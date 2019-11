Lunedì 2 dicembre troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Giove cambierà domicilio dal Sagittario, dove c'è il Sole, al segno del Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e Venere. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Urano sui gradi del Toro ed il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno concilianti per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro 'top'. Il settore professionale dei nati Capricorno andrà presumibilmente a gonfie vele a patto, però, che stiano estremamente attenti alla burocrazia che gravita loro attorno.

2° posto Leone: concretizzazioni. I nativi che hanno lavorato alacremente da dicembre scorso ad oggi, periodo in cui Giove ha militato nel loro Elemento, potrebbero ricevere copiose gratifiche adesso che il munifico Astro subentra nel 'costruttore' Capricorno.

3° posto Vergine: energici. Il bottino energetico in casa Vergine dovrebbe essere stracolmo e tali forze potranno essere orientate dove meglio desiderano visto che riceveranno ugualmente la 'protezione' dello Stellium di Terra.

I mezzani

4° posto Toro: creativi.

Grazie ai molteplici Pianeti nel loro Elemento l'estro e la creatività dei nativi potrebbe essere particolarmente spiccata questo lunedì. Favorito chi opera nel settore della moda.

5° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale sarà messo a dura prova dalle asperità astrali odierne che potrebbero farli virare verso il basso. A partner ed amici servirà uno sguardo per comprendere che non siano in vena di scherzi e battute.

6° posto Ariete: ripensamenti. Le scelte dell'ultimo periodo, spesso avventate, potrebbero presentare il conto questo lunedì e molti nativi non essere così sicuri di aver intrapreso il percorso adeguato alle loro caratteristiche.

7° posto Scorpione: pensierosi. Mercurio e Marte nel segno potrebbero risultare meno efficaci del solito, dono sgradito del subentrante Giove nell'avverso Elemento di Terra. Dedicarsi ad un nuovo hobby li aiuterà a distrarsi.

8° posto Sagittario: testardi. L'ostinazione potrebbe far capolino nella giornata nativa ma con l'accezione meno conciliante del termine perchè sarà facile che si tramuterà in testardaggine per questioni poco utili.

9° posto Pesci: bugiardi. Le menzogne delle scorse giornate potrebbero essere scoperte come 'suggeriscono' i Pianeti Lenti che amano la schiettezza anche dialettica.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Anche se non vi saranno reali motivo per esserlo, i nati Cancro saranno presumibilmente pervasi da un forte senso di gelosia verso l'amato bene. Lavoro in stand-by.

11° posto Acquario: finanze 'flop'. Adesso che Giove si unisce alla moltitudine di Pianeti avversi i nativi dovranno innanzitutto revisionare con dovizia le proprie finanze, tagliando le spese non necessarie.

12° posto Bilancia: stressata. Lunedì in cui ansia e stress saranno dietro l'angolo ad aspettare ogni 'passo falso' di quei nati Bilancia che metteranno a dura prova il proprio fisico.