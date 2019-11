Termina la seconda settimana del mese di novembre, arrivano quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di domenica 17 novembre per tutti e dodici segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Cancro in questa giornata ci sarà maggiore passionalità in amore, per questo dovranno dedicare più tempo alla persona amata. Per l'Acquario alcune novità nel lavoro partiranno a breve.

Previsioni del 17 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata se dovete dire qualcosa alla persona amata sappiate non è un momento ideale per iniziare a discutere, la Luna dissonante potrebbe creare qualche incomprensione in più.

Nel lavoro ci sono delle scelte da fare, evitate di farlo senza pensare, anzi concedetevi più tempo per riflettere.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale momento che porta emozioni importanti da vivere, attenzione solo a piccole discussioni che andranno evitate per creare conflitti in famiglia. Giornata favorevole per il lavoro, ci avviciniamo ad una fine dell'anno molto interessante.

Gemelli: questa domenica e le prossime due giornate saranno importanti.

Se c'è una storia sentimentale in crisi dovrete cercare di risolvere tutto entro la fine di novembre. Le proposte lavorative che arrivano adesso sono interessanti, valutatele con attenzione.

Cancro: in amore questa domenica porta maggiore passionalità: c'è una bella energia da sfruttare. A livello lavorativo le stelle vi danno la possibilità di ampliare i vostri orizzonti e le vostre ambizioni. Alcuni però hanno bisogno di una revisione generale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: c'è una grande voglia di tornare ad amare in questi giorni, una persona potrebbe anche farvi una richiesta speciale. Nel lavoro alcuni dovranno accettare un cambiamento, ma prima di fare questo passo pensate bene a cosa potrebbe arrivare e quale potrebbe essere un nuovo incarico per voi.

Vergine: la Luna favorevole al vostro segno in questa giornata porterà maggiore forze nelle relazioni. Per il lavoro è un periodo buono per valutare le nuove proposte, inoltre Giove sarà favorevole da dicembre per questo non mancheranno maggiori soluzioni.

Bilancia: per i sentimenti dovreste avere prudenza in una storia, se qualcosa non andrà come vorreste cercate di trovare una soluzione entro il giorno 26 perché poi sarà più difficile da gestire. Nel lavoro, se avrete l'opportunità di farlo in questa giornata cercate di riposare di più.

Scorpione: le coppie che hanno vissuto una crisi potrebbero sfruttare questa domenica per riavvicinarsi e ravvivare un sentimento.

A livello lavorativo c'è un progetto importante da lanciare.

Sagittario: in questi giorni è importante parlare con chiarezza nei confronti della persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro un momento di tensione finalmente è stato superato: Giove andrà sfruttato fino alla fine di questo mese.

Capricorno: in amore meglio evitare di mettere troppa carne al fuoco. Questa sarà una giornata che porterà qualche discussione di troppo, ma presto arriverà un recupero.

Nel lavoro le collaborazioni sono importanti e in questi giorni potrebbe arrivare un incarico valido da qui ai prossimi mesi.

Acquario: a livello sentimentale potrebbe nascere una situazione importante in questa giornata, non mancherà qualche emozione in più, cercate di passare più tempo con la persona amata. Nel lavoro ci sarà l'occasione di pensare bene a quello che c'è da fare in modo più tranquillo, ci sono novità rispetto agli ultimi mesi.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una situazione astrologica positiva, con maggiori opportunità da sfruttare. Nel lavoro, dopo alcuni momenti di stop potrebbe arrivare la risposta che aspettavate da tempo. Se qualcuno ha cercato di fermarvi ora recupererete.