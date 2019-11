Eccoci con le previsioni dell'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 novembre. La giornata, nel suo insieme, si presenta interessante. Molti avranno del lavoro da ultimare e per questo si sentiranno stressati e stanchi. Altri ritroveranno la passione. Vediamo nello specifico le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – In questi giorni meglio non far capire le vostre ambizioni perché qualche collega potrebbe essere più preparato di voi e farsi avanti.

Il vostro cammino è pieno di sfide ed ostacoli, ma se li superate nel modo giusto, vi daranno soddisfazioni. La pazienza è l’arma vincente per essere vittoriosi. In amore i malintesi sono inevitabili, meglio chiedere scusa e ripartire da zero.

Toro – Anche se vi sentite poco sostenuti dalle persone che amate non fatevi distogliere dai vostri progetti. Le persone che vi sono vicino vi appoggeranno.

Prima di affrontare qualsiasi passo, prendete coscienza di ciò che volete e parlatene con il partner. Non c’è nulla di male se per una volta vi affidate alla persona che amate, potreste provare nuove e piacevoli emozioni.

Gemelli – Questa giornata vi renderà euforici. Il vostro modo eccentrico uscirà un po' fuori dalle righe. Non prendetela a male se qualcuno non sarà disponibile. In questo periodo in campo lavorativo rendete un po' meno, ma tranquilli nessuno se ne accorgerà.

La vostra più grande difficoltà è l’insicurezza.

Cancro – Siete pieni di idee ma soltanto alcune sono valide e possono andare avanti. Dovete concentrarvi su ciò che sapete di poter portare fino in fondo. Nei prossimi giorni si susseguiranno eventi positivi ma anche negativi, magari a livello fisico. Una cura disintossicante a base di erbe potrebbe essere la soluzione migliore.

Leone – In questa giornata vorreste allontanare il più possibile da voi tutto ciò che vi turba.

Avete la sensazione di non avere un’intesa perfetta con il partner ma già nel fine settimana sarete più comunicativi e questo migliorerà il rapporto. Nel lavoro la resa è ottima, siete stimati da colleghi e superiori, continuando così avrete una brillante carriera.

Vergine – Qualcuno che vi sta intorno potrebbe darvi fastidio, magri con discordi senza senso o con alcune richieste. Continuate sulla vostra strada facendo scivolare le cose addosso, prima o poi gli presenterete il conto.

In amore non tirate troppo la corda, se poi si spezza sono guai. L’amore busserà alla porta dei single, ma chissà che aprendo apparirà una vecchia conoscenza.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia – I piani per il vostro futuro dovrebbero iniziare. Se non vi attivate non certamente il destino verrà a bussare alla vostra porta. Una parte di fortuna ve la dovete costruire da soli. La stanchezza provocherà errori di distrazione sul lavoro, la solita routine non esalta le vostre doti.

Verso fine anno tutto si sistemerà alla meglio.

Scorpione – In questa giornata avete voglia di fare tante cose anche se fuori dovesse diluviare. Vi è tornata la voglia di vivere e tutti se ne sono accorti, magari siete più disinvolti per qualche ragione che solo voi conoscete. È un periodo stimolante è ricco di colpi di fulmine. Da tenere sotto controllo emicranie e raffreddori.

Sagittario – In questa giornata potreste anche fare a meno di pensare al lavoro, coloro che partecipano ai vostri progetti non sono disponibili perciò cercate di evitare ciò che non si può portare a termine. Periodo in cui avrete voglia di trasgredire e concedere tutte le attenzioni all’amore, vi basterà uno sguardo o una carezza per accendere la passione.

Capricorno – In questo periodo occorrono sacrifici. Scrollatevi di dosso la pigrizia. Non è il momento di fermarsi, anzi dovete allargare le conoscenze e cercare l’appoggio di persone che possono darvi un aiuto. Nel fine settimana avrete un calo di passione che il partner vi farà notare.

Acquario – Evitate le situazioni ingarbugliate. Cercate di mettere nero su bianco un accordo o un contratto. Farete fatica a portare a termine gli impegni presi. Evitate un’alimentazione sregolata, seguite una vita sana e praticate uno sport. Lunghe passeggiate vi ricaricano di energia.

Pesci – Giornata strepitosa per il vostro segno. Da mercoledì ci saranno sorprese interessanti. Avrete una buona carica di fortuna e saprete sfruttare le vostre qualità. È ciò che il destino vi offre. Se siete liberi da legami, tenetevi pronti a dare inizio ad un’importante storia d’amore. In questo mese otterrete conferme e sicurezze e darete molta importanza ai rapporti sociali.