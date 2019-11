Lunedì 25 novembre troviamo la Luna, Marte e Mercurio transitare nel segno dello Scorpione mentre il Sole, Venere e Giove stazioneranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'ottava casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile sull'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Scorpione, meno rosee invece per Bilancia ed Ariete.

Ariete bizzoso

Ariete: bizzosi. La Luna congiunta a Marte nell'avverso Scorpione sarà un dono sgradito in casa Ariete portando un certo nervosismo. I nativi probabilmente si sfogheranno nell'ambiente professionale dove, per ogni minuzia, scateneranno un putiferio dialettico.

Toro: stacanovisti. Stanchezza sarà una parola presumibilmente bandita dal vocabolario taurino questo primo giorno della settimana.

Il loro stacanovismo avrà ottime chances di essere apprezzato dai 'piani alti' aziendali.

Gemelli: svogliati. Le copiose asperità planetarie odierne abbasseranno le energie native rendendoli, come conseguenza, inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico si respirerà, con ogni probabilità, un'aria di rinnovata serenità che darà manforte alla simbiosi della relazione amorosa in essere dei nati Cancro.

Finanze 'flop' per la Bilancia

Leone: attendisti. Lunedì con la Luna avversa dove i nati Leone preferiranno, a ragion veduta, assumere un atteggiamento 'conservatore' rimandando presumibilmente un mood espansionistico a giornate più favorevoli sul piano astrale.

Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che i nativi faranno in queste 24 ore potrebbero risultare decisive per il loro percorso professionale futuro.

Amore in stand-by.

Bilancia: finanze 'flop'. L'opposizione della triade Urano-Plutone-Saturno non renderà facile la gestione delle finanze per i nati del segno che dovranno fare una doverosa cernita delle uscite per non ritrovarsi una sgradevole sorpresa quanto prima.

Scorpione: umore 'top'. Insolitamente questo lunedì si potrà probabilmente scorgere un sorriso, o forse più d'uno, nel viso dei nati Scorpione. Il loro buonumore verrà accolto benevolmente, ma anche con un certo stupore, dai cari.

Pesci diplomatico

Sagittario: relax. Sebbene la settimana sia appena iniziata i nati Sagittario sembreranno non curarsene e dedicare gran parte del lunedì al 'dolce far nulla'. In questo caso più che mai l'ozio sarà presumibilmente una manna per ritrovare le energie smarrite.

Capricorno: concentrati. Oggi i nativi potranno, con tutta probabilità, godere di una certa acutezza mentale che non perderanno tempo nell'indirizzare verso i loro progetti professionali in essere.

Favoriti i liberi professionisti.

Acquario: piedi di piombo. Il periodo, come la giornata odierna, si sta rivelando parecchio complicato ed i nativi anche oggi decidere di non calcare la mano con l'amato bene, che sembra essere sul 'piede di guerra'.

Pesci: diplomatici. Sfoderando una tra le armi più affilate del loro repertorio, la diplomazia, oggi i nati Pesci riusciranno probabilmente a cavarsela anche nelle discussioni apparentemente ingestibili.