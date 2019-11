Nel fine settimana che va da sabato 7 a domenica 8 dicembre si respirerà la prima aria di festa del mese e, grazie proprio a questa atmosfera, molti dei segni zodiacali ritroveranno la serenità in famiglia oppure nella coppia come nel caso del Cancro, della Vergine e del Capricorno. Ancora malumori piuttosto ostici per i segni dei Gemelli e dell'Acquario, ma avranno di che distrarsi a dovere con divertimento e shopping.

Di seguito, le previsioni degli astri del weekend che riguarderanno tutti i segni.

L'oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete: avrete riacquistato la vostra vivacità, la vostra voglia di fare follie con gli amici e sarà questo il punto cardine del vostro sabato sera. La domenica sarà una giornata di riposo, ma voi saprete come trasformarla in una di divertimento allo stato puro.

Toro: ci saranno alcune divergenze in famiglia, ma la vostra spiccata positività in questo weekend vi farà risolvere i dissidi in men che non si dica.

Vi darete da fare per rendere il sabato piacevole per tutti mentre la domenica ci potrebbero essere alcune incombenze lavorative.

Gemelli: aiuterete qualche collega nella giornata di sabato e vi sentirete meglio e appagati. La domenica potreste incorrere in qualche malanno stagionale che non sarà però così grave come sembrerà in un primo momento.

Cancro: energici. Vi sarete lasciati le delusioni e le brutte esperienze alle spalle e il sabato vi sentirete estremamente attivi nel lavoro e in serata anche sotto le coperte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'amore vi darà occasione anche di fare qualche piccolo progetto.

Leone: weekend lavorativo. Qualche piccola spesa in più vi farà venire voglia di recuperare quel denaro quanto prima, quindi deciderete di svolgere alcune mansioni sul posto di lavoro che vi terranno occupati per molto.

Vergine: sarà il momento di tirare fuori le vostre arti di seduzione, magari anche cambiando look o facendo shopping di vestiti decisamente diversi da quelli che solitamente utilizzate. Farete colpo su qualcuno anche voi single, soprattutto nella giornata di domenica.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: gli equilibri all'interno della coppia si saranno ristabiliti e, con tutta probabilità, passerete un weekend stabile e a tratti monotono, ma che vi darà occasione di comprendere che la vostra relazione sentimentale non è a rischio.

Scorpione: stupirete tutti sul posto di lavoro con un'idea del tutto rivoluzionaria, ma ponderate prima i pro e i contro di alcune scelte collaterali.

Domenica avrete a che fare con qualche problema casalingo, ma sarà di poco conto.

Sagittario: qualche acciacco vi costringerà ad un fine settimana in casa, magari con la televisione oppure il computer a vostra disposizione. Darete ampio spazio agli affetti, soprattutto familiari ed anche ad un eventuale recupero delle forze.

Capricorno: ancora qualche sforzo nel sabato e molti successi saranno alla vostra portata.

Ottime le remunerazioni, favoriti gli accordi dell'ultimo minuto. La domenica ci sarà del tempo da dedicare alla riflessione e ai sentimenti, e non solo all'interno della coppia.

Acquario: un po' giù di corda a causa di qualcuno che proprio non sopportate, ma nel complesso avrete a che fare con il primo shopping si stampo natalizio che sicuramente vi tirerà su di morale. La domenica vi dedicherete alla casa, alla cucina e a qualche vostra dote nascosta.

Pesci: alternerete dei momenti di relax a quelli di lavoro nel sabato mentre la domenica potreste avere a che fare con qualche problema da risolvere e che richiederà anche un esborso in denaro. I guadagni comunque non mancheranno.