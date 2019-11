L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 27 novembre approfondisce l'entrata della Luna in Sagittario. Si inizia a respirare così un'aria libera e frizzante con l'astro d'argento che sprigiona un'apertura mentale unica. Molto comunicativi e vitali saranno anche Acquario, Bilancia, Ariete e Leone, che potranno aprirsi a un dialogo costruttivo con il partner. Nuovi entusiasmi anche per lo Scorpione, tutti da investire in coppia, seguendo i consigli delle previsioni astrali segno per segno.

Quadro stellare sentimentale di mercoledì 27 novembre da Ariete a Vergine

Ariete: la capacità comunicativa è alta grazie agli influssi lunari provenienti dal Sagittario. Ottimisti e allegri, cercherete di difendere un'indipendenza che è basilare per voi. Tenderete quindi a difendere gli spazi, non tollerando che il partner possa controllare le vostre azioni.

Toro: una Luna molto esigente dal punto di vista sentimentale potrebbe causare una mentalità ristretta ai bisogni del partner.

Convinti di essere superiori mentalmente, potreste apparire arroganti e commettere imprudenze.

Gemelli: uno spirito avventuriero e ribelle viene elargito dalla Luna in dissonanza, che potrebbe provocare noie in coppia. Forse l'eccessivo orgoglio provoca intolleranza e Nettuno offusca un po' le idee, confondendovi e catapultandovi in un mondo metafisico surreale.

Cancro: Marte e Urano sono in buon aspetto ed elargiscono fortuna in amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

La forza di volontà è potente e una combattività dinamica farà fare di tutto per superare alcuni imprevisti in maniera vincente. Sono previste splendide novità amorose.

Leone: Venere, Luna e Sole dal Sagittario fanno vivere le emozioni in maniera approfondita e con uno slancio in più. Uno spirito avventuroso tuttavia cerca di non mantenere fermi i sentimenti, facendovi aprire il cuore a sensazioni traballanti e fugaci.

Vergine: alcuni ostacoli minacciano la felicità di coppia e impongono alti e bassi in amore. Un dialogo chiarificatore sarebbe l'ideale per arginare le problematiche e superare gli intoppi scatenati da Nettuno e Giove, in posizione non molto favorevole per i sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cresce il continuo bisogno di nuovi stimoli e uno spirito avventuroso fa ricercare sempre nuove emozioni in coppia.

Nel partner apprezzerete soprattutto il dinamismo e l'allegria, cercando di instaurare un dialogo costruttivo.

Scorpione: Mercurio e Marte presenti nel segno confermano, con la loro positività, i sentimenti che provate. L'intesa mentale sarà eccellente e un appagamento fisico e sentimentale sarà elargito dai pianeti presenti nel simbolo alleato del Capricorno.

Sagittario: l'amore di coppia diventa più profondo ed estremamente positivo con Luna e Giove in congiunzione che ispirano un senso di sicurezza nei confronti dei sentimenti.

Più chiari con voi stessi e con il partner, potrete dare campo libero alle emozioni più profonde.

Capricorno: Plutone in sestile con Marte acuisce la personalità e non soffoca le emozioni, in modo tale che le sensazioni fluiscono leggere e inondano la relazione in modo molto coinvolgente. Investirete tutto l'entusiasmo afferrando al volo alcune opportunità benefiche per far crescere la coppia.

Acquario: una nuova carica energica lambisce la coppia e sarete molto attratti da nuove sfide che sosterrete con un atteggiamento battagliero.

Giocosi e competitivi al tempo stesso, vi rimboccherete le maniche per migliorare la relazione a due.

Pesci: cercate di accogliere alcune novità amorose con maggiore slancio. Nettuno nel segno e in sinergia con Marte dallo Scorpione, garantiscono dinamismo e un modo di amare più armonico e stabile. Non abbiate paura di osare in amore quindi e lasciatevi trascinare dalle emozioni in maniera più fiduciosa.