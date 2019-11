Domenica 17 novembre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove e Venere in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine, Nettuno sarà stabile in Pesci e Marte proseguirà il suo moto in Bilancia. Previsioni zodiacali favorevoli al Sagittario ed ai Pesci, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario.

Umore 'flop' per Ariete

Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale oggi potrebbe essere messo a dura prova dalle copiose asperità planetarie, capitanate dall'avversa Luna in Cancro. L'atteggiamento dispotico che ne deriverà farà storcere il naso a qualche persona con cui avranno a che fare.

Toro: relax. La settimana in essere è stata parecchio stancante fisicamente per i nati Toro che questa domenica sceglieranno, con ogni probabilità, di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

Gemelli: perplessi. Domenica in cui i nativi potrebbero stranirsi dell'ambiguo atteggiamento di un amico verso il quale non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni che, però, non li convinceranno più di tanto.

Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico regnerà, c'è da scommetterci, un clima di serenità ed affettuosità che darà manforte alla simbiosi della relazione amorosa. Qualche grana in più sul versante professionale.

Revisioni finanziarie per la Vergine

Leone: piedi di piombo. La giornata non presenterà particolari novità o scossoni di sorta ed i nativi, fiutando l'antifona planetaria, decideranno presumibilmente di avanzare coi piedi di piombo sia sul fronte amoroso che lavorativo.

Vergine: revisioni finanziarie. Il settore finanziario dei nati Vergine andrà revisionato con dovizia in modo da non incorrere in spiacevoli sorprese.

Sarà bene, quindi, eliminare le spese oramai superflue.

Bilancia: taciturni. Oggi i nati Bilancia preferiranno, con tutta probabilità, rimanere in silenzio nell'ambiente professionale anziché esternare il loro malcontento. Amore in secondo piano.

Scorpione: nostalgici. Un malmostoso pensiero potrebbe prendere il sopravvento nelle menti native 'trascinandoli' in un passato che cozza palesemente col presente. Farebbero meglio ad uscire con gli amici per svagarsi un po’.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. Ultimo giorno della settimana in cui i nati del segno si sentiranno probabilmente spensierati ed il loro buonumore contagerà le persone che incontreranno. Il partner riuscirà, d'altronde, nuovamente a godere dei sui sorrisi.

Capricorno: poco lucidi. La concentrazione oggi potrebbe non essere il piatto forte in casa Capricorno quindi sarà doveroso procrastinare le incombenze meno urgenti onde evitare errori grossolani.

Acquario: pensierosi. Le scelte sostenute dagli Acquario nelle ultime settimane in questa domenica potrebbero rimbalzare nelle loro menti e loro, di conseguenza, essere meno sicuri delle strade intraprese. Tornare indietro, però, non sarà più possibile.

Pesci: sereni. In coppia il clima tornerà presumibilmente nuovamente sereno dopo gli scossoni dei giorni scorsi. Il fronte lavorativo, invece, risentirà ancora delle pesanti dissonanze astrali.