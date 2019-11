L'Oroscopo di mercoledì delinea le opportunità amorose e quelle lavorative, tenendo conto di una Luna in Toro molto passionale e promettente per la sfera professionale. Il luminare notturno quasi affascina per la sensibilità e l'intuizione che sprigiona, benefiche non solo per Toro ma anche per la Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno che potranno utilizzare un'energia sensibile utile ad azionare una progettualità benefica per emergere. Di seguito le previsioni astrali promettenti anche per tutti gli altri segni.

Una nuova emotività con Luna in Toro nell'oroscopo di mercoledì 13 novembre

Ariete: spesso l'irruenza prende a tal punto che diventate frettolosi. Ma alcune decisioni importanti, quelle in grado di trasformare il futuro amoroso o professionale, vanno prese con rigore e riflessività. Attendete il momento giusto quindi e nel frattempo, meditate sul da farsi.

Toro: Urano sprigiona un'energia stravagante, spesso eccessiva che viene imbrigliata dalla sensibilità di Luna in transito nel segno.

Molto istintivi e passionali come sempre, ascolterete il cuore poiché presi da una smania di rivoluzionare la routine quotidiana.

Gemelli: piuttosto annoiati dalla solita routine, cercherete di seguire una scia creativa che fa esprimere i propri interessi in modo più affascinante e originale. In ambito lavorativo, qualcosa di obsoleto dovrà essere cambiato per lasciare spazio a nuove e redditizie novità.

Cancro: i valori tradizionali sono consolidati da un'influenza lunare che fa apprezzare sensazioni stabili nel focolare domestico. Più sereni nei confronti dell'amore, consoliderete i legami sentimentali facendo uso di uno spiccato charme. In ambito lavorativo, sono previsti introiti ottenibili senza difficoltà.

Leone: le emozioni diventano moto controllate a causa di una quadratura lunare che fa nascondere bene i sentimenti.

Attenzione però a non esplodere all'improvviso come un vulcano, facendovi prendere da un eccesso d'ira incontrollato. In ambito lavorativo cercate anche un benefico scambio di idee.

Vergine: ben radicati nelle proprie abitudini, vivrete le sensazioni in maniera pacata e tranquilla, grazie all'influenza lunare che dal Toro fa approfondire gli affetti domestici. Solo Urano potrebbe tentarvi a rivoluzionare questo habitat sicuro, a patto che supererete dubbi e insicurezze. Buono il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dinamici e testardi, sarà difficile farvi cambiare opinione e porterete avanti le vostre idee con determinazione. In questo momento vorreste tenere tutto sotto controllo e gli imprevisti proposti da Saturno in quadratura spaventano, ma affronterete tutto con la diplomazia che vi è consona.

Scorpione: siete alla ricerca di maggiori consapevolezze e dovrete analizzare un mondo emotivo un po' scombussolato dall'opposizione Sole-Luna.

Per fortuna Mercurio elargisce una nuova individualità, potenziando l'intelletto e garantendo un'intuizione benefica sia per l'amore che per la sfera lavorativa.

Sagittario: il cielo astrologico è un po' offuscato da una Luna negativa che rende ipersensibili e fa sentire inadeguati. Venere e Sole nel segno cercano di contrastare questo influsso lunatico, facendovi aprire di più alle esigenze dei colleghi e del partner amoroso.

Capricorno: le emozioni sono stabili con Luna favorevole e in collegamento insieme a Plutone e Saturno. Molto fedeli negli affetti, darete il massimo di voi ricercando continuità nella storia amorosa. In ambito lavorativo, fortunati i guadagni con Giove molto vicino al segno.

Acquario: un po' confusi, le notizie si accavallano e viaggiando veloci, potrebbero sprigionare un'impulsività difficile da contenere. Attenzione a non innervosirvi se qualcosa non va come dovrebbe sul lavoro e in amore. Buona la vitalità anche se non dovrete fare resistenza e approfondire uno scambio di idee costruttivo.

Pesci: molto responsabili in campo lavorativo, non abbasserete il ritmo produttivo e vi impegnerete per portare avanti i progetti con fiducia. Alti e bassi invece in amore, con Venere in quadratura a Nettuno che tende a nascondere la verità del rapporto catapultandovi in un mondo immaginario che è solo una proiezione di voi stessi.