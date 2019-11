Nella giornata di venerdì 6 dicembre l'umore in rialzo di molti segni segnerà un inizio di fine settimana molto più roseo. Sarà il caso dei nativi dei segni dell'Ariete e dei Pesci in particolare, ma non mancheranno momenti di contentezza anche per i segni di terra. I segni di aria, in particolare la Bilancia e l'Acquario, avranno una ripresa leggermente più lenta, ma comunque efficace. Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata di venerdì 6 dicembre, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete più spigliati e vivaci sul posto di lavoro, non avrete più problemi rilevanti a cui dover far fronte. Questa serenità sarà un incentivo a pensare a qualcosa di romantico da fare con il partner.

Toro: gli affetti saranno messi in primo piano. Vi sentirete allegri e generosi, e non mancherete di fare qualche sorpresa ai vostri amici o agli affetti più cari.

Sarà il momento di sfoderare le vostre idee.

Gemelli: sarete al centro dell'attenzione, ma probabilmente non vorreste esserlo a causa di qualche pensiero che vi offuscherà la mente. Distendetevi e godetevi ogni momento piacevole, soprattutto quelli con gli amici.

Cancro: leggermente in ripresa. Vi sentirete decisamente meglio, complice anche il riposo che vi siete goduti ma anche le tenerezze che avete condiviso con il partner.

La salute sarà decisamente al top.

Leone: nuove idee progettuali affolleranno la testa, e sarete così entusiasti che dimenticherete tutto il resto. Attenti ad un calo finanziario che potrebbe compromettere la stabilità durante il mese.

Vergine: passionali. Per voi single in particolare sarà il momento di sfoderare le vostre doti seduttive. Le conquiste sicuramente non si faranno attendere, specialmente se uscirete in serata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche aiuto da parte di un collega generoso vi farà sbrigare le vostre faccende lavorative in tempo per fare qualche sorpresa al partner per una eventuale riconciliazione. Avrete molto da chiarire.

Scorpione: farete dei progetti molto importanti con il partner, vi sentirete ispirati dal vostro stesso amore, e probabilmente voi single farete faville con una conoscenza recente che vi ha “catturati”.

Sagittario: sarete l'esatto opposto rispetto agli inizi della settimana, quando eravate stressati e decisamente irritati e irritanti. Ora la tranquillità la farà da padrone per tutto l'arco della giornata.

Capricorno: qualche scelta sul campo emozionale vi indurrà ad essere del tutto scollegati dalla vostra parte razionale. Avrete una intensità tale da essere anche allegri sul posto di lavoro.

Acquario: qualche malessere di stampo mentale vi farà facilmente perdere la testa per un nonnulla.

Una notizia non proprio piacevole vi farà sentire leggermente sconfortati. Sarà un periodo passeggero, non disperate.

Pesci: finalmente vedrete i primi raggi di luce del weekend dopo una settimana di lavoro intenso. Avrete un umore decisamente più alto, e sarete anche disposti a rivedere un vecchio amico per chiacchierare assieme.