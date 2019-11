Una nuova settimana è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni durante queste nuove giornate di novembre. Sarà una settimana interessante per la Vergine che, soprattutto in ambito lavorativo, potrà ricevere delle belle soddisfazioni. Recuperano il Cancro e il Toro, per i quali l'amore ricoprirà un ruolo di centrale importanza.

Ecco qui di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 11 a domenica 17 novembre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche della settimana dall'11 al 17 novembre, segno per segno

Ariete: sarà un inizio settimana alquanto faticoso per il segno. Non sarete di buon umore, il nervosismo e la tensione potrebbero creare dei contrasti, sia in amore che all’interno dell’ambito lavorativo.

Sul lavoro, inoltre, qualcuno potrebbe commettere dei piccoli errori ed entrare in contrasto con i colleghi. Meglio rimandare le decisioni e gli appuntamenti importanti alla fine della settimana. Con l’avvicinarsi del weekend, infatti, ci sarà un miglioramento, la stabilità e la lucidità mentale ritrovata vi aiuteranno a risolvere le problematiche nate, chiarire le incomprensioni e ritrovare l’equilibrio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Incontri per i single.

Toro: inizio settimana molto vantaggioso per il segno, sotto tutti i punti di vista. È un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, è un periodo di grande attività per il segno e molti stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Tuttavia con l’avvicinarsi del weekend la stanchezza e lo stress accumulato potrebbero farsi sentire, provocando un calo fisico che vi costringerà a rallentare un po’ i ritmi.

Gli astri proteggono i sentimenti, chi vive in coppia potrebbe anticipare dei progetti destinati alla fine dell’anno, mentre i single potrebbero fare incontri fortunati per il futuro.

Gemelli: Giove, ancora in opposizione durante questa seconda settimana di novembre, potrebbe creare delle difficoltà all'interno della sfera professionale, come per esempio dei ritardi o dei rallentamenti. Al contrario l’amore ricoprirà un ruolo centrale, le giornate trascorreranno all'insegna dell’eros e della passione, anche per chi durante la settimana precedente ha affrontato liti e discussioni.

Weekend intrigante per i single, non mancheranno le occasioni di svago e divertimento.

Cancro: almeno per quanto riguarda la sfera lavorativa, questa nuova settimana riserverà delle tensioni. Potrebbero sorgere degli inconvenienti e qualcuno potrebbe vedersi costretto a cambiare i propri piani. In tal senso particolarmente sottotono si riveleranno le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 novembre.

Anche per quanto riguarda la sfera economica bisognerà prestare attenzione ed evitare le spese superflue. Al contrario, in amore torna il sereno, le problematiche potranno essere risolte e l’equilibrio ristabilito.

Leone: con l’inizio di novembre il segno è andato incontro ad un buon momento di recupero, che riguarda soprattutto l’amore e la sfera economica. Sul lavoro al contrario potrebbero continuare le problematiche, almeno fino alla prima metà della nuova settimana. Il duro lavoro verrà, comunque, ripagato e la situazione economica migliorerà, in vista di un dicembre sereno e più spensierato. Le giornate di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 riserveranno degli alti e bassi in amore, dove si riverserà il nervosismo lavorativo, ma poi sarà possibile recuperare.

Vergine: questa seconda settimana del mese inizia alla grande. Il segno recupera energia e voglia di fare e questo lo avvantaggerà, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In tal senso infatti potrebbero arrivare delle belle gratificazioni, qualcuno potrebbe ricevere una proposta molto interessante. In amore al contrario potrebbero esserci delle tensioni, liti e discussioni potrebbero aumentare la distanza con il partner, soprattutto il 13 e il 14 del mese. Anche gli incontri sono favoriti, ma prima di dichiararvi, sarà bene testare l’interesse dell’altra persona.

Bilancia: inizio settimana particolarmente sottotono. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. In ambito lavorativo non sarete abbastanza concentrati, apparirete distratti e questo potrebbe mettervi in cattiva luce, esponendovi a richiami e rimproveri. In amore non mancheranno gli alti e bassi, qualcuno potrebbe trovarsi a discutere animatamente con il partner e prendere decisioni improvvise. Con l’avvicinarsi del weekend alcuni nodi verranno al pettine, ma sarà necessario spogliarsi dell'orgoglio ed ammettere le proprie colpe.

Scorpione: un oroscopo molto vantaggioso protegge il segno, dandogli una marcia in più durante questa seconda settimana di novembre. In amore sono favoriti i single e coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Ma anche chi vive in coppia potrà vivere delle belle emozioni e abbandonarsi alla passione. L’energia e l’ottimismo ritrovati incideranno positivamente sulla sfera lavorativa, è il momento ideale per chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto.

Sagittario: durante questa settimana Venere vi darà un marcia in più, favorendovi tanto per quanto riguarda l'amore che per quanto riguarda la sfera professionale. All’interno dei rapporti di coppia è giunto il momento di mettere da parte le incomprensioni del passato e godersi la serenità e la complicità ritrovata. Anche per single è un buon momento, gli astri favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. Anche in ambito lavorativo si rivelerà una settimana vantaggiosa, qualcuno potrebbe concludere una vendita proficua o iniziare dei nuovi progetti. Non abbiate dunque timore di osare e di dar voce alle vostre idee.

Capricorno: le prime giornate della settimana si riveleranno positive per quanto riguarda la sfera lavorativa, si potranno concludere progetti e trattative vantaggiose. Tuttavia a partire dalla giornata di giovedì potrebbe esserci un rallentamento in tal senso, ma i successi raggiunti non andranno persi. Migliora la situazione per quanto riguarda i sentimenti, le coppie che durante le giornate precedenti si sono trovate a discutere, potranno seppellire l'ascia di guerra e ritrovare la serenità. Weekend di passione anche per i single.

Acquario: in ambito lavorativo ci saranno dei cambiamenti e questo non significa necessariamente buone notizie. Durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 inoltre potrebbero nascere delle divergenze con i colleghi, meglio essere cauti. Continua la scia di positività che già all'inizio del mese ha coinvolto i sentimenti. Ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche i single potranno fare incontri interessanti.

Pesci: durante questa settimana il segno continuerà a risentire dell’opposizione di Giove, che lo ostacolerà tanto in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore. All'interno del rapporto di coppia sarà bene evitare di ingigantire le piccole discussioni, meglio non rivangare errori del passato per non peggiorare le cose. Sul lavoro nasceranno degli inconvenienti, ma con l’avvicinarsi del weekend sarà possibile trovare le soluzioni ricercate.