L'Oroscopo di venerdì dell'8 novembre punta un riflettore sull'emotività e su una sensibilità molto marcata da una Luna presente ancora in Pesci. Le emozioni volano e spesso si scontrano con un io razionale che cerca di smorzare queste sensazioni, riportando ciascun segno zodiacale con i piedi per terra e facendo affrontare le responsabilità con coraggio. Di seguito le previsioni astrali segno per segno dedicate al lavoro e alle opportunità amorose.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: potreste mancare di diplomazia a causa di una dissonanza venusiana che produce noie sentimentali. Forse troppo sbrigativi, non approfondite la sfera affettiva come il partner vorrebbe. In ambito lavorativo, sarete molto competenti.

Toro: un po' volubili anche sul lavoro a causa dell'influenza lunare che incrocia le sue energie con Urano, sarete romantici e al tempo stessi capaci di generare grandi ideali, tutti da investire nell'amore di coppia per rendere la relazione più eccitante.

Voi single non abbiate paura di aprirvi a stimoli costruttivi.

Gemelli: il lavoro e gli affetti potrebbero accumulare tensioni e una quadratura di Sole e Luna di certo non gioca a proprio favore. Impulsivi a causa di un conflitto tra emotività e razionalità, dovrete cercare di incanalare le energie dinamiche e positive di Marte in trigono.

Cancro: alcuni interrogativi guizzeranno nella mente e sonderanno la profondità dei sentimenti, a caccia di risposte che solo attraverso una nuova consapevolezza potranno rivelarsi costruttive.

Attenzione a non lasciarvi prendere da un'emotività eccessiva causata da Luna in trigono. Alti e bassi sul lavoro.

Leone: avete molte chance a disposizione, tocca a voi giocarle con coraggio e arguzia, arginando un atteggiamento troppo impulsivo elargito da Saturno in quadratura e puntando sugli influssi favorevoli di Venere in trigono.

Vergine: cercate di contenere un influsso lunare in opposizione che elargisce confusione mentale.

Potreste assumere un atteggiamento vittimista solo per far sentire le persone che amate in colpa. Molto con la testa fra le nuvole in ambito lavorativo, cercate di arginare i danni di Luna e Nettuno in dissonanza.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: altalenanti nello stato d'animo, potreste essere disturbati da una Luna dissonante che offusca il cielo amoroso e quello lavorativo, minacciando un'armonia conquistata da poco.

Arginate le inquietudini e seguite la voglia di rifugiarvi nel vostro "nido d'amore", trovando una nuova sintonia con la persona amata. I single potranno uscire a caccia di avventure amorose.

Scorpione: sottili nel modo di comunicare con Mercurio e Sole nel segno, potrete aprirvi alla concretizzazione di progetti lavorativi molto proficui, che garantiscono guadagni. In amore, una seduzione sottile e raffinata terrà conto delle parole per rivelare emozioni verbali, razionali e sentimentali al tempo stesso.

Sagittario: tra un po' le tensioni lunari saranno dissipate dal passaggio dell'astro d'argento in Ariete. Attenzione in campo professionale a non arrivare in ritardo, la mancata puntualità potrebbe essere difetto da correggere. In amore, apritevi maggiormente all'ascolto della persona amata.

Capricorno: introversi a causa dell'influenza del satellite notturno, potreste sentire il bisogno di approfondire una storia amorosa in avviamento per capire quali sentimenti provate. Forse questo processo delicato potrebbe richiedere tempo. Buone le opportunità lavorative.

Acquario: Giove dal Sagittario diventa alleato e promuove l'ampliamento dei contatti sociali, benefici sia per il lavoro che per l'amore. Attenzione a non essere troppo volubili in campo sentimentale, l'amore bussa alla vostra porta ma spesso non ascoltate questo richiamo.

Pesci: per quanto cercherete di ostentare sicurezza, sarete molto malleabili dal punto di vista sentimentale e avvertirete le necessità altrui prima ancora che esse si manifestino. Molto comprensivi con la persona amata, attenzione a non sfiorare il servilismo. In ambito lavorativo, via libera alla creatività per emergere in modo originale.