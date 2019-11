L'undicesimo mese dell'anno è arrivato. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: il periodo non sarà particolarmente interessante, ci saranno troppe cose da fare e quindi non vi dovrete affaticare. Non mancheranno, però, alcune opportunità da poter valutare.

In campo lavorativo ci saranno alcune situazioni da sistemare e questo potrebbe crearvi dei rallentamenti. Attenzione a come vi relazionate nel campo sentimentale.

Toro: la situazione per i nati sotto questo particolare segno migliora. In campo sentimentale è possibile che ci sia un recupero. In campo lavorativo andate avanti, non precludetevi alcuna opportunità.

Gemelli: miglioramenti in arrivo in questo mese dell'anno.

I pianeti sono dalla vostra parte ed infatti ci sarà un buon rilancio a livello sentimentale. In campo lavorativo dovrete risolvere alcune questioni legate anche al settore legale.

Cancro: con Marte dissonante in questo mese potrebbero nascere delle complicazioni soprattutto per quel che riguarda i rapporti con gli altri. In campo sentimentale, potrete fare dei progressi e non mancheranno opportunità.

Con la fine del mese vivrete un recupero e vi sentirete meno nervosi.

Leone: stelle interessanti per il mese di novembre. È possibile che nascano dei dubbi, ma riuscirete ad andare avanti. In questo periodo vi sentite infatti ottimisti e desiderate mettervi in gioco in campo lavorativo. Ci saranno diverse giornate favorevoli.

Vergine: a livello sentimentale in questo mese potrete verificare i vostri sentimenti e le vostre emozioni.

Riuscirete a comprendere se sia il caso di portare avanti la vostra relazione, se vale la pena spendere energie per una storia. In campo professionale cercate di non essere timidi e mostrate la vostra forza.

Astrologia di novembre per tutti i segni

Bilancia: periodo sottotono, ma già dalla seconda settimana ci sarà un recupero. In questo periodo sarete molto impegnati, molte sono le responsabilità sulle vostre spalle.

In campo sentimentale giungono però delle novità, provate a viverle senza ansia.

Scorpione: la prima parte del mese sarà un po' agitata, vi sentite sottotono. In campo sentimentale cercate di mantenere la calma se ci sono dei problemi impegnatevi per superarli.

Sagittario: con Giove nel segno provvedete a trovare una soluzione ai problemi nati in campo familiare. In questo periodo potrete infatti ricercare delle soluzioni che fanno al vostro caso.

Capricorno: in questo periodo vi sentirete particolarmente stanchi, cercate di fare attenzione allo stress accumulato. Non mancheranno perplessità in campo sentimentale. A livello professionale per risolvere definitivamente un problema dovrete attendere l'inizio del 2020.

Acquario: buon periodo, finalmente di recupero. È possibile infatti iniziare un buon progetto. In campo sentimentale alcune situazioni è probabile che si sblocchino.

Pesci: momento di polemiche per i nati sotto questo particolare segno, in questo periodo vi sentirete infatti particolarmente nervosi, soprattutto in amore. Qualcuno potrebbe anche decidere di porre termine al proprio rapporto.