L'Oroscopo del 2 novembre svela quali novità e cambiamenti porterà con sé questa giornata d'inizio weekend. La fortuna bacia i nativi del Cancro, mentre le persone della Bilancia devono prendere un'importante decisione. Di seguito, le previsioni astrologiche del primo sabato del mese per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Questa è una giornata piena di impegni. In qualsiasi campo volete mettere dei limiti che gli altri non devono assolutamente superare.

Siete delle persone combattive e sempre pronte a farvi rispettare in ogni circostanza.

Toro – Questo è un sabato pieno di ottimismo e serenità. Se nei giorni scorsi avete sudato tanto per ottenere i risultati sperati, ora basta poco per entrare nelle grazie del partner o del capo oppure della famiglia.

Gemelli – In questa giornata potreste perdere facilmente la pazienza. Avete dei progetti in mente e volete farli decollare.

Siete disposti a tutto per realizzarli. Purtroppo, dovete fare i conti con chi vi mette il bastone tra le ruote e semina zizzania.

Cancro – Segno fortunato di questa giornata. Dovete trovare da soli tutto ciò che di buono ci può essere, con la perseveranza che vi contraddistingue in ogni occasione. Per natura siete forti, sensibili e determinati sia nel settore dell'amore che in quello lavorativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il partner pende dalle vostre labbra.

Leone – Questa è una giornata positiva e rilassante, anche se avete ricevuto risposte negative. La vostra pace interiore vi dà sicurezza e serietà: qualsiasi cosa succeda, avete sempre un porto sicuro in cui rifugiarvi.

Vergine – Giornata positiva per coloro che devono prendere importanti decisioni per i nuovi contratti, in ambito familiare o per il lavoro. A voi non manca l'energia. Infatti, riuscite a ricomporre ogni cosa e a percepire tutto con positività.

Previsioni di sabato 2 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata piuttosto complicata per coloro che devono prendere una decisione. Magari è il momento di scegliere se continuare il percorso intrapreso oppure voltare pagina, ricominciando daccapo. In ogni caso ci vuole prudenza.

Scorpione – Periodo carico d'impegni, ma voi siete pieni di energia e di voglia di fare. Dovete cavalcare quest'onda di positività e prendervi il successo che meritate.

L'amore procede alla grande, il partner è contagiato dal vostro fascino.

Sagittario – In questa giornata di sabato la tensione è nell'aria, quindi cercate di mantenere la calma almeno fino a sera. La giornata procede a fatica, solo chi vi ama si accorge dei vostri affanni. Anche l’amore potrebbe dare di più, ma rassicuratevi poiché arriveranno tempi migliori.

Capricorno – In questa giornata dovete cogliere un'occasione al volo ed essere più decisi, se non volete perdere qualcosa a cui tenete tantissimo.

Favoriti i lavori autonomi. Se c'è una persona che vi piace, fate il primo passo.

Acquario – In questa giornata d'inizio weekend riuscite a raggiungere un importante traguardo grazie al vostro talento. In amore c'è un po' d'indecisione con la persona amata: dovete essere più chiari e ascoltare di più, e non dovete decidere sempre voi.

Pesci – È una giornata non troppo positiva. In tanti, soprattutto in famiglia, metteranno a dura prova la vostra pazienza. L'oroscopo del 2 novembre vi consiglia di mantenere la calma e non di non essere severi. Di sicuro riuscirete a trovare un compromesso.