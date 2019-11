L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre indaga sulla fortuna e sulle opportunità di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e con il lavoro. La voglia di primeggiare è tanta, affermando i propri ideali e puntando alla concretizzazione dei sogni personali. Luna presente dapprima in Acquario, poi in Pesci e infine in Ariete, elargisce intuizione e sensibilità, nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre

Ariete: fortunata soprattutto la giornata di venerdì che vedrà la presenza di Luna nel segno.

Il satellite notturno trasmetterà diplomazia e intuizione in campo professionale. In amore, Venere, Saturno, Giove e Plutone potrebbero rendere tesi i rapporti familiari e far commettere imprudenze.

Toro: Giove e Urano a metà settimana formeranno un trigono spettacolare per i sentimenti. Affettuosi e molto aperti alle novità, riceverete degli aiuti fortunati che giungeranno al momento giusto. In ambito lavorativo, puntate solo sulle vostre capacità.

Gemelli: la settimana si aprirà in modo produttivo per i sentimenti.

Molto curiosi in amore, potrete allargare i propri orizzonti a caccia di novità amorose. In ambito lavorativo, le idee originali saranno premiate. Attenzione a una metà settimana un po' nervosa per le sensazioni, con Luna che formerà una quadratura rispetto al segno.

Cancro: l'influenza del satellite notturno nelle giornate di giovedì e venerdì sarà utile ad approfondire una sensibilità fuori dal comune. Potreste essere molto riflessivi ma attenzione a non isolarvi dagli altri, seguendo in maniera eccessiva un istinto trascendentale che approfondirà le esperienze interiori.

Il lavoro richiederà maggiore impegno.

Leone: Luna in opposizione nelle prime tre giornate della settimana remerà contro e alcune idee potrebbero essere troppo utopiche e irrealizzabili. Un po' confusi o circondati da amici non molto sinceri, potreste avere delle delusioni. Meglio il weekend, dove potrete affermare la propria personalità con una nuova grinta.

Vergine: giovedì e venerdì una Luna dissonante genererà instabilità caratteriale e un atteggiamento altalenante non farà vivere gli affetti in maniera stabile. Troppo ostili anche in ambito lavorativo, cercherete di equilibrare il tutto, contando sull'aiuto dei pianeti in Capricorno fortunati e ottimisti.

Previsioni astrologiche per la prima settimana di dicembre

Bilancia: puntate tutto sull'influenza benefica dell'astro d'argento che in posizione di trigono, garantirà serenità e farà approfondire le amicizie con maggiore slancio. La nuova posizione di Giove nella giornata di giovedì formerà una quadratura molto severa e potreste essere suscettibili in amore e sul lavoro.

Scorpione: Marte nel segno potrebbe rendervi vendicativi e un dispiacere covato all'interno, potrebbe fuoriuscire in maniera incontrollabile.

Mercurio cercherà di mitigare il tutto con l'intelletto, mentre Giove e Venere in sinergia garantiranno benessere materiale e un amore più sereno.

Sagittario: Giove si trasferirà nel domicilio astrologico adiacente nella giornata di giovedì, ma non sarete soli. Il sovraffollamento di astri in Capricorno sarà benefico per l'amore e una lucidità mentale sarà tutta da investire in campo lavorativo, per emergere con successo. Sole darà una forza vitale in più per approfondire una situazione a voi cara.

Capricorno: benvenuto Giove nel segno che insieme agli altri pianeti, elargirà una capacità di organizzazione unica nel lavoro. Molto intelligenti, riuscirete a vivere gli affetti con maggiore ambizione e dando il massimo di voi stessi, per portare avanti progetti di successo sentimentale.

Acquario: la settimana inizierà in modo molto intuitivo e libero con Luna nel segno che approfondisce gli affetti ma lo fa in maniera più libera. Alcune personalità femminili potranno esservi di aiuto in campo lavorativo.

Sul lavoro, solo Marte e Mercurio in quadratura dallo Scorpione potrebbero rendervi un po' pigri e distratti.

Pesci: il sovraffollamento planetario nel Capricorno risulterà molto produttivo per voi Scorpione. Giove e Mercurio garantiranno intelligenza e lucidità mentale per svolgere un operato impeccabile in ambito professionale. La lungimiranza in amore sarà premiata grazie a Venere in posizione favorevole e Luna presente a metà settimana.