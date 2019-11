Previsioni astrologiche per la giornata del 27 novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo novità e cambiamenti che i pianeti e le stelle porteranno nell'ambito dell'amore e del lavoro. Per il Sagittario, Luna e Sole nel segno: ciò significa miglioramenti sentimentali. Per i Pesci nuove occasioni nel lavoro.

Ariete: in questa giornata avrete la possibilità di mettere a punto nuovi incontri e di scoprire persone nuove, ci sarà una grande intesa a livello mentale.

Nel lavoro alcuni progetti hanno bisogno di essere rivisti, in particolare quelli che vanno avanti da molti anni.

Toro: momento interessante per i sentimenti. Con il 29 e il 30 novembre avremo momenti di maggior recupero. Nel lavoro alcune situazioni sono da tenere sotto controllo, non tutto sta andando come vorreste.

Gemelli: in questo momento vi sentite molto stanchi, la situazione migliorerà dal pomeriggio.

Evitate di mettere troppa agitazione nei rapporti. I progetti a lunga scadenza nel lavoro promettono bene, soprattutto per chi ha un'attività in proprio.

Cancro: in questa giornata Venere sarà opposta al vostro segno zodiacale, per questo motivo non mancheranno discussioni e possibili litigi. Con Capricorno e Ariete possibili scontri. A livello lavorativo c'è stanchezza e maggiore incertezza, sarà più semplice commettere errori.

Leone: con Giove, Luna e Sole favorevoli è il momento di parlare e di dire come la pensate. Se una storia va avanti da tempo potreste ufficializzarla. Nel lavoro entro poco arriveranno giornate decisive per fare delle scelte in vista del futuro.

Vergine: con la Luna favorevole quadro generale positivo per i sentimenti, potrete cambiare in meglio una storia d'amore. Per il lavoro giornata caotica, per questo motivo evitate di cadere in qualche provocazione, c'è anche una maggiore stanchezza.

Previsioni e oroscopo del 27 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso momento che vi vede sotto pressione, molte coppie sono indecise se proseguire una storia oppure mollare tutto. A livello lavorativo avete pensieri di troppo che non vi fanno agire come vorreste. Nel complesso, però, le nuove iniziative promettono bene.

Scorpione: situazione migliore in amore rispetto alle ultime settimane, il mese di novembre si concluderà con opportunità a vostro favore.

Nel lavoro situazione generale che chiede un po' di prudenza nelle questioni di carattere economico.

Sagittario: in questa giornata la Luna ed il Sole sono favorevoli al vostro segno zodiacale, buon momento per parlare con la persona amata. Nel lavoro qualcuno vorrebbe cambiare o viaggiare di più, occorre però prima valutare le vostre disponibilità economiche.

Capricorno: in amore, se avete vissuto una chiusura potreste pensare ora ad un recupero e a ripartire.

A livello lavorativo la giornata promette bene, soprattutto per coloro che hanno un'attività in proprio e hanno subito dei cali di recente.

Acquario: per i sentimenti abbiamo Sole e Luna favorevoli e questo potrà portare incontri fortunati, le nuove amicizie conteranno per il futuro. Nel lavoro giornata di recupero, vi sentirete meglio anche dal punto di vista fisico.

Pesci: questa sarà, per l'amore, ancora una giornata che vi metterà sotto pressione, prudenza nei rapporti con una persona del Sagittario. Nel lavoro avrete nuove occasioni per cercare nuove attività e nuovi sbocchi, ma qualcosa sarà da rivedere.

Recupero per il fisico.