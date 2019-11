Per tutti e dodici i segni zodiacali parte una nuova giornata, quella del 13 novembre 2019 che vedrà il segno zodiacale del Capricorno dover affrontare un discorso sentimentale il prima possibile, così da riuscire ad ottenere quanto desiderato. Per i Gemelli scontri da evitare nel lavoro.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata ci sarà la possibilità di fare una proposta interessante ad una persona che vi interessa da mesi.

Nel lavoro vi sentite molto più forti e pronti a dare il massimo in un'attività.

Toro: in questo momento sentite la necessita di rimandare un discorso importante con una persona che sta al vostro fianco da tempo. Alcune situazioni non sono andate come avreste voluto, per questo motivo c'è bisogno di pazienza. Nel lavoro le cose adesso vanno meglio e con l'arrivo delle prossime settimane raggiungerete nuovi traguardi.

Gemelli: questa giornata vedrà la Luna nel vostro segno zodiacale che porterà maggiore forza, alcune situazioni vi saranno più chiare. Anche se vi sentite affaticati e agitati evitate scontri in questo momento, soprattutto nell'ambito lavorativo.

Cancro: questo momento è interessante per l'amore, e più ci avviciniamo al fine settimana e più le cose andranno meglio. A livello lavorativo i contatti sono favoriti, ma bisognerà comunque lottare per ottenere quanto desiderato e prefissato all'inizio del mese.

Leone: per i sentimenti con queste stelle si può andare lontano, inoltre la settimana prossima la Luna sarà nel vostro segno zodiacale ad aiutarvi. Non siete però superficiali in ambito lavorativo, dovrete cercare di risolvere alcune questioni entro la fine di questo mese.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di maggiore nervosismo, per questo motivo se possibile rimandate ogni discussione sentimentale alla settimana prossima. Non manca il nervosismo anche nel lavoro, ultimamente siete costretti a fare troppe cose, difficoltà in alcune relazioni.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello sentimentale con la Luna favorevole è possibile un ritorno di fiamma e sarà possibile che una storia possa ricominciare. Per il lavoro è un periodo in cui occorre mettere tutto in chiaro, in particolare se ci sono alcune questioni legali da risolvere.

Scorpione: se in questo momento c'è un problema legato ad una storia amorosa il periodo vi aiuta a superarlo, dovete però parlare di più con la persona che sta al vostro fianco.

A livello lavorativo c'è la necessità di rivedere alcune cose, qualcuno potrebbe anche mettere in discussione il vostro operato.

Sagittario: in questa giornata la Luna in opposizione vi vedrà un po' polemici, per questo motivo i nuovi incontri non andranno in modo esaltante. Anche a livello lavorativo evitate di fare troppe cose, meglio concentrarsi solo su questioni di facile gestione.

Capricorno: in questo momento qualsiasi cosa voi abbiate in mente di fare in amore, dovete cercare di stringere maggiormente i tempi, parlate chiaro entro venerdì.

Nel lavoro, anche se nel passato ci sono stati dei problemi ora si possono superare, sarà possibile ripartire con maggiore grinta.

Acquario: con la Luna che non è più opposta, recupero nei sentimenti. Favorita la giornata anche per il lavoro, i nuovi contatti saranno importanti, ma attenzione solo ad un piccolo calo fisico.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancheranno l'energia e la passionalità, siete in recupero. Nel lavoro con Giove e Saturno in aspetto positivo ci sarà la possibilità di superare qualsiasi tipo di intoppo.