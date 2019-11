L’undicesimo mese dell’anno ha appena avuto inizio e con esso anche il week end, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per questo primo fine settimana di novembre e in particolar modo per la giornata di domani, sabato 2 novembre. Sarà una giornata di alti e bassi per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l'amore, dove non mancano conflitti e discussioni.

Al contrario sarà una giornata vantaggiosa per la Vergine, grazie agli influssi della Luna nel segno, e per il Capricorno, che vivrà un buon recupero fisico. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 2 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 2 novembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà un week end ancora un po’ sottotono per il segno, che durante il mese di ottobre ha attraversato alcuni momenti grigi, in cui non sono mancati nervosismo e stanchezza.

Durante la giornata di sabato sarà bene agire con cautela ed evitare la nascita di nuove discussioni tanto in amore quanto in famiglia. Alti e bassi in ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni e gli appuntamenti alla nuova settimana.

Toro: Sole e Mercurio restano in opposizione, ma Saturno vi favorisce. Dunque durante questo primo week end di novembre il segno ritrova un po’ di serenità, almeno per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore, dove arriveranno dei chiarimenti.

Particolarmente complicati potrebbero rivelarsi i rapporti con i Gemelli e lo Scorpione. Momento vantaggioso per il fisico, le energie non mancano.

Gemelli: nonostante le stelle non siamo in opposizione, durante le prossime giornate potrebbero nascere delle problematiche, soprattutto in amore. Anche se c'è un sentimento forte, potreste non essere d’accordo con alcune scelte personali o lavorative intraprese dal partner e questo potrebbe portare ad un allontanamento più o meno importante durante il corso del mese di novembre.

Bene la sfera lavorativa.

Cancro: sabato 2 novembre si rivelerà una giornata piuttosto faticosa per il segno, in amore e all’interno dell’ambito lavorativo infatti non mancheranno i conflitti. Probabilmente non sarete dell’umore giusto per affrontare tali problematiche, quindi cercate di allontanare le polemiche, senza ingigantirle. Anche dal punto di vista fisico potrebbero essere delle ore sottotono, evitate gli sforzi e concedetevi un po’ di riposo.

Leone: giornata vantaggiosa per il segno, che grazie al favore di Giove potrebbe ottenere qualcosa in più soprattutto in ambito lavorativo. Anche in amore è un buon momento e durante le prossime ore sia i single che coloro i quali vivo in coppia potranno vivere forti emozioni. Dunque non restatevene in disparte, forti della protezione delle stelle, potreste sbloccare importanti situazioni.

Vergine: fine settimana molto interessante grazie al Luna nel segno e al favore di Giove e Marte.

Il segno va incontro a un buon momento di recupero e durante le prossime ore alcuni nodi verranno al pettine. Ci saranno delle soluzioni in ambito sentimentale e ci si potrà dedicare con serenità agli affetti e al partner. Anche per il fisico è un momento migliore, le cure iniziate in questo periodo porteranno a buoni risultati.

Bilancia: durante l’ultimo periodo l’ambito lavorativo ha riservato non poche preoccupazioni al segno, in particolare modo per chi lavora a stretto contatto con il partner o i familiari. Alcune situazioni non vi vanno più a genio, avete bisogno di ridefinire il vostro ruolo e creare una vostra identità professionale. Dunque nella giornata di domenica gli influssi della Luna vi spingeranno a fare della sana autoanalisi e ad individuare i prossimi passi da compiere.

Scorpione: durante la giornata di sabato 2 novembre avrete la possibilità di rimettevi in gioco e superare i vostri limiti. È un momento molto vantaggioso per il segno, sotto tutti i punti di vista e si potranno ottenere risultati importanti. È un buon momento anche per il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare.

Sagittario: con l’arrivo del mese di novembre si apre per il segno un momento molto vantaggioso sotto tutto i punti di vista. Durante questo nuovo mese infatti il segno sarà tra i preferiti degli astri e forte dell’appoggio di Venere, Giove e Sole potrà sbloccare situazioni interessanti. Sono in arrivo delle novità in ambito lavorativo e l’amore regalerà forti emozioni. I single potrebbero incontrare la persona dei sogni.

Capricorno: dopo una settimana di alti e bassi, la giornata di sabato 2 novembre inizia con un interessante recupero fisico. Le energie non mancheranno durante questa giornata, vi sentirete in forma e pronti ad affrontare ogni sfida. È un buon momento per trovare dei chiarimenti, soprattutto in amore. Cercate dunque di sfruttate al meglio questa giornata positiva, perché domenica potrebbero esserci dei momenti sottotono.

Acquario: quello che vi attende si prospetta un week end interessante. Venere e Giove vi sono amici e vi favoriscono per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali. Se nell’ultimo periodo avete vissuto dei momenti di tensione, con l’inizio di novembre potrete ritrovare l’equilibrio e la serenità. Momento positivo per il fisico, tuttavia sarà meglio ponderare gli sforzi ed evitare gli eccessi.

Pesci: è un momento molto vantaggioso per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Gli astri incoraggiano il segno ad esporsi e a lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati. E' un momento vantaggioso per coloro i quali desiderano avanzare una proposta, presentare un progetto o allacciare nuovi contatti. Al contrario delle perplessità restano all’interno della sfera amorosa, soprattutto per chi vive relazioni parallele.