Penultimo weekend del mese di novembre 2019. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre? Di seguito, l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo weekend la Luna sarà in opposizione, per questo motivo potreste arrabbiarvi con il partner. Nel lavoro cercate maggiore serenità, evitate la stanchezza.

Toro: in queste giornate potreste fare un po' di fatica nel farvi comprendere in amore. Non mancheranno infatti delle discussioni. In campo professionale potrebbero nascere delle ottime collaborazioni.

Gemelli: nel weekend avrete una grande voglia di amare. In particolare nella giornata di domenica mettetevi in gioco. Nel lavoro potrebbero esserci delle svolte, in arrivo interessanti notizie.

Cancro: a livello amoroso le stelle sono dalla vostra parte, potrete vivere delle importanti emozioni.

Per quel che riguarda il settore lavorativo se ci sono delle trattative in corso potrete ottenere dei buoni risultati.

Leone: in questo fine settimana i nati sotto questo particolare segno vivranno dei momenti interessanti a livello emozionale. Anche la salute sarà nettamente migliore. Nel lavoro non manca l'energia per portare avanti i progetti.

Vergine: giornate stancanti per il segno, in particolare sabato dovrete prendervi dei momenti da dedicare al relax.In campo lavorativo con l'inizio della settimana inizia un buon recupero.

Astri e stelle del fine settimana per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in queste giornate del weekend potrebbero nascere delle complicazioni a livello amoroso, cercate quindi di non alimentare polemiche. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di confusione.

Scorpione: a livello lavorativo, in queste giornate, potrete fare delle scelte importanti. Sabato vi sentirete particolarmente stanchi. In campo sentimentale arriveranno delle soluzioni.

Sagittario: fine settimana interessante a livello sentimentale, non isolatevi perché potrete fare degli incontri per voi importanti. In particolare nella giornata di sabato con il Sole nel segno vivrete dei bei momenti emozionanti. Nel lavoro, avrete una marcia in più.

Capricorno: sabato è possibile che in campo sentimentale nascano delle problematiche. Ci sarà un miglioramento nella giornata di domenica.

A livello professionale concentratevi di più per portare avanti i vostri interessi.

Acquario: nel weekend, i nati sotto questo segno dovranno evitare dei momenti di tensione, dedicate quindi più tempo ad un periodo di svago. In campo sentimentale potrete portare avanti dei progetti di coppia.

Pesci: in amore non è il caso di sottovalutare delle interessanti proposte. A livello professionale vi sentite creativi, mettetevi in gioco e fate le scelte che ritenete più opportune.