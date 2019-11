Inizia il weekend per i segni zodiacali. Come andrà la giornata di venerdì 29 novembre 2019? Di seguito, le stelle con il lavoro, la situazione sentimentale e quella salutare per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai pesci.

Ariete: in questa giornata potrete vivere dei momenti sottotono, evitate dunque di stressarvi in campo lavorativo. A livello amoroso, cercate di affrontare le situazioni con calma.

Toro: in questa giornata, i nati sotto questo segno vivranno un recupero importante. In campo professionale potrete superare dei problemi presenti da tempo.

Per quel che riguarda il settore sentimentale la luna è favorevole ed il cielo è dalla vostra parte.

Gemelli: giornata energica, vi sentite carichi. Nel lavoro sono in arrivo delle interessanti novità. Non mancheranno buone notizie. In campo sentimentale Venere non è più opposta, questo significa più possibilità a vivere delle belle emozioni.

Cancro: a livello lavorativo è possibile trovare una soluzione ai rallentamenti che negli ultimi tempi vi hanno creato nervosismi. In campo sentimentale, vi sentite particolarmente indecisi riguardo ad una decisione importante da prendere nei confronti della persona amata.

Leone: in questa giornata vi sentite giù di corda, manca l'energia. In campo lavorativo potrebbero giungere delle proposte. In amore, giornata utile per chi progetta qualcosa di importante per il futuro.

Vergine: vi sentite stanchi, cercate di rilassarvi di più. In campo professionale potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi. In amore la situazione è favorevole, i single possono fare degli incontri.

Bilancia: buon momento per la salute, vi sentite molto meglio.

In campo lavorativo è possibile che nascano delle tensioni causate da polemiche. In campo amoroso è possibile che viviate dei momenti di disagio con il partner.

Scorpione: in questo momento vi si sentite particolarmente energici. In campo professionale è un periodo di forza, anche se non vi ritenete soddisfatti al livello economico. In amore, con la luna favorevole è possibile che nascano nuovi amori.

Sagittario: giornata sottotono, cercate di non fare troppe cose. Nel lavoro arriveranno presto dei progetti innovativi.

Per quel che riguarda l'amore sono favoriti gli incontri.

Capricorno: in questa giornata potrete recuperare l'energia persa negli ultimi giorni. In campo professionale cercate di concentrarvi sul vostro obiettivo. In campo sentimentale, grazie alla luna nel segno potrete anche superare una delusione.

Acquario: in amore è il momento giusto per chiarire delle situazioni in sospeso con il partner. In campo professionale è possibile che qualcuno decida di fare dei drastici cambiamenti.

Pesci: a livello professionale in questa giornata non sarà facile fare degli incontri proficui.

Per quel che riguarda le relazioni sentimentali, vi sentite nervosi, cercate di non discutere troppo con il partner.