Lunedì 2 dicembre 2019 troveremo Giove passare dal Sagittario, dove staziona il Sole, al segno del Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Venere, mentre Marte e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine la Luna transiterà in Acquario ed il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Toro, meno rosee per Acquario ed Ariete.

Ripensamenti per l'Ariete

Ariete: ripensamenti. Le scelte fatte dai nativi nell'ultimo periodo potrebbero essere soggette a ripensamenti proprio in questo lunedì.

Sarà bene, però, non 'voltarsi indietro' e percorrere nuove frontiere.

Toro: concentrati. Grazie allo Stellium di Terra l'effetto dissonante di Mercurio sarà quasi ininfluente, specialmente per la prima decade del segno. Non mancherà, quindi, una certa fluidità mentale che i nativi potranno orientare nelle faccende professionali.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Gemelli potrebbe essere messo a dura prova dalle molteplici asperità odierne. Tirargli fuori un sorriso sarà un'ardua impresa in cui parenti ed amici non vorranno cimentarsi.

Cancro: gelosi. Anche senza alcuna reale motivazione, questo lunedì saranno presumibilmente molti i nati del segno che avvertiranno un forte senso di gelosia verso il partner.

Concretizzazioni per Leone

Leone: concretizzazioni. Giove entra in Capricorno, durante le ultime ore del giorno, e per i nati Leone si aprirà un periodo ricco di concretizzazioni e gratifiche. Ciò, però, succederà solo a chi tra loro ha lavorato sodo nell'ultimo transito del munifico Astro.

Vergine: energici. Il bottino energetico fornito dai Pianeti sarà stracolmo ed i nati del segno avranno diverse opportunità in cui orientare tali forze, molte delle quali con ampie prospettive di crescita.

Bilancia: stressati. Adesso che anche il Pianeta della Fortuna passa in opposizione, sommandosi alle restanti asperità, probabilmente ansia e stress saranno dietro l'angolo ad aspettare qualsiasi passo falso dei nativi.

Scorpione: pensierosi. Marte e Mercurio nel segno perderanno momentaneamente di potenza mettendo i nati Scorpione nella condizione di porsi alcune domande sul loro futuro, professionale o amoroso che sia.

Finanze flop per Acquario

Sagittario: testardi. L'ostinazione potrebbe essere una 'fedele amica' del lunedì nativo, dono sgradito dello Stellium perchè sarà sfruttata in ambiti poco fruttuosi e poco inclini alle loro peculiarità.

Capricorno: lavoro top. Il settore professionale registrerà una favorevole impennata da un lato, con l'entrata di Giove nel segno, ma sarà necessario non commettere alcun tipo di errore burocratico o legale dall'altro, che il duetto Urano-Saturno non 'perdonerebbe'.

Acquario: finanze flop. Le asperità planetarie sono pesanti da un bel po' ed oggi, purtroppo, non farà eccezione, anzi, vista l'entrata di Giove nell'avverso segno di Terra. Revisionare a dovere le proprie finanze sarà fondamentale per evitare sgradite sorprese.

Pesci: bugie. Le menzogne degli ultimi giorni potrebbero essere smascherate in questo lunedì ed i nati del segno far una figura barbina con le persone interessate. Amore in secondo piano.