L'Oroscopo della settimana dall'11 all'17 novembre annuncia rallentamenti per il Cancro, mentre la Bilancia potrà dedicarsi agli impegni lavorativi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà chiarire alcune situazioni dubbie. Chi ha un progetto importante da portare avanti potrà risentire di un po' di nervosismo.

Vi farebbe bene dedicare del tempo all'attività fisica.

Toro: in amore sembrate non essere tranquilli. Il mese di novembre sembra non essere iniziato al meglio per voi. Alcuni potrebbero decidere di confrontasi con il partner in modo tale da risolvere ogni questione. Gli affari di chi lavora in proprio saranno favoriti.

Gemelli: per le relazioni sarà una settimana positiva quella dall'11 al 17 novembre.

Dovrete però fare attenzione ad intraprendere storie che sembrano difficili fin dall'inizio. Avrete la possibilità di chiudere contratti importanti e di spostarvi per motivi lavorativi.

Cancro: in questa fase della vostra vita non avete molte certezze. Evitate di fare passi troppo azzardati e di chiudere relazioni in maniera frettolosa. Saturno in opposizione potrebbe rallentare un po' i vostri piani lavorativi.

Cercate di dedicare del tempo a voi stessi.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale riusciranno a concludere un incontro importante. Sul lavoro potrete farvi avanti e proporre le vostre idee. Sarà una fase adatta per recuperare, soprattutto nel weekend.

Vergine: avrete numerosi impegni e novità da portare avanti in questa settimana dall'11 al 17 novembre. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma non dovrete temere. A livello sentimentale potrebbero esserci dei cambiamenti nella vita di coppia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per i nati sotto il vostro segno zodiacale arriveranno delle giornate molto importanti. Alcuni potrebbero dover prendere delle decisioni molto importanti. Chi ha avuto qualche piccolo problemino di salute, avrà modo di recuperare.

Scorpione: alcuni di voi potrebbero decidere di allontanare le persone che non portano tranquillità nella vostra vita. Avrete bisogno di maggiore serenità e per fare ciò sarà necessario rompere con chi vi causa solo nervosismo.

In amore avrete la possibilità di vivere qualcosa di diverso dal solito.

Sagittario: in questa settimana dall'11 al 17 novembre potrete ritrovare fiducia nella vostra persona. La vostra creatività sarà molto importante per riuscirete a portare avanti con tenacia tutti i vostri progetti. Il fascino non mancherà di certo: dovrete saperlo sfruttare al meglio.

Capricorno: alcuni potrebbero ricevere una bella sorpresa o una conferma che da tempo aspettavano.

Cercate comunque di mantenere le calma e di non fare le cose in maniere troppo frettolosa. Avrete bisogno di dedicarvi per qualche ora al relax. Da evitare i posti eccessivamente affollati.

Acquario: in ambito lavorativo potreste faticare parecchio a trovare delle certezze. Sarà necessario impegnarsi per riuscire a trovare la stabilità. Alcuni potrebbero voler fare dei cambiamenti, che comporteranno inevitabilmente la conclusione di alcune situazioni che stavate vivendo.

Pesci: Giove sul vostro segno vi incoraggia ad essere più intraprendenti in questa settimana dall'11 al 17 novembre. Potrebbero arrivare delle proposte interessanti che non dovrete sottovalutare. Giove e Venere favoriranno la nascita di nuove relazioni.