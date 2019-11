Giovedì 14 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Mercurio ed il Sole permarranno in Scorpione come Saturno e Plutone nel segno del Capricorno e Giove in Sagittario. Infine, Urano sarà sui gradi del Toro e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli a Gemelli e Leone, meno concilianti invece per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: instancabili. Energie e voglia di fare sembreranno essere inarrestabili per i nati Gemelli questo giovedì ed il loro darsi da fare sarà ben apprezzato dagli ambienti che frequenteranno.

2° posto Bilancia: acquisti. In questa giornata i nativi avvertiranno la smodata voglia di concedersi un acquisto agognato da tempo e, c'è da scommetterci, che soddisfaranno il loro desiderio.

Il duetto Urano-Saturno 'suggerirà' loro, però, di non esagerare con le spese.

3° posto Leone: umore alle stelle. La Luna in Gemelli favorirà il tono umorale in casa Leone che potrà godere di una giornata spensierata ed all'insegna dell'allegria. Qualche incertezza, invece, sulle faccende di cuore.

I mezzani

4° posto Vergine: relax. Dopo giorni stancanti, sia fisicamente che mentalmente, ecco che i nati del segno potrebbero optare per 24 ore dedite al rilassamento più assoluto, godendo appieno dell'affetto dei cari.

5° posto Ariete: ripensamenti. Le scelte fatte dai nati Ariete nell'ultimo periodo potrebbero necessitare di una revisione in questo giovedì. I ripensamenti che ne deriveranno saranno, però, costruttivi ed andrebbero 'ascoltati'.

6° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti sarà, con tutta probabilità, scarno ed i nativi, come inevitabile conseguenza, avvertire una certa svogliatezza nello svolgimento delle attività pratiche che presumibilmente saranno procrastinate.

7° posto Scorpione: abbagli. I nativi che svolgono un'attività lavorativa autonoma potrebbero effettuare delle scelte nelle quali confideranno gran fiducia, anche se Mercurio retrogrado congiunto al Sole nel loro segno suggerirà una revisione più accurata.

8° posto Sagittario: cauti. Aspettando il trionfale ingresso del Luminare maschile nel loro segno i nativi dovranno, al momento, avanzare coi piedi di piombo in ogni ambito esistenziale in modo di bypassare ogni ostacolo che troveranno sul percorso.

9° posto Pesci: diplomatici. Giovedì in cui i nati Pesci saranno, c'è da scommetterci, alle prese con un acceso scambio di vedute con l'amato bene in merito a qualche menzogna detta nei giorni scorsi. La loro indole diplomatica, però, non li 'salverà' stavolta.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: distratti. Marte e Mercurio in contrasto potrebbero rendere poco fluidi i pensieri dei nativi che farebbero bene a prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile.

Amore in secondo piano.

11° posto Cancro: lavoro 'flop'. Sebbene nel loro Elemento la congiunzione tra la retrogradazione di Mercurio ed il Sole potrebbe non giocare a loro favore nell'ambiente professionale.

12° posto Acquario: occhio alle finanze. Il settore economico avrebbe presumibilmente bisogno di un'accurata revisione questo giovedì in casa Acquario e, se necessario, di qualche taglio alle spese oramai superflue.