La settimana sta per concludersi. Come andrà la giornata di venerdì 8 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali? Di seguito, le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Ariete: in questa giornata cercate di non essere troppo ansiosi, alcuni lavori devono essere rivisti. In campo amoroso vi sentite più forti con la luna nel segno.

Toro: i nati in questo periodo potranno recuperare le proprie energie.

Nel lavoro sarà possibile concludere un accordo. Per quel che riguarda il settore sentimentale impegnatevi ad esprimere i vostri sentimenti.

Gemelli: in campo lavorativo in questo momento evitate distrazioni, potrebbero esserci infatti delle conseguenze non semplici da affrontare. In amore evitate di portare avanti situazioni difficili.

Cancro: nel lavoro dovrete impegnarvi di più. Per quel che riguarda il settore sentimentale evitate di sottostare alle provocazioni.

Leone: per il segno, con Venere in aspetto positivo, è un buon momento per l'amore. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti, siate pronti ad impararli.

Vergine: la luna non è più opposta potrete recuperare in campo sentimentale. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, nonostante qualche ritardo di troppo.

Astrologia e stelle giornaliere per tutti i segni zodiacali

Bilancia: state vivendo un miglioramento per quel che riguarda il lato salutare.

Nel lavoro se ci sono dei progetti, cercate di portarli avanti. In campo sentimentale non alimentate polemiche.

Scorpione: in questa giornata vi sentirete particolarmente stanchi. In campo lavorativo riflettete bene su ciò che potreste chiedere. In amore evitate conflitti con il partner.

Sagittario: in questa giornata la Luna inizia un buon transito, buone le emozioni che potrete vivere. Nel lavoro è un momento particolare da sapere gestire.

Capricorno: belle le stelle per quel che riguarda i sentimenti del segno. In campo lavorativo cercate di far prevalere le vostre opinioni, riuscirete così ad ottenere più risultati.

Acquario: per tutti i nati sotto questo particolare segno, nella giornata di venerdì 8 novembre potrebbero esserci dei momenti di stress. In campo lavorativo cercate di essere diplomatici. Per quel che riguarda il settore sentimentale, la Luna è dalla vostra parte per l'intero fine settimana potrete godere di belle emozioni.

Pesci: periodo favorevole per poter recuperare nel settore sentimentale. Il cielo è dalla favorevole e potrete vivere dei momenti speciali. In campo lavorativo otterrete un buon successo, non mancheranno opportunità grazie alle quali potrete mettere in mostra le vostre capacità.