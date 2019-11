L'Oroscopo di domani, martedì 5 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in fase crescente e quindi continuerà il periodo propizio alle attività personali e lavorative. Dopo giornate di stanchezza e confusione, dovuti al cambio d'orario e di temperatura, il corpo inizia ad abituarsi alle circostanze esterne. Il freddo, però, potrebbe costringere qualcuno a fermarsi per dei malanni stagionali.

Tra chi si sentirà abbastanza ispirato e chi invece dovrà sbrogliare delle faccende domestiche, economiche e professionali, si prospetta un martedì interessante. Approfondiamo il tutto leggendo l'oroscopo giornaliero con le previsioni per tutti i segni zodiacali e annessa classifica.

Classifica e oroscopo di martedì 5 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 3° in classifica - In questo promettente martedì risulteranno favoriti i viaggi e i sentimenti.

Avrete una giornata abbastanza gradevole e ispirata, valida soprattutto per sistemare determinate questioni e per dare sfogo alle vostre passioni. Detestate la noia e volete una vita più avventurosa. Per ottenere dei risultati validi, occorre avere molta pazienza, tuttavia, le stelle vi supporteranno in questa giornata. A qualsiasi età si possono centrare gli obiettivi, basta volerlo. In casa avrete delle cose da sbrogliare, non scoraggiatevi davanti al primo ostacolo.

Toro - 8° posto - Siete un segno con i piedi per terra, esattamente come l'elemento che vi rappresenta. Quando prendete una decisione, difficilmente la cambiate. In amore, se amate date tutta l'anima mentre, al contrario, tendete a cambiare strada o a tradire. In questo martedì, le previsioni segnalano particolari ritrovamenti. Nelle cose ci mettete molto impegno, ciononostante le tasse e le spese continuano a risultare altissime.

In serata alcuni riceveranno delle piacevoli novità mentre le coppie sposate faranno scintille sotto le lenzuola.

Gemelli - 6° in classifica - Spesso vi sentite come un criceto in gabbia, costretto a correre senza sosta all'interno della ruota. Vi affannate tanto perché tendete ad alzare l'asticella pretendendo troppo da voi stessi. Amate molto spettegolare sul prossimo o su ciò che accade in tv. In questa giornata dovrete tenere a freno la lingua perché rischierete involontariamente di ferire qualcuno a voi caro.

Non si escludono uscite, possibilmente in mattinata per chi dovrà fare degli acquisti o delle commissioni urgenti. Qualcuno potrebbe chiedervi un favore.

Cancro - 2° posto - L'oroscopo di domani vi vedrà più belli e propositivi che mai. La fortuna busserà alla vostra porta già al primo mattino. Decorate la vostra vita magari apportando dei cambiamenti grandi o piccini. State alla larga dai rimpianti e cercate di rilassarvi il più possibile. Una persona di vostra conoscenza prova una segreta ammirazione nei vostri confronti e in questo martedì la incrocerete. Per i vostri familiari siete estremamente importanti, ma non assillateli con frequenti dilemmi. Siete dei tipi gelosi e protettivi, imparate ad essere più 'morbidi'.

Leone - 10° in classifica - Siete un segno egocentrico ma al contempo ruggente. Davanti alle difficoltà non vi arrendete mai e tirate fuori le unghie proprio come l'animale che vi rappresenta. In questo martedì potrebbero nascere delle discussioni più o meno importanti. Non date peso ai pettegolezzi perché finirete per perdere del tempo prezioso. Tra le coppie sposate o conviventi tornerà il sereno dopo il temporale. Non amate le vie di mezzo, per voi tutto o è bianco o è nero. Possibili richieste in vista, se volete evitare una certa persona, non frequentate i suoi medesimi posti.

Vergine - 5° posto - Coloro che hanno un'attività in proprio, in questa giornata potranno ottenere dei contatti importanti. Vi toglierete delle piccole soddisfazioni e non si escludono ricompense in denaro. Chi, invece, lavora alle dipendenze, sarà infastidito poiché non ama essere interrotto o vedere troppa gente intorno. Se la situazione in cui vivete non vi appaga abbastanza, valutate di effettuare dei cambiamenti e di spazzare via le negatività. Arriveranno delle transazioni economiche di un certo spessore. Non fate l'errore di sottovalutare il partner o un familiare. Chi è solo, presto avrà l'occasione giusta per conoscere l'anima gemella.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Periodo particolarmente favorevole per quanto riguarda determinati aspetti della vostra vita. Amore, famiglia, lavoro, queste sono le vostre priorità, tutto il resto è secondario. Preferite di gran lunga trascorrere le serate in casa piuttosto che mettere piede fuori. L'oroscopo del 5 novembre vi vedrà pieni di brio. Affronterete con grazia e tenacia tutte le incongruenze che vi capiteranno, del resto siete abituati a fronteggiare le difficoltà. Le coppie vivranno attimi intensi e profondi. Coloro che studiano, se si impegneranno, riceveranno dei graditi apprezzamenti. Giornata valida per incominciare una dieta.

Scorpione - 11° in classifica - Prima di tuffarvi in nuove imprese, dovrete chiudere quelle faccende lasciate in sospeso. Il caos genera stress, quindi la cosa migliore da fare in questa giornata sarà tenere tutto sotto controllo. Se ci sono dei disordini, sistemate. Non avrete molto tempo da dedicare al partner o a un famigliare. Chi ha dei figli si ritroverà ad affrontare un certo discorso. Prossimamente giungeranno delle liete notizie riguardanti la sfera lavorativa, sociale o personale. Una persona che voi credete amica, in realtà sparla di voi.

Sagittario - 7° posto - In questo martedì avete un cielo astrale abbastanza valido e la salute sempre impeccabile. Siete un segno amante della bella vita e dei flirt. Spesso vi invidiano la passione che impiegate nel fare certe cose e l'energia che emanate. Durante la giornata non dovrete fare l'errore di dare per scontata una certa questione. Se sottovalutate un problema, presto si ingigantirà. Sognate di viaggiare e chi è single vorrebbe trovare l'amore vero. Abbiate pazienza, prima o poi riceverete la giusta ricompensa. Possibili discussioni, alla guida prestate maggiormente attenzione.

Capricorno - 12° in classifica - Giornata agitata e confusa, sarete spaventati da una certa prospettiva futura. Non sapere cosa vi riservi il domani, non vi fa stare tranquilli. Ultimamente il lavoro richiede più impegno del solito, valutate l'idea di prendervi una pausa e allontanarvi da tutto e tutti. Coloro che hanno vissuto una perdita, devono trovare la forza di andare avanti magari stabilendo dei nuovi obiettivi di vita. Il tempo e il sorriso talvolta sono le miglior medicine che aiutano a dare una bella svolta a una brutta giornata.

Acquario - 9° posto - Siete un segno ricco di qualità ma tendente a sottovalutarvi e a ridimensionarvi. Magari in passato avete subito degli affronti alla vostra persona e ciò ha intaccato la vostra autostima. A partire da questo martedì, scrollatevi di dosso tutte le ansie e le paure immaginarie. Non vale la pena sprecare la vita a fare brutti pensieri. Se un lavoro non vi dona più la soddisfazione di un tempo, cercatene un altro e valutate delle alternative. Si chiude una porta e si apre un portone, ma assicuratevi di avere la chiave giusta. Occhio ai fornelli e non uscite senza ombrello perché potrebbe piovere.

Pesci - 4° in classifica - L'oroscopo del giorno vi vedrà protagonisti nella sfera familiare o lavorativa. Possibili uscite con amici o parenti, qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto. Tra lavoretti casalinghi, cucina e altro ancora, la giornata volerà via in un secondo. Presto giungeranno delle entrate economiche o farete delle spese importanti. Evitate di fare le ore piccole perché ne pagherete le conseguenze il giorno dopo. Presto cercherete di intraprendere un nuovo stile di vita.