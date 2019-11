L'Oroscopo del weekend dei giorni 30 novembre e 1° dicembre è pronto a rivelare come si conclude questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. Dopo giornate frenetiche e ricche di consumi, per molti è arrivato il momento di riposare e di staccare la spina. Sia i nati dell'Ariete che del Cancro devono deve fare i conti con le finanze. Per i Gemelli si prospettano due giornate valide per l'amore. Approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo fine settimana: da Ariete a Vergine

Ariete - Rinviate ogni impegno in questo weekend.

In questa settimana avete faticato molto per cui meritate di riposare. Inizia un periodo estremamente positivo, specialmente a livello psicofisico. Tuttavia bisogna fare attenzione ai sentimenti e al partner. Non si escludono sorprese e uscite romantiche. Verificate quanto spendete perché ultimamente le vostre finanze sono in calo.

Toro - Possibili uscite per chi è in coppia da poco. Fate attenzione alla guida, si prevede un fine settimana frenetico e pieno di traffico. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare dicendovi una cosa sgradita.

Chi abita in un paesino abbastanza isolato, potrebbe sentirsi apatico. La noia e lo stress portano a litigi e discussioni, quindi evitate di prendervela con i cari. Chiamate in arrivo da un parente o da una lontana conoscenza.

Gemelli - In questo weekend l'oroscopo prevede uscite e tanta passione, ma questo vale specialmente per chi è felicemente in coppia. I cuori solitari potrebbero intraprendere una nuova conoscenza, anche virtuale. Non si escludono interessanti richieste d'amicizia sui social, ma è sempre meglio fare attenzione.

Insomma, l'amore sembra procedere a gonfie vele. Non poltrite troppo e fatevi aiutare se bisogno di aiuto in casa.

Cancro - Sabato avrete dei conti da rivedere e qualcuno potrebbe stilare un programma dettagliato su quello che deve fare prossimamente. Vi aspetta un dicembre altisonante a partire da domenica quando la fortuna bussa alla vostra porta. Chi è in coppia ritrova l'intesa e i sentimenti si consolidano ulteriormente. Cercate di trascorrere il weekend in famiglia e di essere maggiormente comprensivi.

Leone - Avete avuto delle giornate discrete in questo novembre che si chiude nel migliore dei modi. Domenica, però, le cose potrebbero prendere una piega a dir poco inaspettata. Dovrete tenere gli occhi ben aperti altrimenti rischierete di perdere delle importanti occasioni. I cuori solitari devono accettare un eventuale appuntamento oppure dichiarare un sentimento.

Vergine - Si prevede un sabato impegnativo che vi vede destreggiarvi tra faccende domestiche e lavoro. Domenica, invece, avete l'occasione di riposarvi completamente evitando di fare qualsiasi cosa.

Sfruttate questo fine settimana per recuperare le energie e per mettervi in pari. Possibili uscite, avrete voglia di dolci o pizza ma non esagerate con gli alcolici.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedono battagliare con dei sentimenti contrastanti. Pur avendo molta carne sul fuoco, non sapete come muovervi. Chi vive ancora con la famiglia d'origine deve valutare un cambiamento. In amore cercate di accorciare le distanze, ultimamente il partner si sente lontano.

Chi è solo potrebbe fare una nuova amicizia, ma è meglio andarci cauti.

Scorpione - Weekend dinamico e avvincente. Non siete dei tipi che si nascondono davanti alle prime difficoltà. Ultimamente siete stati oberati di impegni ed avete corso avanti e indietro. Tra le mura domestiche non si escludono discussioni, qualcuno potrebbe farvi una visita a sorpresa. Domenica mattina avrete voglia di starvene a letto.

Sagittario - Sono tante le cose che volete cambiare, ma purtroppo la situazione finanziaria in cui versate non ve lo consente.

Prendetevi del tempo e valutate delle alternative. Dovete imparare a guardarvi attorno, solo così troverete la giusta ispirazione. Incontri previsti per gli under 40 single. Tra le coppie di vecchia data c'è un certo astio da superare.

Capricorno - Secondo le previsioni, sabato riceverete una sorpresa. Siete un segno impulsivo, ma dovete riflettere prima di agire specialmente domenica. Non si escludono uscite e incontri interessanti. Una persona con cui vi ritroverete a parlare ha una cotta segreta per voi.

Acquario - Attenzione a possibili gaffe lavorative, questo vale soprattutto per chi lavora anche nel weekend.

In casa avrete delle cose da sistemare e riordinare. Spesso vi lamentate che nessuno vi aiuta e siete stressati. In questo fine settimana cercate di imporvi e fatevi dare una mano a tutti i costi. In amore, le coppie giovani rischiano di perdersi per un nonnulla. Affrontate tutti i vostri problemi e accettate eventuali difetti.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana vi spinge a socializzare di più e a tuffarvi nella mischia. Chi è solo da tempo ha delle alte preteste. Sabato non si escludono agitazioni, specie nel lavoro. Domenica, invece, si recupera anche se il vostro fisico potrebbe sentirsi fiacco.

Cercate di diminuire il tempo che trascorrete sui social e imparate a guardarvi attorno.