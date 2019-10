Il weekend è ormai alle porte e con l’inizio di esso accogliamo ufficialmente l’arrivo del mese di novembre.

Sul piano dei dodici segni dello zodiaco, il nuovo mese inizia al meglio per il Sagittario, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e Giove, ma anche per i Gemelli, che si riscoprono spensierati e leggeri. Novità in arrivo per il Capricorno.

Di seguito l'Oroscopo completo del week end di sabato 2 e domenica 3 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 2 e 3 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante queste giornate il segno sarà chiamato a prendersi un momento di riposo. Si riveleranno infatti 48 ore sottotono, soprattutto per il fisico. Gli astri consigliano dunque di evitare gli sforzi e limitare le discussioni, soprattutto in amore e nei rapporti familiari, dove potrebbe continuare polemiche già esistenti. Recupero a partire dalla prossima settimana.

Toro: Il mese precedente non ha risparmiato il segno da momenti particolarmente agitati, soprattutto in amore. Durante questo weekend sarà possibile chiarire le incomprensioni e ritrovare la stabilità con il partner. Anche i single alla ricerca di nuovi incontri potrebbero fare conoscenze interessanti, tuttavia queste si risolveranno in niente più di un’avventura. Soddisfazioni sul lavoro.

Gemelli: durante le giornate di sabato 2 domenica 3 i nati sotto il segno dei gemelli sentiranno un gran desiderio di svago e divertimento.

Saranno dunque due giornate ideali per organizzare un piccolo viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. Inizierà nelle prossime ore un recupero fisico, che nelle successive giornate inciderà positivamente anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Cancro: la giornata di sabato potrebbe riservare degli alti e bassi ai nati sotto questo segno, che soprattutto a causa di alcune questioni lavorative si sentiranno piuttosto affaticati.

Al contrario domenica il Cancro potrà dedicarsi alla cura degli affetti e del partner. Anche gli incontri sono favoriti.

Leone: con l'inizio del mese di novembre il segno va incontro ad un momento vantaggioso, in cui potranno essere risolte alcune delle problematiche che hanno causato maggior preoccupazione durante il mese precedente. È un momento positivo per quanto riguarda i sentimenti, anche chi durante le giornate precedenti ha affrontato dei momenti di confusione, potrà trovare dei chiarimenti e ristabilire l’armonia con il partner.

Vergine: durante questo weekend la principale preoccupazione della Vergine, sarà quella di risolvere le problematiche nate in ambito sentimentale. Saranno due giornate positive per dare nuova forza al vostro rapporto di coppia e vivere belle emozioni. Lo stesso vale anche per chi durante le giornate precedenti ha affrontato dei contrasti in ambito familiare, ora sarà possibile chiarire le incomprensioni e riderci su.

Bilancia: sabato 2 e domenica 3 novembre saranno due giornate di recupero per il segno. Si parte con un buon recupero di energie, la grinta e la voglia di fare non mancheranno e si potrà guardare alla vita con più positività. Con quest’ottica sarà possibile risolvere delle problematiche nate precedentemente in famiglia. Anche per i rapporti di coppia saranno due giornate fortunate, mentre non è un buon momento per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Scorpione: durante questo primo week end di novembre gli astri consigliano di rallentare un po’ i ritmi per quanto riguarda il lavoro e dedicarsi di più all’amore. È un buon momento per parlare dei sentimenti e questo week end regalerà forti emozioni. Saranno inoltre due giornate ideali per dedicarsi allo sport o praticare un hobby.

Sagittario: Giove vi favorisce per quanto riguarda il lavoro e Venere per quanto riguarda l’amore. Dunque questo week end, come il resto del mese di novembre, si rivelerà positivo per il segno e le emozioni non mancheranno. Non vi resta che sfruttate al massimo questo quadro astrale vantaggioso.

Capricorno: per questo fine settimana gli astri lasciano presagire un evento inaspettato, ci saranno dunque delle emozionante novità. Vi attendono due giornate vantaggio, in cui ritrovare lo spirito sereno e leggero che da sempre contraddistingue i nati sotto questo segno. Momento di recupero per il fisico.

Acquario: durante questo week end potreste risentire di un lieve calo fisico, niente paura però il mese di novembre porterà ad un recupero anche in tal senso. Durante queste giornate però il vostro principale pensiero sarà risolvere le problematiche nate in amore e grazie al favore degli astri, potreste anche riuscire nel vostro intendo.

Pesci: durante le giornate di sabato 2 e domenica 3 il segno potrebbe risentire di un calo fisico. Soprattutto in Ambito lavorativo potreste apparire distratti e commettere piccoli errori. Meglio rimandare appuntamenti e decisioni importanti alla prossima settimana quando gli astri saranno più positivi in tal senso e dedicarsi all’amore. Chi vive in coppia potrà vivere belle emozioni e anche i single saranno avvantaggiati.