In evidenza le previsioni di fine settimana lavorativa e le attese, come di consueto, sono puntate tutte verso l'Oroscopo del giorno 29 novembre 2019. L'attuale trattato astrologico, redatto come sempre in relazione all'amore e al lavoro, mette sotto diretta analisi i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere a nudo il simbolo astrale più fortunato? Bene, iniziamo col dire che la giornata sotto analisi in questo contesto preannuncia un venerdì altamente favorevole agli amici nativi della Bilancia, meritatamente valutati al "top del giorno" e su questo come si suol dire, non ci piove!

A tenere il passo (quasi) del segno primo in classifica senz'altro Scorpione, Sagittario e Capricorno, terzetto super-fortunato valutato in periodo da cinque stelle. Discreta invece la giornata messa sotto la lente in questo contesto per un altro simbolo astrale ritenuto abbastanza positivo: l'Acquario. Gli appartenenti al predetto segno di Aria potranno far conto su buone effemeridi, di certo fautrici di efficaci periodi da noi considerati da quattro stelle. Parlando invece di negatività, sempre in merito alle previsioni di venerdì 29 novembre, si presume possa essere abbastanza difficoltoso il periodo per quelli dei Pesci, in questo caso sottoposti alla stressante influenza dei frangenti indicati con il "sottotono".

Andiamo a scoprire insieme maggiori dettagli passando il testimone direttamente alla classifica con le stelle quotidiane e, subito dopo, alle analisi segno per segno.

Classifica stelline 29 novembre 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 29 novembre 2019 è arrivata, come sempre con precisione cronometrica all'incontro quotidiano con tutti voi che ci seguite con costanza e affetto, senz'altro appassionati come noi di buona Astrologia. Come già espresso in apertura, questo venerdì le effemeridi quotidiane lasciano presagire che davvero possa essere un giorno vincente, sia in amore che nel lavoro, per i tre segni al comando della scaletta in oggetto. Allora, senza ulteriori titubanze andiamo subito al sodo mettendo a nudo il pensiero degli astri per questo venerdì.

Le stelle del giorno a seguire:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Acquario;

★★★: Pesci;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 29 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’. Partirà quasi sicuramente "alla grande" questo vostro venerdì di fine settimana, risultando già dalla primissima mattinata brillante e molto positivo. Il motivo? Presto detto: il recente ingresso della Luna in Capricorno regalerà notevoli occasioni da investire in campo sentimentale e nelle amicizie in generale a tantissimi di voi della Bilancia.

In amore, tutto procederà oltre ogni più rosea aspettativa. Cercate comunque di fare attenzione solo all'ambiente familiare (sapete benissimo di cosa si parla...): se volete vivere tranquillamente una storia affettiva attualmente ancora nella parte iniziale, non fatevi condizionare da nessuno! Qualche "parente stretto" non ha ancora perso quella antipatica voglia di intromettersi nelle vostre cose personali: alto il rischio di rovinare il futuro a quel bel rapporto che sta nascendo... Single, vi sentirete bene e decisamente al top, quindi sfruttatela questa giornata per fare ciò che più vi piace: lunghe passeggiate in riva al mare (tempo permettendo)?

Le stelle intanto consigliano di concedersi quel regalino che avreste sempre voluto: fatelo adesso perché domani potreste non avere la testa per certi sfizi. Le previsioni del giorno intanto, nella parte relativa al lavoro invitano alla serenità. Se in attesa di riscontri o di risposte, qualcosa potrebbe muoversi tra il fine e l'inizio settimana: state in campana.

Scorpione: ★★★★★. In agenda (quella astrale, ovvio) un venerdì 29 novembre davvero splendido sotto ogni forma o attesa. Dunque il periodo sarà certamente alla portata di tutti voi, cari amici dello Scorpione, contenti?

Senz'altro, in più di qualche occasione arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà ulteriormente o, se nel caso ce ne fosse bisogno, potrebbe dare una scossa alla vostra attuale situazione generale. In amore, stare con la famiglia vi renderà felici e sereni. Dunque, passate pure del tempo con coloro che vi sono vicini da sempre, senz'altro gioirete del calore affettivo che vi arriverà dalle persone che quotidianamente dimostrano di amarvi. Single, vi sentirete al massimo delle vostre energie e darete il meglio di voi stessi in molte situazioni.

Anche chi si è separato da poco riuscirà a trovare una nuova intesa, senza faticare troppo. Quasi certamente un incontro fortuito potrebbe cambiare il corso della vita futura: non lasciate cadere nessuna possibilità che dovesse presentarsi nel periodo. Nel lavoro, visto il quadro astrale promettente, ad alcuni di voi sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio invece, dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni in merito ai propri affari.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo uno splendido venerdì di fine settimana lavorativa.

Ottima in quasi ogni settore della vita, la giornata in oggetto sarà in grado di dare una marcia in più anche ai preparativi in vista del prossimo weekend, nonché regalare tanta serenità sia in campo sentimentale che il quello delle amicizie o in famiglia. Per quanto riguarda l'amore intanto, tutti i sentimenti a partire da quelli più importanti come quello verso il partner, la famiglia e gli amici andranno ad un'altra velocità: preparatevi a gustare una delle poche giornate che capitano di rado nella vostra vita quotidiana. In relazione alla coppia il periodo sarà davvero solare e produttivo: l'amore che vi lega a chi sapete si rafforzerà ulteriormente.

Single, a molti di voi invece la vostra voglia di vivere condurrà al massimo del piacere. Forse è giunto il momento di assaporare la dolcezza della vita in tutte le sue sfumature. Il vostro ottimismo farà la differenza, sappiatelo: sarà facile farsi notare da qualcuno che vi piace, basta solo non avere remore e buttarsi avanti per primi. Nel lavoro infine, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in agenda da un po' di tempo.

Astrologia del giorno 29 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Questa parte della settimana per molti di voi del Capricorno partirà e chiuderà con abbondante serenità. Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a molti di voi di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla: datevi da fare, soprattutto perché è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine oppure avviare qualcosa di mai fatto prima. Le predizioni di venerdì intanto, per quanto riguarda l'amore, indicano che sarà un periodo meraviglioso per molti (tenete ovviamente conto dell'ascendente, ok?). In coppia altresì potrebbe essere un momento d'oro per chi di voi è in cerca di riscontri o conferme su determinate situazioni (che sapete), grazie alle ottime influenze astrali generate da Urano in trigono a Giove.

Diciamo che sarete di splendido umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno. Perché non organizzare qualcosa di invitante? Magari un pranzo, una cena o semplicemente un'uscita con la persona amata, se non altro per vivere al meglio la giornata. Single, nella sfera affettiva c’è qualcosa che bolle in pentola e presto potreste ritrovarvi fidanzati ufficialmente! Meglio di così, non trovate? Intanto, credere di più in voi stessi sarà una saggia scelta di vita... Nel lavoro invece, tutto scorrerà nella solita routine. Qualche ostacolo da superare potrebbe emergere a metà pomeriggio; diciamo che se presa con il giusto spirito sarà occasione per fare esperienze positive.

Acquario: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà discreto ed in parte abbastanza convincente per voi nativi nel simbolo astrale dell'Acquario. Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo; questa potrebbe essere già senz'altro una mezza vittoria. In campo sentimentale intanto, la vostra parlantina spigliata potrebbe dare molte soddisfazioni: magari non sarà una strage di cuori, di certo però intratterrete delle piacevoli conversazioni in grado di dare una spintarella ad alcune situazioni complicate. Single, forte intuito e capacità nel saper leggere il cuore delle persone che interessano, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia di chi sapete e anche di ottenere il sostegno di qualcuno necessario alla realizzazione di progetti sentimentali molto interessanti.

Nel lavoro invece, dopo tanta fatica riuscirete a conciliare i vari impegni, a patto però di affrontare con decisione problemi e problemini che inevitabilmente troverete sul vostro cammino. Notevole la carica positiva in questa fase.

Pesci: ★★★. In arrivo un venerdì classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi da "sottotono". Parlando in generale, se adotterete un atteggiamento perseverante senz'altro avrete la possibilità di anticipare i tempi in alcune situazioni di vostro interesse. Cercate di chiudere quanto prima eventuali questioni aperte, magari valutate inizialmente facili e poi invece divenute ostiche e difficili da portare a buon fine.

In questo caso l'oroscopo del giorno 29 novembre, riguardo l'amore, invita a mettere bene in chiaro i vostri punti di vista, senza fretta o ansia da prestazione. Visto che molti di voi sono particolarmente lunatici o suscettibili, in coppia si invita alla calma prima di esprimere giudizi o quant'altro: usando la dovuta accortezza ogni barriera risulterà più alla portata. Se single invece, un ostacolo o una piccola delusione potranno amareggiarvi. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e magari cercare una rivincita alla prima occasione utile. Nel lavoro, per chiudere, i vostri progetti (imprenditoriali soprattutto) potrebbero essere ostacolati da alcune difficoltà. Non demordete, troverete sicuramente una soluzione accettabile.