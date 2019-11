Primo weekend del mese di novembre 2019. Scopriamo come inizia il nuovo mese con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre 2019.

Ariete: in queste giornate vi sentite insoddisfatti in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate maggiore chiarezza. Nella giornata di domenica potreste sentirvi stanchi.

Toro: in questo weekend cercate di evitare contrasti in campo sentimentale.

Sul lavoro siate più disponibili per poter portare avanti al meglio i vostri progetti.

Gemelli: in questo fine settimana siete alla ricerca di maggiore stabilità. In campo lavorativo potreste essere particolarmente nervosi. In amore la Luna è favorevole.

Cancro: in queste giornate potrete fare dei nuovi incontri. Saranno favoriti, quindi, i sentimenti. Per quel che riguarda il settore lavorativo vivrete delle buone giornate.

Leone: in questo weekend cercate di tenere a bada il lato economico evitando spese che potrebbero risultare inutili. In campo sentimentale evitate complicazioni soprattutto nella giornata di domenica. Sabato cercate di riposare di più.

Vergine: nel fine settimana le stelle sono dalla vostra parte per quel che riguarda il campo sentimentale e potrete superare dei momenti di difficoltà. A livello professionale potrete discutere di alcuni progetti.

Astrologia del fine settimana per tutti i segni

Bilancia: nel weekend la Luna sarà nel segno e potrete vivere un buon momento in campo sentimentale.

Attenzione alle difficoltà che potrebbero sopraggiungere in serata a causa di Saturno dissonante. In campo professionale è possibile che ci siano dei problemi da affrontare.

Scorpione: quelle di inizio mese potrebbero essere giornate pesanti da affrontare. In amore è possibile, infatti, che ci siano dei problemi da gestire. Nella giornata di domenica potreste sentire un po' di stanchezza.

Sagittario: giornate agitate per il segno, evitate di fare le cose con troppa fretta.

Con Giove nel segno è un buon momento per il lavoro. In campo sentimentale è possibile recuperare.

Capricorno: quella di domenica sarà una giornata particolarmente favorevole, anche la salute migliora. In campo professionale nel fine settimana potrete ridefinire alcuni accordi.

Acquario: evitate polemiche in queste giornate, sia nel lavoro che in famiglia. Domenica sarà una giornata difficile per i sentimenti, sarete agitati.

Pesci: con la Luna nel segno, nella giornata di domenica, in campo sentimentale cercate di evitare i conflitti per potervi godere al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro potrete beneficiare di nuove opportunità.