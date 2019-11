L'Oroscopo di domenica 17 novembre indaga sulla fortuna e offre uno spunto per concretizzare i sogni amorosi e raggiungere una stabilità e un benessere tanto ambiti. Luna in Cancro approfondisce gli affetti nel focolare domestico e punta un riflettore sui valori tradizionali, tutti da investire in famiglia per beneficiare di splendidi momenti romantici e tranquilli. I corpi celesti sono in gran fermento e spingono le sensazioni a raggiungere i massimi livelli nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Un rendez-vous luminoso di astri nell'oroscopo di domenica

Ariete: gli influssi lunari sono in quadratura e tendono a seguire anche una scia marziana molto timida e introversa nei confronti dell'amore. Attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni disaccordi familiari che potrebbero compromettere le storie sentimentali.

Toro: Urano nel segno garantisce una buona resistenza nervosa e un atteggiamento indipendente, che tiene conto della propria personalità e cerca di affermarla in maniera molto originale.

Alcuni cambiamenti potrebbero giungere improvvisamente a cambiare la solita routine.

Gemelli: i rapporti in famiglia potrebbero essere compromessi da alcune imprudenze commesse in maniera sconsiderata. Attenzione a non lasciarvi prendere da una smania di acquistare cose lussuose, il budget ne potrebbe risentire in maniera rovinosa.

Cancro: una nuova intuizione sarà garantita da Luna in associazione ai nodi lunari che facilitano i successi, superando alcune avversità in modo capace.

Ascoltando la propria sensibilità riuscirete a progredire in amore, sviluppando nuove emozioni positive.

Leone: un temperamento volitivo e quasi temerario nei confronti dell'amore sarà elargito dall'influenza favorevole Luna-Marte quasi spregiudicata, che spinge a prendere l'iniziativa senza riflettere sui ma e sui se. Attenzione però a non essere superficiali e incostanti.

Vergine: un'ottima memoria sarà utile per tenere tutto sotto controllo, ma presi da una gran mole di cose da fare, potreste disperdere le energie o applicarle in modo discontinuo. Venere e Giove remano contro poiché in quadratura e potrebbero farvi commettere azioni avventate.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: molto sinceri in amore, sarete spinti da una carica energetica sprigionata da Luna e Marte in sestile che esortano all'azione. L'intuizione non mancherà di certo per individuare la strada da seguire per raggiungere la felicità amorosa.

Scorpione: un incontro luminoso di Luna e Nettuno con Mercurio e Sole favorisce i nuovi amori e stabilizza in modo brillante e lucido le relazioni già esistenti.

La passione sarà protagonista nel rapporto a due e sono previsti nuovi incontri per i single.

Sagittario: Venere e Giove continuano a elargire un atteggiamento amabile e sereno. Cortesi con tutti, attenzione a non lasciarvi prendere dalla pigrizia e da un'eccessiva golosità. Un destino favorevole farà ottenere ciò che si desidera senza sforzi.

Capricorno: Luna in opposizione imbriglia le energie di Saturno e Plutone, rendendovi pigri e troppo testardi in amore.

La passionalità si presenterà in maniera prepotente e seguirà cambiamenti di umore negativi per le relazioni sentimentali.

Acquario: i rapporti interpersonali diventano molto tesi a causa di alcuni transiti planetari che alternano luci e ombre nell'amore. Cercate di approfondire di più gli affetti in famiglia, attingendo a uno spiccato senso pratico che non manca mai a voi Acquario.

Pesci: Nettuno nel segno insieme a Venere in quadratura potrebbero causare delle turbe sentimentali che scombussolano l'amore e l'affettuosità.

Potreste mancare di organizzazione e di volontà nell'investire sensazioni per migliorare la relazione a due.