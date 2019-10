Durante la giornata di venerdì 25 ottobre, la Luna in trigono nella Vergine, aiuterà i nativi del segno nelle proprie relazioni personali, in particolare con gli amici, mentre Scorpione grazie agli influssi di Marte sarà carico di energie da utilizzare per portare a termine le proprie mansioni senza troppa fatica. Toro avrà un grande fiuto per gli affari, mentre per Leone sarà una giornata difficile per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di venerdì 25 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 25 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno i presupposti adatti per cercare di mantenere alto l'affiatamento di coppia. Dovrete fare anche attenzione ad alcune vostre azioni che potrebbero crearvi problemi, come fare due cose contemporaneamente. I single avranno tante opportunità per dialogare e conoscere meglio una persona a cui sono interessati.

Le incomprensioni sul lavoro potrebbero farvi passare dei brutti momenti. Cercate di concentrarvi di più sulle vostre mansioni piuttosto che nutrire invidia nei confronti dei colleghi. Voto - 7

Toro: con la Luna in trigono nel segno della Vergine, sarà un'ottima giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete un grande fiuto per gli affari, tanto da riuscire a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro.

Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative, quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. In amore sarete impegnati con il vostro partner e ci sarà poco tempo per voi, ciò nonostante la situazione non vi dispiacerà considerato che siete in buona compagnia. I single avranno voglia di concedersi un po’ di relax e non pensare ai problemi.

Voto - 8

Gemelli: sarete favoriti dal pianeta Marte durante la giornata di venerdì, che vi aiuterà nella vostra relazione sentimentale. La capacità di sedurre e amare sarà incoraggiata al massimo. I single potranno decidere di trascorrere la serata con gli amici più fidati. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri affari vanno troppo per le lunghe a volte, se non rimediate con qualche stratagemma. Cercate inoltre di evitare di investire in progetti troppo rischiosi.

Voto - 7

Cancro: la vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace. Sarete molto ottimisti nel vivere una storia d’amore che diventa sempre più importante. Chi vi sta vicino sa quanto ci tenete. Sul posto di lavoro darete il meglio di voi stessi, soprattutto se avete trovato un nuovo impiego da poco. Cercate di dare un'impressione positiva al vostro capo per continuare ad ottenere dei buoni successi.

Voto - 7,5

Leone: con Venere in quadratura, potreste avere qualche problema per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Qualche incomprensione potrebbe mettere in discussione la vostra relazione di coppia, quindi siate più ottimisti. I single sono alla ricerca di nuove avventure ed esperienze intriganti. In ambito lavorativo, prima di impanicarvi davanti ad un progetto che vi sembra troppo grande per voi, verificate se c'è qualcuno della vostra cerchia in grado di aiutarvi a portarlo a termine. Se fate un lavoro che ha a che fare con il controllo e la verifica, siate più accorti prima di passare alla pratica successiva. Voto - 6,5

Vergine: la Luna è in congiunzione al vostro segno, e farà in modo che vi concentriate maggiormente sulle vostre relazioni personali, in particolare tra amici. Non risparmiatevi nei sentimenti, essi portano soltanto delle belle emozioni da ricordare. I single avranno voglia di accelerare una conoscenza per loro ormai importante. Sul posto di lavoro cercate di avere più fiducia nelle vostre capacità se volete riuscire a portare a termine un progetto importante, dove avete speso dei soldi. Voto - 7,5

Bilancia: un clima di armonia globale è determinato dai buoni influssi del Sole e di Mercurio. Sarete pieni di energie, quindi cercate di sfruttarle al meglio, soprattutto in campo lavorativo o se dovete studiare. Avrete infatti molte iniziative per la mente che potrebbero esservi molto utili. In amore sarete particolarmente affettuosi, e avrete voglia di fare tanti complimenti alla vostra dolce metà, che saprà come ringraziarvi. Marte e Venere in buon aspetto mettono in primo piano sia sentimenti che la passione, contribuendo anche a scuotere la vostra tipica pacatezza. Chi invece è in cerca di avventure si metterà in moto e di sicuro le troverà. Voto - 9

Scorpione: Mercurio sarà in congiunzione al vostro segno, e vi darà le energie necessarie per portare a termine un incarico di lavoro speciale. Saprete gestire le difficoltà, e andare d'accordo con i colleghi. Presto potrete fare una collaborazione. La sfera sentimentale riserverà una giornata molto romantica in compagnia della vostra anima gemella. Se state pensando di organizzare una cena o una serata con una certa persona, sarà il momento ideale. I single vorranno conoscere nuove persone per vivere una storia intensa. Voto - 8

Sagittario: ultimamente siete troppo avventati nelle decisioni finanziarie, specie se riguardano opere di bene. Cercate di concentrarvi di più su quei progetti in grado di darvi risultati immediati. In amore state pretendendo un po' troppo dal vostro partner, quindi sarebbe meglio allentare un pochino la presa. La Luna in quadratura al segno della Vergine potrebbe crearvi qualche problema quindi fate attenzione. I single sono contenti, al momento, di essere senza legami. Voto - 6

Capricorno: sarete particolarmente di buon umore durante la giornata di venerdì. Avrete molta voglia di affrontare la giornata con ottimismo, portando a termine le vostre mansioni lavorative con il sorriso sulle labbra. Questo atteggiamento sarà molto di aiuto per raggiungere dei buoni risultati e sorprendere i colleghi. In ambito sentimentale avrete molta voglia di passare il vostro tempo libero con il partner, concedendovi delle ore di relax e di divertimento. Vi basterà soltanto chiacchierare con la vostra dolce metà e l'atmosfera sarà perfetta. I single potranno trovare gli spunti giusti per voltare pagina e pensare al futuro. Voto - 8,5

Acquario: con Venere in trigono, dovrete fare attenzione a gestire bene la vostra relazione sentimentale. Qualche incomprensione potrebbe generare tensione, e avrete difficoltà a gestire la situazione. Siate più positivi e comprensivi. I single che non hanno voglia di intraprendere relazioni potranno fare nuove amicizie. Sul posto di lavoro potreste affrontare delle delusioni, ciò nonostante arriverà anche qualche successo, anche se per voi saranno solo delle magre consolazioni. Voto - 6

Pesci: se vi sentite un pochino sottotono, ricordatevi che il modo giusto per riprendersi è sempre pensare positivamente ai successi già ottenuti e quelli ottenibili a breve. In amore ci saranno delle opportunità da cogliere al volo, grazie ad una magnifica Luna in opposizione al segno della Vergine. Approfittatene per fare del vostro meglio. I single avranno la possibilità di fare nuovi incontri, però prima dovranno individuare le persone da frequentare. In ambito lavorativo avrete bisogno di un po’ di tempo per cercare di capire cosa fare. Voto - 8