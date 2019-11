L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì punta l'attenzione sull'emotività, le sensazioni e le divergenze delle relazioni a due, approfondendo i transiti planetari e trovando una scappatoia che aggira eventuali ostacoli e conduce alla felicità. Luna in Gemelli sprigiona energia positiva anche per Bilancia, Acquario, Leone e Ariete che vivranno la'more con maggiore vivacità e leggerezza. Venere in Sagittario completerà il tutto in modo ottimistico e romantico nelle previsioni astrali segno per segno.

Luci e ombre nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: frizzanti e curiosi, tenderete ad analizzare i comportamenti e lo stato d'animo del partner, cercando di andare a fondo nella relazione a due e sfruttando un influsso introspettivo che quasi fa la "radiografia" ai sentimenti.

Toro: la creatività di Urano sprigiona un modo di esprimersi molto originale che rende l'amore fantasioso e migliora la situazione di coppia.

Sta per giungere aria nuova nel rapporto amoroso, spetta a voi spalancare le porte del cuore per riceverla.

Gemelli: come un vulcano di idee, sarete carichi di energia positiva conferita da Luna nel segno e potrete approfondire le affinità con la persona amata. Ritroverete così nuovi stimoli che possano garantire benessere e miglioreranno anche il rapporto con voi stessi.

Cancro: curiosi e molto attenti a tutto ciò che circonda, ricercherete attenzioni costanti dal partner in grado di compensare le proprie insicurezze.

Piuttosto complicati a causa di un'opposizione saturniana e plutoniana che crea rigidità di sentimenti, cercate di lasciarvi andare e di credere di più nella felicità di coppia.

Leone: Luna in sestile porterà a esternare i sentimenti più con le parole che con i fatti. A stretto contatto con le sensazioni che provate, riuscirete a coinvolgere la persona amata cercando di concretizzare con un linguaggio romantico, gli affari del cuore.

Vergine: cercate di bilanciare il modo di dare e ricevere amore. Forse le influenze non molto favorevoli di Venere e Luna portano a desiderare affetto e ad avere paura di rimanere soli, anche se al tempo stesso alcune circostanze esterne faranno sì che non possiate ricambiare l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: carismatici e socievoli, avrete una marcia in più grazie all'influenza lunare che apre a una parlantina vivace e molto coinvolgente.

Che ne dite allora di approfondire il dialogo con il partner, condividendo sempre nuove cose e risanando l'equilibrio di coppia?

Scorpione: Venere, Giove e Marte sono in posizione favorevole e garantiscono splendidi momenti a due. Incrociando le loro energie con Mercurio e Sole, potrete mettere in pratica i progetti tenuti in cantiere e beneficiare di attimi davvero fortunati per concretizzare i sogni.

Sagittario: anche se Venere è presente nel segno e garantisce ottimismo, tuttavia incrocia le sue energie con una Luna opposta che causa insoddisfazione amorosa e la ricerca di maggiori conferme. Anche l'immagine delle Sagittario sarà messa in discussione da un'eccessiva rivalità nei confronti delle altre donne, spetterà al partner dissipare questi dubbi insensati.

Capricorno: l'armonia regna sovrana in coppia e Saturno e Plutone sono una garanzia per rivitalizzare l'amore di coppia. Nuovi stimoli sono tutti da cogliere al volo e Marte sarà alleato nell'elargire un forte fascino. Rinfrescate dunque il rapporto di coppia, osando con determinazione e coraggio.

Acquario: approfittate dell'influenza lunare per fare qualcosa di stravagante, seguendo una scia creativa e sensibile che solo l'astro d'argento sa consigliare. In questo modo rivoluzionerete la solita routine di coppia in modo molto originale.

Pesci: la strada amorosa si sta spianando davanti a voi e non vi saranno più ostacoli a chiudere le porte all'amore. Cercate quindi di afferrare il coraggio a quattro mani e osate, seguendo un modo di fare molto profondo conferito da Nettuno e superando alcuni dubbi elargiti da Luna in quadratura.