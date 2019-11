Nella settimana che andrà da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre Urano rimarrà nella costellazione del Toro e Nettuno rimarrà in quella dei Pesci. Il Capricorno avrà ancora nei suoi gradi i pianeti di Saturno e Plutone, ma Venere entrerà in questa costellazione regalando tanta intesa con il partner e con gli affetti in generale. La Luna arriverà nella costellazione dell'Acquario. A seguire, le previsioni astrologiche della settimana, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questa settimana avrete molto da fare con la vostra famiglia di origine e con gli affetti provenienti dalla sfera parentale. Avrete anche qualche problema di carattere burocratico da risolvere, quindi cercate di mantenere i nervi saldi.

Toro: la prima metà della settimana ci sarà qualche divergenza all'interno della coppia e forse anche con alcuni colleghi, mentre nella seconda metà l'amore sarà decisamente alla vostra portata.

Sul posto di lavoro, il weekend potrebbe regalare delle collaborazioni vincenti.

Gemelli: potrebbero verificarsi degli spiacevoli inconvenienti in ambito lavorativo, inconvenienti che dovranno essere trattati nel corso della settimana. Nel frattempo, dovrete fronteggiare dei picchi di stress che faranno inevitabilmente calare l'intesa di coppia.

Cancro: qualcuno che vi sta particolarmente a cuore potrebbe svelarsi per ciò che realmente è, o semplicemente fare il voltagabbana per i propri interessi.

Ciò vi getterà nello sconforto, ma il partner saprà come consolarvi. Distraetevi immergendovi nel lavoro.

Leone: riscuoterete fortuna nei guadagni, fortuna che stimolerà moltissimo le vostri doti creative nell'organizzazione di un viaggio e di qualche sorpresa da riservare al partner nel fine settimana. Salute stabile, ma abbiate un occhio di riguardo verso i vostri “punti deboli”.

Vergine: la vostra vivacità e la vostra perspicacia vi porteranno successo sul fronte lavorativo. Non mancheranno momenti di creatività che sfrutterete in ogni ambito, anche in quello sentimentale. Weekend di shopping.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un brusco calo lavorativo vi indurrà a fare delle pause, a dedicarvi agli affetti e al relax. Prenderete molto alla leggera questo periodo “no”, tuttavia non in modo negativo. Lascerete piuttosto che questa situazione scorri via senza alcun intervento.

Scorpione: molto lavoro agli inizi della settimana, il che vi procurerà molto nervosismo nella seconda metà. Dovrete cercare di equilibrare i vostri impegni con momenti di distensione sia fisica che mentale.

Sagittario: avrete modo di fare delle scelte che determineranno i vostri progetti futuri in ambito lavorativo e le vostre stesse amicizie. Vi sentirete alquanto scombussolati per alcuni cambiamenti, ma avrete modo di essere forti, in modo tale da superare alcuni ostacoli.

Capricorno: molti dei successi lavorativi saranno dettati sia dalla fortuna che dalle vostre stesse capacità. Le energie saranno in primo piano per alcuni affari particolarmente vantaggiosi, e nel fine settimana potrebbero arrivare delle scintille amorose fra voi e il vostro partner.

Acquario: probabilmente sarà lo shopping il punto focale di questa settimana. Avrete modo di fare un cambio look o più semplicemente di fare acquisti importanti. Cercate comunque di fare delle scelte e di non eccedere con cose futili.

Pesci: i ricordi passati potrebbero seriamente rovinarvi la settimana. Qualche vecchio amore o più semplicemente qualche evento che vi ha toccato nel profondo dell'animo vi indurrà ad uscire molto poco e a tenere a debita distanza amici e familiari.