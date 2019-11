Durante la giornata di martedì 5 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, e permetterà ai nativi del segno di godersi l'armonia familiare senza troppi pensieri negativi, mentre nuovi progetti vagheranno nella mente dei nativi Ariete, che vorranno iniziare e portare a termine con entusiasmo. Saturno in trigono al segno del Capricorno, farà in modo che i nativi del segno voglia di novità, mentre Pesci, grazie agli influssi di Nettuno, saprà come gestire la propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 5 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 5 novembre 2019 segno per segno

Ariete: con Marte in opposizione al segno della Bilancia, e una bella Venere nel vostro segno, darete una svolta alla vostra giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove vi attendono tante soddisfazioni e momenti di allegria da trascorrere accanto alla vostra dolce metà.

Buone le novità anche per i single in cerca dell’amore, incontri passionali e intriganti. Sul posto di lavoro sarete tenaci, ma anche attenti a saper fiutare il giusto affare, che vi potrà garantire un discreto successo. Voto - 8,5

Toro: Nonostante le belle parole, non fatevi trasportare troppo dai sentimenti, lasciate spazio alla razionalità, come fate di solito, non è questo il giorno giusto per iniziare ad essere più sensibili.

Il passaggio di Nettuno in Pesci potrebbe cambiare alcune cose nella vostra vita di coppia. I single saranno inclini a organizzare qualcosa tra amici. In ambito lavorativo, Plutone e Urano vi danno opportunità irripetibili. Dovrete riuscire a sfruttarle al meglio. Voto - 7,5

Gemelli: influenzati dalla Luna in trigono al segno dell'Acquario, in amore sarete sulla cresta dell'onda durante la giornata di martedì.

Un grande fascino e una grande forza interiore vi aiuteranno parecchio a conquistare il partner e renderlo sempre più felice della vostra condotta. Poco movimento per quanto riguarda i single, che non saranno particolarmente interessati alla sfera sentimentale. Al lavoro, avrete grandi aspettative, e non volete lasciare nulla per scontato. Voto - 8

Cancro: Mercurio in splendida forma, vi farà assaporare la voglia di saper conquistare il partner durante la giornata di martedì.

Qualche piccola incomprensione potrebbe manifestarsi, ma nulla di drammatico. Se siete single, cercherete un approccio diverso pur di conquistare la vostra fiamma. In ambito lavorativo, sono in arrivo guadagni inaspettati, utili ad aumentare le vostre disponibilità economiche, per fare nuovi progetti. Se invece siete alla ricerca di un nuovo impiego, Giove dalla vostra parte potrebbe aiutarvi a combinare qualcosa. Voto - 8

Leone: potrebbero presentarsi dei problemi per quanto riguarda l'ambito sentimentale durante la giornata di martedì. Una Luna sfavorevole metterà in difficolta la vostra relazione di coppia. Bisognerà reagire alla svelta prima che la situazione peggiori. Provate a cambiare atteggiamento, oppure fate qualcosa che faccia sentire speciale il partner. Se siete single avrete buone possibilità se saprete giocare bene le vostre carte. Per quanto riguarda il lavoro, prenderete in considerazione l'idea di un piccolo investimento che però potrebbe garantirvi dei buoni guadagni in futuro. Voto - 6,5

Vergine: saprete esprimere al meglio le vostre capacità gestionali e finanziarie per quanto riguarda il lavoro. Capacità che vi saranno utili per iniziare nuovi progetti lavorativi che richiedono un budget superiore. In amore Venere potrebbe ostacolare il vostro rapporto, specie se siete nati ad agosto. Provate a dare maggiore voce alle esigenze del partner e ascoltate cosa ha da dirvi. Se siete single le possibilità di incontri intriganti saranno parecchie e il vostro fascino non avrà rivali. Voto - 7,5

Bilancia: prosegue il momento positivo, per voi stabilito da Venere in Sagittario, nonché dal passaggio di Marte nel vostro segno, e durante la giornata di martedì l'amore sarà particolarmente favorito. Basato sulla comunicazione, il vostro rapporto andrà a gonfie vele, soprattutto per i nativi nella prima decade. I single riusciranno a creare occasioni di incontro più che positive. Per quanto riguarda il lavoro, Il tempo sistemerà tutto e vedrete che le cose torneranno chiare. Conservando il sorriso troverete la soluzione giusta per un progetto in fase di stallo. Voto - 7,5

Scorpione: Nettuno in Pesci vi regalerà sensazioni magnifiche in ambito sentimentale, e vi aiuterà a uscire da una situazione scomoda in un rapporto d'amicizia. Per quanto riguarda i single farete incontri interessanti che vorrete approfondire al più presto. Sul posto di lavoro, Mercurio vi aiuterà a gestire la situazione finanziaria, e vi darà la possibilità di guadagnare più denaro utile per il vostro business ma anche per il vostro benessere. Voto - 7,5

Sagittario: Venere seducente nel vostro segno, sarà particolarmente d'aiuto nella vostra relazione sentimentale. Vi attendono momenti dolcissimi in compagnia del vostro partner, e la comunicazione con la persona che avete accanto si raffina migliorando considerevolmente, specie se siete nati in novembre. I single dovranno darci dentro per conquistare una persona a cui tengono moltissimo. Sul posto di lavoro, darete fondo ai vostri risparmi, ma non in qualcosa di costruttivo. Voto - 7,5

Capricorno: la quotidianità inizia a starvi stretta, quindi è giunto il momento di pensare seriamente a qualche novità. Marte in quadratura al segno della Bilancia potrebbe darvi una mano con qualche cambiamento. Cercate di fare qualcosa per voi appagante. I single dovranno rivedere alcuni progetti prima di andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, incassate stima e apprezzamenti da parte dei vostri colleghi, grazie all'impegno che ci mettete nel portare a termine le vostre idee. Voto - 7,5

Acquario: una Luna in quadratura al vostro segno, vi consente di essere seducenti con chi più vi piace, soprattutto se siete single. Le coppie di lunga data farebbero meglio ad agire con calma prima di fare qualcosa che potrebbe causare dolore. Tutto sommato, la giornata andrà piuttosto bene, dove riuscirete a godervi gli affetti familiari senza troppi pensieri. In ambito lavorativo, prenderete in considerazione l'idea di una spesa piuttosto alta. Ciò nonostante sarete consci del fatto che recupererete presto tale spesa. Voto - 7,5

Pesci: gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, e di Nettuno nel vostro segno, renderanno la vostra giornata particolarmente allegra. Plutone favorevole inoltre vi dona la grinta gestire la vostra relazione e esprimere in modo convincente il vostro sentimento d’amore, specie se siete nati alla fine di febbraio. I single saranno di buonumore, e avranno voglia di novità. In ambito lavorativo, potrete lasciarvi andare a qualche spesa in più, considerati i buoni risultati. Voto - 8