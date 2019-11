Lunedì 18 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno del Leone, mentre Giove e Venere saranno sull'orbita del Sagittario. Intanto Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Marte, Mercurio ed il Sole proseguiranno sui gradi dello Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli al Leone ed al Sagittario, meno rosee invece per Pesci ed Ariete.

Ariete impulsivo

Ariete: impulsivi. Lo scontro tra i due Luminari probabilmente non favorirà la riflessione nei nativi che agiranno con fare impulsivo in qualsiasi circostanza. Tale atteggiamento non piacerà a capi e colleghi nell'ambiente professionale.

Toro: rallentamenti. Sebbene i Pianeti Lenti facciano il tifo per loro, specialmente per la terza decade, vi sarà la Luna dissonante a mettere sul cammino qualche ostacolo di troppo.

Sarà bene lavorare ugualmente di buona lena anche se i risultati saranno meno evidenti.

Gemelli: frizzanti. Una ventata di brio la fornirà presumibilmente la Luna leonina che favorirà il tono umorale dei nati Gemelli. Qualche perplessità, invece, per le faccende di cuore dove la prorompente Venere in Sagittario mischierà le carte in tavola.

Cancro: umore 'flop'. Tra la retrogradazione di Mercurio nel loro Elemento e la Luna sfacciatamente contraria, ecco che la prima giornata della settimana potrebbe vedere i nativi afflitti da un umore piuttosto uggioso.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Questo Lunedì i nati Leone saranno inizialmente alle prese con delle incombenze. Questo disbrigo, però, sarà doveroso ed a fine giornata saranno soddisfatti per averle ultimate ed anzi il loro entusiasmo crescerà a dismisura.

Vergine: impegni in famiglia. Il focus odierno dei nati del segno potrebbe essere orientato su una questione legata alla famiglia, la quale potrebbe richiedere il loro tempestivo aiuto.

Amore in secondo piano.

Bilancia: amore 'top'. Le vicende amorose dei nativi godranno, con tutta probabilità, di una giornata favorevole ed estremamente affettuosa che li aiuterà ad allontanare i 'fantasmi' della gelosia dell'ultimo periodo.

Scorpione: ritorni. 24 ore dove i nativi potrebbero incontrare o sentire telefonicamente una vecchia conoscenza, oramai persa di vista, che premerà per incontrarli al più presto. Sarà doveroso che ponderino a dovere la risposta perché Mercurio 'suggerisce' che non sarà presumibilmente una buona idea.

Sagittario volitivo

Sagittario: volitivi. Sul fronte professionale dei nati Sagittario sono ancora molte le perplessità che li affliggono, ma ora non ci sarà spazio per questo e la loro concentrazione, determinazione e voglia di darsi da fare, saranno a livelli record.

Capricorno: relax. L'impegno profuso nell'ultimo periodo potrebbe mostrare il conto in questo lunedì coi nativi che, come inevitabile conseguenza, decideranno di allentare i ritmi e godersi un pò di rigenerante relax.

Acquario: gelosi. Il partner assumerà un comportamento sopra le righe ed i nati Acquario, con tutta probabilità, espleteranno le loro perplessità immediatamente noncuranti ne delle persone che ascolteranno e nemmeno del posto dove si troveranno.

Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco latiterà in queste ore per i Pesci e saranno inutili gli inviti di partner ed amici per convincerli a mettere il muso fuori dall'uscio di casa.

Lavoro in stand-by.