vi rendere ridondanti. Non chiudetevi in casa, uscite e vivete nuove avventure. Un po’ di noia costella la vostra quotidianità professionale, ma non ci date tanto peso. Cercate stimoli nuovi, anche al di fuori della professione e non vi concentrate su mete ambiziose, che potrebbero per il momento apparirvi non raggiungibili. Voto - 7,5