L'Oroscopo di domenica viene influenzato benevolmente dall'influsso portentoso di Venere in Sagittario che rende i sentimenti molto esigenti. Anche Bilancia, Acquario, Leone e Ariete alterneranno luci e ombre nelle relazioni amorose, forse perché non ancora in grado di vivere una realtà che non risponde alle aspettative. Di sicuro l'entusiasmo e l'affetto non mancheranno: Luna in Capricorno garantisce bontà d'animo e molto senso pratico. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di domenica

Ariete: Venere e Giove dal domicilio astrologico del Sagittario esortano a vivere l'amore con maggiore approfondimento mentale e sentimentale. Non date mai tutto per scontato quindi e bando alla leggerezza sentimentale.

Toro: in cerca di sicurezze, vi aprirete alla scoperta di sensazioni nuove capaci di soddisfare la voglia di nuovi stimoli. Sereni solo quando avrete appagato questa voglia di rinnovare la sfera affettiva, seguirete le emozioni con una percezione sensibile molto spiccata.

Gemelli: il senso dell'umorismo non mancherà di certo con Marte e Urano favorevoli. Una nuova voglia di vivere abbraccia le relazioni a due, scacciando via le paure di fondo. Alcuni single che hanno avviato da poco una storia dovranno andare cauti per concretizzare l'amore.

Cancro: questo è il momento giusto per affrontare una situazione , sfruttando una spiccata capacità di linguaggio che combinata all'intuizione garantirà successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: buono il rapporto affettivo grazie all'influenza venusiana che elargisce una grande ricchezza di sentimenti. Coloro che sono ancora single potranno incontrare e conquistare qualcuno che rapirà il cuore, nel frattempo aspettatevi una sorpresa speciale o un incasso extra.

Vergine: consapevoli del fatto che il benessere e la serenità si conquistano lentamente, passerete all'azione pur ancorandovi ad alcune sicurezze materiali che vi appartengono. Non manifesterete i sentimenti con slancio e vi muoverete con cautela, temendo uno sradicamento traumatico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte garantisce sempre la carica energica giusta per vivere le sensazioni amorose con slancio. Potrete inoltre contare anche su Venere, che dal Sagittario farà manifestare l'amore in maniera esuberante e generosa.

Scorpione: alcune deduzioni logiche saranno benefiche per essere in armonia con il mondo circostante, manifestando buone capacità di recupero rispetto al superamento delle avversità.

Agirete lentamente, senza sforzi eccessivi, da abili strateghi per ottenere successo in campo amoroso.

Sagittario: Venere entrata da poco nel segno si congiunge a Giove, rendendo le sensazioni molto positive. Sarete altruisti con tutti, quindi non solo con il partner e di sicuro sarete ammirati per la vostra disponibilità. Aspettatevi un regalo in giornata.

Capricorno: cercherete di controllare le sensazioni amorose, rifiutando un amore troppo impulsivo e adottando un ragionamento pratico che fa ricercare una sicurezza materiale utile a contrastare alcune insicurezze di fondo.

Acquario: molto esigenti in ambito sentimentale, sarete volubili e non riuscirete ad adattarvi a una quotidianità che non rispecchia le vostre aspettative. L'atteggiamento sarà quindi molto altalenante nei confronti dell'amore.

Pesci: Venere in quadratura rende l'amore un po' negativo, ma in compenso Luna in posizione favorevole ammortizza questi colpi bassi venusiani, cercando di stabilire un equilibrio emotivo più affidabile e serio.