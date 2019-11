Ultimo mese dell'anno anche per i nati sotto il segno dell'Ariete. Un mese di dicembre 2019 che presenterà, diciamolo subito, diversi ostacoli soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. Per ciò che concerne il lavoro, invece, non mancheranno le opportunità per trovare una nuova occupazione, qualora siate in cerca o desiderate, invece, cambiare l'attuale impiego. Vediamo meglio, nei dettagli, che cosa ci riservano le stelle per i nativi Ariete in questo mese di dicembre 2019.

Lavoro, buone opportunità per l'Ariete che cerca un'occupazione

Cominciando a prendere in esame l'aspetto lavoro, un bel trigono di Mercurio a partire dal giorno 10 favorirà le opportunità professionali. Tuttavia non bisogna dimenticare che il giorno 3 Giove sarà in opposizione, pertanto si potrebbero prospettare delle complicazioni in merito alla realizzazione di alcuni progetti. Niente paura, si tratta solo di un temporaneo rallentamento o di un semplice slittamento.

Le stelle consigliano di prestare attenzione a non litigare con un collega di lavoro oppure con un dipendente nel caso in cui siate dei datori di lavoro.

Amore ad ostacoli per l'Ariete a dicembre

Le problematiche maggiori, semmai, si potrebbero incontrare in amore. Per le prime due decadi del mese di dicembre, infatti, le stelle non prevedono troppo serenità nell'ambito del rapporto di coppia. È probabile che dovrete fare i conti con qualche discussione e/o qualche incomprensione con il partner o, più in generale, all'interno della famiglia.

Un altro aspetto preoccupante è rappresentato dalla poca voglia di dialogare per i nati sotto il segno dell'Ariete, tutto ciò potrebbe rendere ancora più complicate determinate situazioni.

Fortunatamente, a partire dal giorno 21, l'arrivo di Venere permetterà un certo ritorno al sereno: meno tensioni e soprattutto più passione, quella che potrebbe scatenarsi davvero sotto le lenzuola. Quadro astrale positivo anche per i single Ariete, a partire dal giorno 21: infatti, i cuori solitari potranno avere delle ottime opportunità di incontri interessanti.

Fortuna e salute a dicembre per i nati sotto il segno dell'Ariete

E per quanto riguarda la fortuna e la salute, cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno dell'Ariete? Come abbiamo visto per l'amore, anche per quanto riguarda la fortuna il periodo più fortunato sarà lo scorcio finale del mese, vale a dire l'ultima decade. Dovrete solo fare attenzione al vostro livello di energia che andrà incontro a degli inevitabili alti e bassi.

Cercate magari di distrarvi, programmando un viaggio da soli oppure cercando una piacevole compagnia. Cercate di preparare l'arrivo dell'anno nuovo con un animo ottimista e voglioso di fare. Solo così potrete accogliere il 2020 con lo spirito giusto.