L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 2 novembre approfondisce i sentimenti e indirizza le emozioni nel verso giusto, individuando un sentiero emotivo che porta alla felicità e all'armonia di coppia.

Le previsioni astrologiche segno per segno vedono l'entrata di Luna in Capricorno che ama in modo più severo e distaccato, ma offre l'opportunità di portare a galla alcune energie nascoste nel cuore, individuando la vera natura dei sentimenti di ciascun segno zodiacale.

Un fiume di emozioni nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: una freddezza di sentimenti potrebbe creare dei problemi in coppia e le apprensioni prendono il posto delle tenerezze a due, rendendo il modo di amare molto distaccato. Molto vanitosi, potreste essere feriti da un commento del partner.

Toro: un atteggiamento un po' pessimistico nei confronti dell'amore viene sprigionato dall'influsso saturniano e lunare dal cielo del Capricorno che dà la sensazione di non avere le soddisfazioni che si vorrebbero dalla storia.

A complicare il tutto, vi saranno anche dei problemi familiari che creano preoccupazione.

Gemelli: attenzione a non far dominare i sentimenti dalla ragione, rischiando di frenare le emozioni e di creare un distacco sentimentale nocivo per il benessere di coppia. Consiglio: non date troppo peso ai giudizi esterni che potrebbero influenzare il modo di vivere la relazione a due.

Cancro: attenzione a non lasciarvi prendere da alcune paure inconsce capaci di sprigionare ansia in coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A volte siete troppo testardi nel portare avanti le proprie idee e potreste ostinarvi a seguire un pensiero che è solo il frutto delle vostre paranoie.

Leone: concreti e molto pratici in coppia tuttavia vivrete l'amore in modo severo, sentendovi in dovere di sdebitarvi con il partner per qualche cosa. Fedeli e molto diplomatici, di certo la costanza nei sentimenti non mancherà.

Vergine: molto in ansia e suscettibili, darete peso alle dicerie altrui e tenderete a trovare il "pelo nell'uovo" a causa di una quadratura lunare che si fa sentire e rende nervosi. Avrete la sensazione di essere stati offesi dal partner per un qualsiasi motivo, anche il più blando.

Luna in Capricorno nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: una passionalità dirompente non sarà facile da gestire poiché sprigionata da Venere e Marte in sestile che coinvolgono sia la mente che il corpo in maniera eccessiva. Il desiderio prende forma e assume anche un atteggiamento sfacciato, rendendo vivaci le relazioni amorose.

Scorpione: la classe e l'eleganza di certo non mancheranno grazie all'influsso dell'astro lunare che dal Capricorno smorza un po' l'espansività, abbassando il senso materno e puntando un riflettore sulle proprie ambizioni.

Sagittario: molto simpatici e amabili, darete il benvenuto a Venere che nel segno insieme a Giove garantisce una buona intesa verbale, anche se sprigiona un po' di irrequietezza che si manifesta nella difficoltà di tenere a bada una spiccata passionalità.

Capricorno: la Luna nel segno acuisce il senso di responsabilità e rende l'amore molto riservato. Una certa ambizione farà vivere i sentimenti in modo più distaccato, anche se l'impegno costante di vivere la storia c'è.

Acquario: la vicinanza di Plutone, Saturno e Luna si fa sentire ed elargisce un magnetismo unico, tutto da investire nella relazione a due per rendere le sensazioni più profonde e piccanti. Una donna a voi vicina saprà aiutarvi nel superare alcuni piccoli contrattempi.

Pesci: attenzione all'influenza del satellite notturno che, in quadratura, sprigiona la sensazione di essere tagliati fuori dalle emozioni. Il transito mette faccia a faccia con un lato caratteriale che fa soffrire, perché approfondisce il modo di amare attuale e quello che invece vorreste vivere.