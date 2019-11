L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì punta un riflettore sulla sensibilità lunare in Toro a stretto contatto con un rigore Saturniano che fa scintille. Il trigono astrale che si genera miscela fantasia a serietà, coinvolgendo in modo alquanto altalenante non solo Toro, ma anche Capricorno e Vergine. Se da un lato saranno accentuate la passionalità e le emozioni ardenti, dall'altro l'effetto saturniano schiaccia le sensazioni e raffredda i sentimenti con il suo rigore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Novità sensazionali nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: alti e bassi in amore sono causati da un'opposizione marziana che tiene la relazione a due in fibrillazione. Desiderereste maggiore stabilità in coppia, ma anche Saturno è sfavorevole e quasi sfida a portare avanti la storia, consigliando una maggiore autoanalisi delle sensazioni amorose.

Toro: continua il transito benefico di Luna nel segno che insieme alla presenza di Urano, acuisce una sensibilità originale e un po' bizzarra.

Stupirete il partner con effetti speciali, rivoluzionando la relazione in due e mettendo in pratica qualche idea del tutto stravagante.

Gemelli: Giove dissonante provoca noia e non sarete spumeggianti come al solito in coppia. Marte in posizione benefica per fortuna diventa alleato nell'approfondire le sensazioni amorose, approfondendo la storia con una nuova consapevolezza dinamica.

Cancro: attenzione a non ascoltare troppo la voce della ragione che potrebbe spegnere gli entusiasmi di coppia.

Saturno e Plutone remano contro poiché in opposizione e sarete incerti sul da farsi, come immobilizzati in un autocontrollo eccessivo.

Leone: i transiti planetari giocano creando alti e bassi che si ripercuotono sulla serenità di coppia. Irrequieti a causa di Urano in quadratura, Giove in compenso vi tiene per mano e fa seguire la strada giusta, quella che conduce alla felicità.

Vergine: piuttosto distaccati in amore, attingerete ad una grande forza interiore che fa affrontare le situazioni con freddezza.

Tutta questa austerità sarà elargita da Saturno in trigono che farà vivere l'amore di coppia in modo più tranquillo e terrà lontano eventuali infedeltà.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: attratti in modo fatale dalla persona amata, ne subirete l'autorità poiché indagati dal giudizio severo di Saturno in quadratura che spegne lo slancio sensuale. Alcuni sforzi risulteranno frustranti poiché spiazzati da forze esterne che creano inadeguatezza.

Scorpione: sentirete forte il bisogno di entrare in contatto con la verità per dare maggior senso alla relazione a due e ricercherete delle informazioni che confermeranno le sensazioni che provate. Mercurio e Sole nel segno elargiscono curiosità intellettuale, così anche Saturno in Capricorno diventa più malleabile e rinuncia per un attimo alla sua rigidità intrinseca.

Sagittario: una Luna dirimpettaia esorta a parlare di alcuni attriti, dissipando così un alone che pesa e offusca l'amore di coppia.

L'ottimismo di Giove nel segno con Venere di sicuro trionferà e il sorriso riaffiorerà a breve ad illuminare il rapporto a due.

Capricorno: la purezza di sentimenti e la lealtà passano al primo posto nella storia amorosa e sarete molto parsimoniosi e prudenti, vivendo le emozioni con pacatezza e dandovi da fare per rendere la relazione a due molto costruttiva e durevole.

Acquario: un partner un po' capriccioso potrebbe dare filo da torcere, ma non approfondite queste intemperanze, piuttosto lasciatevi prendere dalle sue manifestazioni d'affetto. Saturno è benevolo e rende l'amore di coppia più stabile.

Pesci: alcuni cambiamenti sono sprigionati da Nettuno in sestile a Saturno che valuta la situazione amorosa attraverso la razionalità e applica un rigore critico. Venere e Sole in quadratura non aiutano di certo a riscaldare l'amore, ma Luna in posizione favorevole fa vedere tutto sotto una luce più sensibile.